R70: 'Agora estou apenas curtindo o momento', afirma João Fonseca sobre vitória

Reajuste

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou reajuste de até 5,11% para planos de saúde individuais e familiares.



Crescimento

O PIB do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, totalizando R$ 3,3 trilhões, impulsionado por estímulos fiscais.

EQUIDADE

SERVIDORES

O Governo do Pará apresentou, nesta semana, o projeto do “Censo de Equidade Étnico-Racial e de Gênero dos Servidores do Estado do Pará”, iniciativa voltada à produção de dados para subsidiar políticas públicas de inclusão e equidade no serviço público estadual. A proposta é mapear informações sobre perfil étnico-racial, gênero e inclusão entre servidores e colaboradores do Poder Executivo Estadual. O governo quer criar uma base de dados que permita compreender melhor a realidade institucional, fortalecendo ações de representatividade, valorização das diferenças e formulação de políticas de gestão de pessoas mais inclusivas e alinhadas às diferentes realidades da sociedade paraense.

TRIBUNAL

ITINERÂNCIA

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) desembarca, no próximo dia 8, em Dom Eliseu para mais uma edição do programa de itinerância. Os atendimentos serão feitos até 12 de junho no Centro Cultural João Almeida Silva Júnior. Entre os serviços oferecidos à população estão registro de reclamações trabalhistas, consultas processuais, orientações sobre direitos trabalhistas, informações sobre FGTS, benefícios previdenciários, aposentadoria, seguro-desemprego e abono PIS/PASEP. Para ser atendido, o cidadão deve comparecer ao local com documento de identificação com foto.

BREGA

HOMENAGEM

O deputado federal Celso Sabino foi surpreendido ontem, por artistas e representantes da cena brega de Belém, que organizaram uma homenagem pela passagem de um ano do reconhecimento da capital paraense como Capital Mundial do Brega, título concedido pela ONU Turismo durante sua gestão à frente do Ministério do Turismo. Após uma extensa agenda em Igarapé-Açu, Sabino chegou ao escritório político e encontrou músicos, DJs e fãs do gênero em clima de festa.

CELEBRAÇÃO

Participaram da homenagem nomes como Kim Marques, Aninha, a Odalisca do Brega, integrantes da banda “Vingadores do Brega”, Eraldo Ramos e diversos DJs de aparelhagens. Em meio à celebração, o deputado cantou, dançou e agradeceu o carinho dos artistas.

PÁSSAROS

REVOADA

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abre oficialmente, hoje, a programação do Arraial de Todos os Santos 2026, com a tradicional revoada de pássaros juninos, na Casa das Artes, em Belém. A programação inicia às 17h e terá entrada gratuita, reunindo grupos que preservam uma das manifestações mais tradicionais da cultura popular paraense.

TRADIÇÃO

Dezoito grupos de pássaros juninos participam da abertura do arraial, levando ao público apresentações marcadas por música, teatralidade, cores e narrativas inspiradas na fauna e no imaginário amazônico. A programação celebra a resistência cultural e a continuidade de uma tradição que atravessa gerações no Pará. Além da revoada, o evento contará com apresentações culturais e participação de grupos tradicionais convidados.

PARAUAPEBAS

LOUVOR

Parauapebas, sudeste paraense, recebe hoje o festival gospel “Vem Louvar Pará”, promovido pelo Governo do Estado. O evento será realizado no Lago Nova Carajás, a partir das 19h, com entrada gratuita e expectativa de reunir cerca de 40 mil pessoas. Após passar por cidades como Belém, Breves, Marabá e Santarém, o festival já ultrapassou a marca de 250 mil participantes em todo o Pará, consolidando-se como uma das principais programações do segmento gospel no Estado. Entre as atrações. Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeo. Após a edição em Parauapebas, o “Vem Louvar Pará” seguirá para Altamira, no dia 6 de junho, e encerrará a programação em Belém, nos dias 26 e 27 de junho, no Parque da Cidade.

CIRURGIAS

ENTREGAS

A assessora da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres, esteve ontem, em Belém, para inaugurar novas salas de cirurgias em hospitais do Pará. Foram inauguradas três salas cirúrgicas: duas destinadas a cirurgias gerais e uma oftalmológica, nos hospitais Maradei e Dom Luiz I. Também ontem entregue em Altamira, oeste do Estado, uma nova sala de cirurgia geral no Hospital Regional Público da Transamazônica. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera por procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

EM POUCAS LINHAS

⮞ Novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz aponta que todos os Estados brasileiros, à exceção de Rondônia - estão com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave em nível de alerta, risco ou alto risco. E 20 deles - incluindo o Pará - estão com sinal de crescimento nas últimas seis semanas. O mesmo boletim aponta que 15 das 27 capitais brasileiras - entre elas, Belém - apresentam nível de atividade de Síndromes Respiratórias com sinal de crescimento nas últimas seis semanas.

⮞ Com a aproximação das Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) está intensificando as ações voltadas para a preparação do pleito. Uma delas foi um encontro destinado a juízes e chefes de cartórios eleitorais de Belém, Região Metropolitana e Marajó, realizado nesta semana na capital. Na pauta desses encontros, temas como comunicação não violenta, equidade e diversidade, como forma de proporcionar um melhor acolhimento dos eleitores.

⮞ O deputado estadual Erick Monteiro (MDB) reúne hoje lideranças de Ananindeua e nomes de destaque da política paraense, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Chicão (União Brasil), a governadora Hana Ghassan e o ex-governador Helder Barbalho, ambos do MDB. A movimentação é vista como mais uma demonstração da força política parlamentar na Grande Belém, em meio às articulações para o próximo pleito.

⮞ A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará) assinou nesta quinta-feira (28), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura de Terra Alta, no nordeste paraense, para ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural destinados aos agricultores familiares do município.

⮞ Este sábado, dia 30, completa um mês da partida de dona Déa Maiorana, aos 91 anos. Por quatro décadas, ela presidiu o grupo Liberal e teve papel fundamental na história da comunicação na Amazônia.