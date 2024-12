R70: 'Agradeço de coração aos médicos e enfermeiros', diz Rei Charles III em mensagem de Natal

Aplicativo

O app Prevenção de Desastres já ultrapassa 2 mil downloads. Mais de 1,7 mil municípios foram mapeados.



Viajantes

Passaporte dos Emirados Árabes é o mais poderoso mundo; Brasil é 11º. Documento brasileiro é aceito em 166 países.

“Agradeço de coração aos médicos e enfermeiros.”

REI CHARLES 3º, em sua tradicional mensagem de Natal, ontem, se dirigindo aos profissionais de saúde que cuidaram dele e de sua nora, a princesa Kate, após os diagnósticos de câncer.

RETORNO

NATAL

Quem deixou a capital paraense para passar o Natal deste ano no interior do Estado e retornou nesta quarta-feira (25) enfrentou pouco trânsito na entrada da cidade. Somente no Terminal Rodoviário de Belém, a expectativa de movimentação da Superintendência do Terminal Rodoviário de Belém (Sinart) era de cerca de 22.700 passageiros, somando 16.800 embarques e 5.900 desembarques - aumento de 35% em relação ao número registrado no ano passado.

TRANQUILIDADE

Soma-se a isso a quantidade de pessoas que viajou em carro próprio e outros meios de transporte. Por volta das 18h, o fluxo na entrada da cidade era tranquilo, com poucos veículos na pista e sem pontos de congestionamento.

ISENÇÃO

IMPOSTO

A ampliação da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil, proposta pelo governo federal, poderá reduzir a arrecadação em R$ 51 bilhões anuais a partir de 2026, de acordo com cálculos feitos pela Unafisco Nacional, com base na defasagem da tabela do tributo. Hoje, a faixa de isenção do IRPF abrange rendimentos mensais de até R$ 2.824. O projeto de lei ainda será enviado pelo ao Congresso Nacional.

CONTRIBUINTES

Pelo levantamento da Unafisco, a ampliação para R$ 5 mil beneficiaria aproximadamente 9,6 milhões de brasileiros e elevaria o total de isentos para cerca de 26 milhões de contribuintes. Segundo o Ministério da Fazenda, a nova isenção do IR será feita com medidas compensatórias, sendo que uma das alternativas é propor uma alíquota mínima de até 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, equivalente a R$ 600 mil por ano.

ABERTURA

EMPRESAS

O Pará registrou a abertura de 7.155 novas empresas no mês de setembro, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Isso coloca o Estado na 13ª posição em todo o Brasil e em 1º lugar no Norte. A região Sudeste despontou na frente, com São Paulo liderando o ranking geral (115.463), seguido de Minas Gerais (38.953) e Rio de Janeiro (29.906). Em todo o Brasil, foram abertos 371.674 novos negócios, o que representa um aumento de 21,28% em relação ao mesmo período de 2023. O setor de serviços foi o responsável pela maior parte das novas empresas criadas em setembro (73,4%) e, do total de negócios, mais de 265 mil eram microempreendedores individuais (MEIs).

PAGAMENTO

Ainda de acordo com a Serasa, mas por meio do Indicador de Recuperação de Crédito de julho, do total de dívidas das empresas que foram negativadas naquele mês, 43% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias, um percentual menor que o registrado no mesmo período de 2023. Em relação ao Pará, 49,7% das dívidas foram pagas nesse intervalo, após o vencimento de julho, deixando o Estado no 17º lugar no País. O indicador revelou ainda que, naquele mês, o Distrito Federal foi a unidade federativa com a menor taxa de débitos liquidados (24,6%). Por outro lado, o Piauí liderou o ranking como o estado com a maior recuperação de crédito das empresas.

ISENÇÃO

TRIBUTÁRIA

A prefeitura de Belém reconheceu ou manteve a imunidade tributária referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a vários imóveis, conforme publicado na edição da última segunda-feira (23) do Diário Oficial do Município (DOM). Tornou-se ou permaneceu isento um prédio pertencente ao Estado do Pará, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região (Creci-PA), a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Congregação das Angélicas de São Paulo. Alguns também contam com a isenção da Taxa de Resíduos Sólidos e da Taxa de Urbanização, referente a períodos variados.

MARABÁ

NOVA PONTE

Será entregue, às 17h desta sexta-feira (27), a nova ponte Dona Ana Miranda, terceira travessia sobre o rio Itacaiúnas, em Marabá, pelo governador Helder Barbalho, às 17h. A estrutura fica no km 1,5 da rodovia Transamazônica, no núcleo Nova Marabá, e representa um marco para a infraestrutura da região. Essa ponte foi construída por meio de um convênio entre o governo e a prefeitura e a obra tem 577 metros de extensão. Foi projetada para atender à crescente demanda de tráfego na área.

Em Poucas Linhas

► Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro sobre os meios de hospedagem que os brasileiros utilizarão neste fim de ano, 49% dos escolherão hotéis ou pousadas, enquanto 24% preferem alugar casas ou apartamentos. Além disso, 16% devem se hospedar em casa ou apartamento próprio ou emprestado, 4% querem acampar e 2% devem ficar em hostel ou albergues. Outro dado revelado pela pesquisa indica que 58% dos brasileiros vão gastar mais neste fim de ano, com destaque para viagens.

► A Marujada de Bragança, no nordeste do Pará, vai até esta quinta-feira (26), com homenagens a São Benedito, o “santo negro” e padroeiro dos escravos. O evento é patrimônio cultural do Brasil, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Chegando à 226ª edição, a programação atrai uma multidão às ruas de Bragança. A festividade dura nove dias, com missas, novenas, ladainhas, procissões nas águas e em solo, programação cultural e apresentações da Marujada. No dia de Natal há um dos ápices.



► Uma vistoria às obras do BRT Metropolitano, em Ananindeua, será feita hoje pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Além da melhoria da mobilidade urbana, o projeto contempla a reestruturação de toda a rodovia BR-316. Neste fim de ano, o governo do Estado libera todas as pistas, totalizando 10,8 quilômetros de faixas, do Entroncamento até Marituba, sem intervenções de máquinas ou desvios. O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego na rodovia. Antes da nova capa de asfalto, a rodovia recebeu um sistema de drenagem para evitar alagamentos.