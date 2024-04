R70: 'Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar', afirma Joe Biden

Novo recurso

Apple vai bloquear de forma automática a reativação de iPhones que utilizem peças de aparelhos roubados em conserto.



Câncer de intestino

Mortalidade cresceu 14% em 30 anos no país. Inca estima que foram 45,6 mil novos diagnósticos em 2023, além de 21,3 mil mortes.

Joe Biden (J. Bosco)

"Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse acreditar que um ataque iraniano contra Israel está próximo. O Irã prometeu retaliar o bombardeio de 1º de abril contra seu consulado em Damasco.

MULTAS

PERDÃO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vai perdoar multas de eleitores que não justificaram ausências em eleições anteriores e por alistamento tardio, isto é, após 18 anos completos. Para ter esse benefício, porém, é preciso que o eleitor regularize a situação eleitoral até o dia 8 de maio. Pela portaria assinada pelos desembargadores Leonam Gondim da Cruz Júnior e José Maria Teixeira do Rosário, presidente e vice-presidente do TRE, respectivamente, o perdão das multas beneficia apenas eleitores, ou seja, não alcança candidatos condenados por irregularidades na prestação de contas, aqueles que tiveram multas aplicadas por decisão definitiva da Justiça Eleitoral e, menos ainda, aos já sentenciados à inelegibilidade. Também não se aplica àquelas pessoas cujos débitos são decorrentes de inabilitação para o exercício de função pública.

REFORMA

REABERTURA

A prefeitura de Belém vai reabrir o restaurante popular “Desembargador Paulo Frota” na próxima quarta-feira (17). Além da conclusão da obra, outra boa notícia é a manutenção do valor de R$ 2,00 por refeição. O preço pode ser mantido em razão do investimento da prefeitura, que subsidia R$ 9,30 do custo de cada refeição. Na reabertura do espaço, o público será recebido com show da cantora Mariza Black, além de um cardápio especial. O restaurante popular, que funciona no bairro da Campina, fornece diariamente 1,3 mil refeições balanceadas à população, como política de segurança alimentar.

CONTRATO

SUSPEITO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) recebeu denúncia sobre um contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá e uma empresa da cidade de Soure, no Marajó.

FACHADA



Além da distância entre os municípios, a suposta empresa não tem registro nos órgãos competentes, ou seja, trata-se de uma empresa de fachada. O contrato, assinado pelo presidente da Casa, o vereador Anatan Barata de Carvalho, soma R$ 67.724,09. A empresa alvo da denúncia é a Y.M. Gorayeb, contratada para executar “manutenção preventiva e corretiva” na Casa de Leis, o que, segundo outros vereadores, já foi feito há menos de um ano.

AMAZÔNIA

COQUETELARIA



Explorar o potencial turístico também da coquetelaria amazônica é um dos objetivos do Festival Amazônia Sour. A iniciativa promove um circuito de drinks autorais com ingredientes da Amazônia em mais de 30 bares de Belém, entre os dias 18 e 28 de abril. O lançamento oficial do evento ocorre neste sábado (13), com show de Dona Onete, Baile do Mestre Cupijó e outros destaques da música paraense, na Estação das Docas.

ANCESTRAIS

VISITA



Mais de sete mil pessoas já visitaram a exposição “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Iniciativa que conta com patrocínio e articulação do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa propõe um mergulho na história, memória e realidade atual das línguas dos povos indígenas do Brasil. A exposição segue até o dia 28 de julho, de quarta a domingo, inclusive feriados, nos seguintes horários: até o mês de maio, das 9h às 14h, com bilheteria até 13h. A partir de junho, de 9h às 16h, com bilheteria aberta até as 15h. Os ingressos custam R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,50 (meia) e são oferecidas gratuidades garantidas por Lei.

ÁGUA

PRORROGADO



O governo do Estado anunciou que o programa “Água Pará” foi prorrogado por mais um ano e ficará em vigência até setembro de 2024. Segundo dados da Companhia de Saneamento do Pará, o programa que garante o custeio das contas de água de famílias com registro de consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água), já atendeu a um milhão de pessoas. O valor total investido no projeto, que foi aprovado em 2021 pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e sancionado pelo poder Executivo Estadual, se aproxima de R$ 600 milhões.

Em Poucas Linhas

► A atriz Cláudia Abreu, que está em Belém neste fim de semana com o espetáculo “Virgínia”, no palco do Theatro da Paz, retornará ao Pará em maio. As novas apresentações estão marcadas para os dias 1, 2 e 3, com a peça baseada na vida da escritora inglesa Virginia Woolf para inaugurar o primeiro Teatro Municipal de Ananindeua. O espetáculo tem direção de Amir Haddad e a produção regional é de Emanoel Freitas.



► O sucesso do “Flash Tattoo Day Autismo” no final de semana passado, no Parque Shopping Belém, levou a programação a se repetir neste fim de semana, de 10 às 22h. Vários familiares de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram ao local tatuar desenhos e símbolos em alusão ao tema. A tatuagem é uma maneira de homenagear, de manifestar o amor às pessoas com TEA, mas também de somar à campanha de conscientização.



► A prefeitura de Belém abre inscrições para cursos do programa de qualificação profissional gratuito “Donas de Si”, nos próximos dias 15 a 17, na sede do Banco do Povo. São ofertadas 302 vagas para moradores de Belém, em 15 cursos contratados junto ao Senai e ao Senac, a maioria voltada para as demandas da COP 30. Em Mosqueiro, o “Donas de Si” inicia nesta segunda-feira duas turmas de preparo de pizzas e hambúrguer gourmet, com o público atendido pelo CRAS. Os cursos integram a programação preparatória para o Festival Gastronomia nas Ilhas, nos dias 4 e 5 de maio.



► Na segunda-feira (15), cerca de 700 alunos de dez escolas públicas da Região Metropolitana de Belém vão assistir às apresentações dos grupos artísticos da Fundação Carlos Gomes (FCG), no Theatro da Paz. O recital faz parte da programação anual do Projeto Concertos Didáticos, que oferece recitais comentados, com a participação de professores e alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG). Esta é a primeira edição do ano e será realizada em duas sessões, às 10h e 15h.