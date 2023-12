R70: 'Aja sem mais demora', exige Joe Biden ao Congresso

Há 21 meses

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantém bandeira verde nas contas de luz em janeiro de 2024.



Universidade pública

Inscrições para o Sisu começam dia 22 e vão até 25 de janeiro. Estudantes que fizeram o Enem concorrem a 264.254 vagas.

Joe Biden (J. Bosco)

“Aja sem mais demora.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, exigindo que o Congresso supere suas divisões e aprove o envio de ajuda à Ucrânia, diante dos maciços ataques aéreos russos que demonstram a intenção de “destruir” o país vizinho.

CAZAQUISTÃO

VISITA



O Pará recebeu nesta semana a visita do embaixador do Cazaquistão, Bolat Nussupov, e do secretário executivo da embaixada, Anuar Temirov. Na quinta-feira, 28, eles foram recebidos pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, em Belém. Na pauta, a possibilidade de parcerias e investimentos no Pará. Entre os projetos paraenses apresentados à comitiva internacional estão os voltados para as relações comerciais de exportação de grãos e os investimentos em infraestrutura, como a malha ferroviária que irá interligar o porto de Vila do Conde, em Barcarena. O Cazaquistão é uma antiga república da União Soviética. O país alcançou a independência em 1991, fica entre a Ásia e a Europa e se destaca na produção de petróleo e gás natural.

PONTE

AVANÇO



Uma das obras mais aguardadas do estado está quase pronta. A construção da ponte sobre o rio Alto Capim, na rodovia PA-256, entre Ipixuna do Pará e Paragominas, está mais de 70% concluída, segundo divulgado pelo governo nesta semana. A obra da estrutura de 592,5 metros de extensão chega às etapas finais. Além da estrutura sobre o rio Alto Capim, a Setran construiu mais 17 pontes em concreto na PA-256, todas prontas, inclusive uma sobre o rio Alto Acará, com quase 400 metros de extensão, assim como o asfaltamento de 150 quilômetros da via, no trecho entre Paragominas e Tailândia, que caminha para os sete quilômetros finais.

MARÉ

CARROS

Enquanto isso, na praia do Atalaia, em Salinópolis, se repetiram as cenas de carros sendo engolidos pela maré. Na quinta-feira, um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrava sete veículos atolados, entre eles uma BMW. A orientação a quem for curtir as praias do balneário é para que fiquem atentos aos horários da maré e mesmo assim evite lugares mais longes da área de barracas.

AMAZÔNIA

CHAMADA



O Pará será um dos Estados beneficiados pelo Fundo Casa Socioambiental, que abriu edital para garantir recursos a 34 projetos de defesa de territórios na Amazônia. A chamada Amazônia Resiliente II - Povos da Floresta recebe inscrições até o dia 31 de janeiro. Cada um dos projetos selecionados poderá receber até R$ 50 mil. Ao todo, o edital irá distribuir R$ 1,7 milhão.



CANDIDATURAS



Podem se candidatar povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas, sobretudo as comunidades que demonstrem “alta sensibilidade aos impactos causados pelas mudanças climáticas”. As organizações devem estar na Amazônia Legal, se qualificar como sem fins lucrativos e ter orçamento anual de até R$ 300 mil. A prioridade será dada a grupos que estiverem diante de um cenário de vulnerabilidade maior e tiverem organização estratégica nos territórios e regiões de fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.

VULNERÁVEIS

MORADIA



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que em 2024 vai priorizar o programa Moradia Cidadã, para contemplar milhares de famílias que vivem em situação de rua. Essa iniciativa começará envolvendo os Ministérios dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social e da Saúde, com os cidadãos em situação de rua recebendo atendimentos de saúde, psicossocial e buscando emprego, para que muitos possam ser enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades. Segundo dados oficiais, só em São Paulo - maior cidade do Brasil - 30 mil brasileiros estariam vivendo em situação de rua.

NÃO É NÃO

VITÓRIA



Movimentos de mulheres comemoraram, ontem, a sanção, pelo governo federal, do projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. A aplicação das regras será obrigatória em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. O governo ainda deve regulamentar e especificar quais serão os estabelecimentos incluídos. O protocolo é conhecido como “Não é Não”, em referência ao movimento “Me Too” que surgiu nos Estados Unidos. Protocolo semelhante, aplicado nas casas noturnas da Espanha, foi apontado como crucial no caso do jogador Daniel Alves, preso após ser denunciado por estupro em uma boate de Barcelona.

EM POUCAS LINHAS

► A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para a virada de ano na região Norte é de chuvas nos Estados do Amazonas, Acre, oeste de Roraima, Tocantins, centro-sul do Pará e centro-norte do Amapá. Também é muito provável que chova no litoral paraense na virada de ano. Péssima notícia para os milhares de paraenses que deixaram Belém buscando as praias de Salinópolis, Marudá, Algodoal e Ajuruteua.

► A Defesa Civil de Belém continua arrecadando eletrodomésticos, móveis, roupas e material de uso pessoal para as famílias vítimas do incêndio que vitimou diretamente 20 pessoas no último dia 21. As doações podem ser feitas na sede da Defesa Civil, localizada na Aldeia Cabana, bairro da Pedreira, de segunda a sexta-feira.

► A vacinação contra influenza e covid-19 está suspensa de hoje até 2 de janeiro nas unidades básicas de saúde. Mas nos shoppings da capital haverá oferta de vacinas neste sábado, das 10h às 17h. Nas últimas semanas, houve aumento dos casos de síndromes gripais no Estado. Por isso, haverá intensificação da campanha de vacinação nas primeiras semanas de janeiro.

► O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental da Universidade do Estado do Pará abre, no próximo dia 9, as inscrições para o Processo Seletivo para a turma de 2024

►. O Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo da Policlínica Lago de Tucuruí alcançou um índice importante em 2023 ao conseguir um aumento de 50% no número de pacientes atendidos em relação ao ano passado. Atualmente, o Natea atende 120 crianças a partir dos 2 anos de idade.