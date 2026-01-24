R70: 'Agradecemos o convite, mas declinamos', afirma Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha

No Pelourinho

Uma gaúcha presa por injúria racial em Salvador (BA) exigiu ser atendida por um delegado branco. E acabou sendo solta.



Nevasca

Estados Unidos se preparam para chegada de megatempestade; mais de 160 milhões de pessoas devem ser atingidas.

MEDICINA

ALTAMIRA

Diante do resultado do curso de Medicina de Altamira, que obteve nota 1 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), a Universidade Federal do Pará anunciou um pacote de ações para reverter a situação em futuras avaliações. A UFPA instituiu um grupo de trabalho com assessorias técnicas para revisar o projeto pedagógico do curso e implantar novos programas de formação.



AÇÕES

A UFPA também avança em ações de infraestrutura para o curso com o novo prédio da Medicina em fase de licitação, além de estratégias para fortalecer o quadro de docentes e técnicos. Uma equipe da universidade sairá de Belém para Altamira no início do próximo mês para consolidar o plano, tratando o Enamed como ponto de partida para o aprimoramento da formação médica na região do Xingu.

BANCO

MASTER

Cumprindo agendas no Pará, o deputado federal Celso Sabino informou que já assinou os dois pedidos de investigação relacionados ao escândalo envolvendo o Banco Master. O parlamentar disse que tanto o requerimento de CPI quanto o de CPMI foram assinados por ele. Sabino afirma que as iniciativas estão em fase de construção no Congresso Nacional e reúnem propostas apresentadas por diferentes atores políticos, e a expectativa é de que as comissões sejam instaladas para que o caso seja devidamente investigado e os envolvidos sejam responsabilizados pelos graves prejuízos causados a pequenos e grandes investidores em todo o país.

EXPORTAÇÕES

ALERTA

O Pará fechou 2025 com exportações de US$ 24,2 bilhões e superávit de US$ 21,5 bilhões, respondendo por 31,5% do saldo comercial brasileiro (MDIC).

CONCENTRAÇÃO

O dado reforça o peso do estado no comércio exterior, mas também expõe a concentração: 82% da pauta segue baseada em produtos primários, sobretudo minérios e agropecuária. Apesar do desempenho externo, a economia paraense permanece presa à armadilha das commodities.



CHINA

A baixa agregação de valor limita empregos, renda e inovação, aprofundando desigualdades regionais. A dependência de mercados como o chinês amplia a vulnerabilidade a choques de preços e decisões geopolíticas.

ELEIÇÕES

REGULARIZAÇÃO

Nunca é demais reforçar. Quem não votou em três eleições consecutivas, considerando o 1º ou o 2º turnos, e não apresentou justificativa no prazo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), precisa procurar o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) para regularizar a situação e pagar a multa correspondente a cada turno, no valor de R$ 3,51. Para saber se está regular, o eleitor pode fazer a consulta no site oficial do Tribunal.



PIX

Desde 2022, a Justiça permite que as multas eleitorais sejam pagas via Pix, com compensação imediata. Também são aceitos cartão de crédito e boleto bancário. A ausência do voto sem justificativa pode gerar restrições, como impedimento para tomar posse em concurso público, realizar matrícula ou renovação em instituições de ensino, emitir passaporte e obter certidão de quitação eleitoral.

CARNE

NAS ALTURAS

A alta do preço da carne já consome parte significativa do salário mínimo. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontam que em dezembro de 2025 o quilo da carne de primeira foi comercializado, em média, a R$ 42,24, fazendo com que o trabalhador que recebe um salário mínimo precisasse destinar mais de 13% da renda mensal apenas para a compra de cerca de 4,5 quilos do produto.



HORAS

Para garantir esse consumo, foram necessárias 27 horas e 33 minutos de trabalho, evidenciando o peso da carne no custo da alimentação básica no Pará. Cortes populares como cabeça de lombo, paulista e chã vêm sendo comercializados na casa dos R$ 50 o quilo, enquanto a picanha ultrapassa R$ 70, chegando a valores próximos de R$ 99 no caso do filé. Começo de ano com churrasco mais caro.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) promoveu nesta semana em Brasília evento para lançar a Missão de Arranque do Projeto PSA2, marcando o início da fase operacional da iniciativa voltada à conservação ambiental e à geração de renda em territórios tradicionais. O PSA2 é um mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais que prevê a remuneração de famílias que contribuírem para a proteção da floresta em seus territórios. Firmado durante a COP 30, o projeto tem apoio técnico da The Nature Conservancy (TNC), e prevê investimento de US$ 3,5 milhões. A iniciativa deve beneficiar cerca de 500 famílias indígenas, quilombolas e ribeirinhas da região da Terra do Meio, no sudoeste paraense, unindo conservação ambiental e geração de renda.



➤ Balanço do festival de carimbó realizado no município de Irituia apontou a participação de 50 mil pessoas, número que o prefeito Pio X Júnior (PSD) garante que faz do evento o maior festival de carimbó do Brasil. A cidade terá agora o desafio de superar o número no próximo ano.

➤ O prefeito de Mãe do Rio, Bruno Rabelo (MDB) recebeu, do Ministério da Saúde, a confirmação do município na lista de cidades brasileiras que zeraram a fila de ultrassonografia tanto na zona urbana quanto rural. A missão foi atestada no balanço das cirurgias de dezembro, quando o município realizou mais de 300 procedimentos.

➤ O município de Tailândia, no nordeste paraense, entregou mais de 30 mil mudas de espécies frutíferas e florestais para pequenos produtores que atuam na agricultura familiar. Dentre as espécies entregues, a secretaria de meio ambiente concentrou esforços em mudas de açaí, cupuaçu, andiroba e ipê. Além da produção de mudas, o prefeito Lauro Hoffmann (MDB) retomou o diálogo com apicultores com objetivo de expandir o empreendedorismo rural no município, ação que tem sido fortalecida por meio de capacitações em conjunto com a Sala do Empreendedor do Sebrae.