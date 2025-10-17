R70: 'Ainda não acabou', diz Benjamin Netanyahu sobre combate na Faixa de Gaza

Futebol

Mais de 1 milhão de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 já foram vendidos, anunciou ontem a Fifa.

Covid-19

Vacina nacional deve chegar ao SUS no primeiro semestre de 2026. A SpiN-TEC está em fase final de estudos.

COP

PONTE

Está marcada para sábado (18) a inauguração da ponte de acesso rápido que liga o Porto de Outeiro aos locais da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Já a inauguração do Porto de Outeiro está prevista para 24 de outubro. Essas duas obras são estratégicas para a realização da conferência em Belém, já que essa área vai abrigar os dois navios de cruzeiro, contratados pelo governo federal para serem usados para hospedagem temporária durante o evento. As embarcações ficarão atracadas no Porto de Outeiro, e a nova ponte garantirá o acesso rápido – estimado em cerca de 25 minutos – entre o terminal e os locais oficiais da conferência no Parque da Cidade.

SUSTENTABILIDADE

ESTUDOS

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) realiza hoje o Seminário de Sustentabilidade Ambiental, a partir das 9h, no auditório da instituição, em Belém. Durante o evento serão lançados o Boletim da Sustentabilidade da Ilha de Marajó e o Painel da Sustentabilidade da Amazônia Legal, que integram o projeto Atlas da Sustentabilidade. O boletim revela estabilidade no nível de sustentabilidade do arquipélago entre 2003 e 2023, reunindo dados sobre cobertura da terra, uso do solo, relevo e população.

ACESSO

Já o painel apresenta os resultados do Barômetro da Sustentabilidade aplicado aos nove estados da Amazônia Legal, incluindo, pela primeira vez, todo o Maranhão. Os materiais estarão disponíveis na plataforma digital da Fapespa e poderão ser acessados também por participantes da COP 30.

ESPADARTE

CONSERVAÇÃO

O Aquário Jacques Huber, localizado no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, reabre hoje com a mostra especial sobre o peixe-serra, espécie mais conhecida na região como espadarte.

MOSTRA

“Ahetxiê: um tesouro da costa amazônica” tem como curadores Patricia Charvet, Maria Ivaneide Assunção e Horácio Higuchi. A ideia, segundo os organizadores, é sensibilizar o público sobre a importância da conservação do espadarte, já que o Brasil possui um dos últimos refúgios para a espécie. Além da importância ecológica, a mostra também aborda a importância cultural da espécie pela ótica do povo Caripuna, que associa o peixe à sua migração da costa para o interior do estado do Amapá.

IDOSOS

ABRIGOS

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fiscalizou, nesta semana, 17 abrigos para idosos em Belém e Ananindeua, como parte da Operação Virtude 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A iniciativa tem foco na prevenção e repressão de crimes contra a pessoa idosa. As fiscalizações seguem até o dia 31, marcando o aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa. Os próximos municípios a serem atendidos pela operação são Salinópolis, na região Nordeste, e Santarém, no Baixo Amazonas.

DESBRAVADOR

HERÓIS

Começou a tramitar no Senado projeto de lei que propõe inscrever o desbravador português Pedro Teixeira no Livro dos Heróis da Pátria. O autor da proposta é o paraense Beto Faro (PT/PA). No projeto, o senador ressaltou que Teixeira consolidou fronteiras amazônicas e abriu caminho para o Tratado de Madri (1750), garantindo o território que hoje representa quase metade do Brasil. A votação é esperada antes da COP 30. A Marinha Brasileira está organizando uma solenidade no navio patrulha que leva o nome dele. Teixeira foi um dos fundadores de Belém e o protagonista no mapeamento de um caminho terrestre e fluvial entre Belém e São Luís, no Maranhão.

MADEIRA

EXPORTAÇÃO

O Pará registrou em setembro o melhor desempenho do ano nas exportações de madeira, segundo dados divulgados pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex). Foram movimentados US$ 28,9 milhões e embarcadas mais de 25 mil toneladas de produtos, um crescimento de quase 98% em valor na comparação com agosto. No acumulado de janeiro a setembro, as exportações somam US$ 163,9 milhões, alta de 0,43% em valor e 7,4% em volume em relação ao mesmo período de 2024.

Em Poucas Linhas

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou projeto de autoria do deputado Fábio Freitas (Republicanos) que declara a castanha-do-pará Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Estado. Na justificativa, o deputado destacou que a castanha-do-pará “representa um elo entre tradição, sustentabilidade e desenvolvimento”.

► Segundo o governo do Pará, a COP 30 já registra 57 mil inscritos e a participação confirmada de 196 países.

► Estudantes de 74 escolas da rede municipal de ensino de Belém vão ser submetidos, entre os dias 20 e 31 de outubro, às provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

► Decisão liminar, concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino reconduziu o prefeito de Cametá Victor Cassiano (MDB) e o vice-prefeito Ênio de Carvalho (União Brasil) aos cargos. Eles haviam sido afastados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), acusados de abuso do poder político e econômico pela contratação de 3 mil funcionários no período de campanha.

► O Ministério Público Federal (MPF) marcou para a quarta-feira (22) a escuta pública para debater a gestão dos serviços de saúde no Pará pela iniciativa privada. O evento será no auditório da sede do MPF em Belém, a partir das 14h. Qualquer pessoa pode se inscrever para se manifestar. As inscrições serão realizadas no local, meia hora antes do início do evento, por ordem de chegada.

► O Mahku - Movimento dos Artistas Huni Kuin (Mahku), do Acre, está realizando uma intervenção no Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi. São dois painéis na parede interna do espaço expositivo que serão entregues neste sábado. O Mahku é um dos principais agentes no cenário da arte contemporânea brasileira, sobretudo indígena.