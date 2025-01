R70: "Agora ele não é mais um ‘player’", diz Zelensky sobre atuação de Lula na paz

Fraudes

Golpes via Pix podem custar R$ 11 bilhões aos brasileiros até 2028, aponta estudo da ACI Worldwide e GlobalData.

Métricas

Elon Musk comemorou, ontem, a marca de 673 milhões de visualizações na rede social X em vídeos da posse de Donald Trump.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Agora ele não é mais um ‘player’”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que “o trem do Brasil já passou” na tentativa de mediar negociações de paz entre o país dele e a Rússia. Zelensky também afirmou que Lula não é mais um ator relevante no conflito, e não o será com o retorno de Trump à Casa Branca.

SANEAMENTO

DESAFIO

Dos 144 municípios paraenses, 93 ainda não elaboraram o Plano Municipal de Saneamento Básico. Os dados fazem parte do relatório técnico de fiscalização, na modalidade de levantamento, produzido pela Coordenação de Fiscalização Especializada em Meio Ambiente, órgão ligado à Diretoria de Fiscalização e Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios. O documento informa ainda que 88 cidades do Pará não têm previsão de universalização da coleta e tratamento de esgoto e 72 municípios - metade dos 144 - não souberam informar quanto à universalização do abastecimento de água. O novo Marco Legal do Saneamento estabeleceu como meta que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta de tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Ou seja, os municípios têm apenas oito anos para atingir essa meta.

BOSQUES

CONSERVAÇÃO

Os municípios de Palestina do Pará e São João do Araguaia devem ser os primeiros do Estado a ganhar Bosques Municipais do Estado, nova categoria de Unidade de Conservação estadual criada pela lei que institui a Política e o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Pará, juntamente com os Rios de Proteção Especial. Nas duas cidades já foram realizadas audiências públicas para discutir os projetos com a comunidade. Os Bosques Municipais são apontados como uma alternativa de baixo custo de manutenção e potencial para integrar conservação ambiental com usos educativos e sociais.

ANDORINHA

CACHOEIRAS

Duas novas cachoeiras foram encontradas no Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, na região sudeste paraense. O achado foi feito por equipes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio).

ACESSO

As quedas d’água, batizadas como Cachoeiras Andorinha e Martírio, estão localizadas em uma área montanhosa de difícil acesso, a cerca de dez quilômetros da região da Cachoeira Três Quedas, em uma região que pode ser acessada apenas com ajuda de condutores de trilha. A Serra das Andorinhas é conhecida por ter mais de 30 cachoeiras e outros atrativos, como a Casa de Pedra, as praias do Rio Araguaia, sítios arqueológicos e redes de cavernas naturais.

GÁS

AMPLIAÇÃO

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) recebeu, nesta semana, executivos da Companhia Gás do Pará. Na pauta, a ampliação do mercado de gás natural para outros municípios do Pará. Atualmente, a Companhia já entrega para um único cliente 2,2 milhões de metros cúbicos por dia. Para este ano, a expectativa é iniciar o atendimento para o primeiro cliente cativo - aquele com consumo inferior a 500 mil metros cúbicos por dia. A Gás do Pará também amplia a movimentação para a termelétrica Celba 1, com a previsão de consumo de 2,5 milhões de metros cúbicos diários.

MUNICÍPIOS

MARCHA

Estão abertas as inscrições para a XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada anualmente pela Confederação Nacional de Municípios. Neste ano, o encontro está marcado para o período de 19 a 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na capital federal. Apontado como a maior mobilização municipalista da América Latina, o evento reúne milhares de gestores de todo o País, que debatem as demandas dos municípios com o presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, além de ministros do Executivo e do Judiciário.

DENGUE

QUEDA

Nos 20 primeiros dias deste ano foram notificados em Belém 11 casos de dengue, número bem menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a doença atingiu 168 pessoas. Os dados foram divulgados ontem pela prefeitura. O ano passado foi considerado atípico pelas autoridades de saúde, tendo registrado uma explosão de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o Brasil foram 6,5 milhões de registros, segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, ante 1,3 milhão de notificações em 2023.

Em Poucas Linhas

► O vereador Roni Gás (MDB) assumiu a presidência da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis da Câmara Municipal de Belém. André Martha (PSD) será o vice-presidente.



► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) criou uma equipe para facilitar o acesso ao crédito rural na região nordeste do Pará, destravando demandas reprimidas nos municípios e articulando resultados com o Banco da Amazônia (Basa), Banco do Brasil (BB) e Banco do Estado do Pará (Banpará). Estão sendo beneficiados 16 municípios da região: além do polo Capanema, Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Nova Timboteua, Ourém, Primavera, Peixe-Boi, Quatipuru, Salinópolis, São João de Pirabas, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, Tracuateua e Viseu.



► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) firmou o primeiro Acordo de Pesca Intermunicipal do Camarão em Oeiras do Pará e Curralinho, municípios do arquipélago do Marajó. A iniciativa envolve cerca de 40 comunidades pesqueiras nos dois municípios, beneficiando aproximadamente 4,1 mil famílias e abrangendo uma área de 68.515 hectares.



► Candidatos que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 já podem consultar os resultados da prova no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e solicitar o certificado. As provas do exame foram aplicadas em agosto de 2024, em todos os estados e no Distrito Federal.



► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizará, amanhã, aula inaugural do curso de especialização em Saúde Coletiva no município de Capanema, nordeste paraense. O evento ocorrerá na Escola Estadual Dom João VI, a partir das 15h. A oferta da pós-graduação Lato Sensu é fruto de um convênio firmado entre a Uepa e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará.