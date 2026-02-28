R70: 'Adoraria recebê-lo', diz Donald Trump sobre Lula na Casa Branca

Justiça

Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de ‘penduricalhos’. Só podem ser pagos retroativos já programados.



Futebol

Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores, Botafogo e Barcelona iniciam disputa na terça-feira (3).

CLÁSSICO

SEGURANÇA

Mais de 1.600 agentes atuarão na operação especial de segurança para o clássico Remo e Paysandu, neste domingo (1º), às 17h, no Estádio Olímpico do Pará, em Belém. A expectativa é de que a partida atraia 47,5 mil torcedores. O planejamento, elaborado de forma integrada pelos órgãos do sistema de segurança pública, contará com 257 viaturas, 70 motocicletas, 24 conjuntos de Cavalaria, um pelotão de choque, dois cães farejadores e patrulhamento aéreo realizado pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública.

MULHERES

O Centro de Controle e Comando Operacional do Mangueirão reunirá representantes das forças envolvidas para monitoramento em tempo real das câmeras instaladas na arena e áreas adjacentes, garantindo respostas rápidas a eventuais ocorrências. Haverá reforço na fiscalização das vias de acesso, alterações no trânsito com apoio de órgãos estaduais e municipais e ações específicas de enfrentamento à violência contra a mulher, com campanhas educativas e atendimento especializado durante o evento.

TERRA

REGULARIZAÇÃO

A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) realiza, entre os dias 16 e 20 de março, a Semana Solo Seguro Amazônia Legal 2026, um dos maiores esforços integrados do Judiciário paraense voltados à regularização fundiária e à promoção da segurança jurídica no território estadual.



MUTIRÕES

A programação reúne oficinas, workshops, mutirões de atendimento e entrega de títulos de propriedade em dezenas de municípios. Cerca de 1,7 mil famílias dos municípios de Ananindeua, Marituba e Marabá receberão seus títulos definitivos de propriedade.

JUSTIÇA

MARAJÓ

Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá), o programa Justiça do Trabalho Itinerante aportou, ao longo desta semana, nos municípios de Soure e Salvaterra, no arquipélago do Marajó. Foram registrados cerca de mil atendimentos em Salvaterra e mais de 800 em Soure. Entre os serviços oferecidos, estão homologação de acordos, audiências, orientação jurídica, emissão de guias trabalhistas, atendimento previdenciário e encaminhamentos junto a órgãos parceiros.

EDUCAÇÃO

ALTA

Foi divulgado na tarde de ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor e, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, a educação (5,34%) apresentou a maior variação em fevereiro, resultado dos reajustes feitos no início do ano letivo. Os cursos regulares ficaram 6,47% mais caros, com destaque para ensino médio (8,82%), pré-escola (8,11%) e ensino fundamental (8,06%). Os cursos de idioma tiveram aumento de 8,15%. A Região Metropolitana de Belém foi a quarta com maior variação entre as regiões pesquisadas.

SOJA

PRAZO

Termina hoje o prazo para o cadastramento anual da soja referente à safra 2025/2026 no Pará. A medida é obrigatória para todos os produtores. O objetivo é monitorar as lavouras e reforçar o controle da ferrugem asiática no Estado. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, houve aumento das áreas plantadas em municípios como Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Pacajá, Portel, Novo Repartimento, Capitão Poço e Nova Esperança do Piriá, além de Breu Branco, Goianésia do Pará e Conceição do Araguaia. Em Vitória do Xingu, o número de propriedades produtoras também cresceu, refletindo a expansão recente do cultivo na região.

ELDORADO

SENADO

O senador Beto Faro (PT-PA) apresentou requerimento para realizar, no plenário do Senado, sessão especial para lembrar os 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. A ideia é que a sessão seja realizada no dia 17 de abril, mesma data em que 21 trabalhadores rurais foram mortos na Curva do S, durante ação da Polícia Militar do Pará contra manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

EM POUCAS LINHAS

➤ Entre as agraciadas do 2º Prêmio Mulheres e Ciência, do CNPq, está a pesquisadora paraense Liliam Cristina Barros Cohen, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que será uma das premiadas na categoria Trajetória. A solenidade de entrega está marcada para o dia 5 de março, na sede do CNPq, em Brasília, com a presença do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, e da vice-reitora, Loiane Prado Verbicaro, que representarão a instituição no evento.

➤ Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta, na terça-feira, 3, o espetáculo Mulheres em Cena. Será às 20h, no TP, sob a regência da maestra convidada Cibelle Donza. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, em parceria com o Theatro da Paz e a Academia Paraense de Música.

➤ Um acontecimento raro marcou o Parque Zoobotânico Mangal das Garças com o nascimento do primeiro filhote de garça-branca-grande oficialmente registrado no espaço. O ninho foi identificado pela equipe técnica durante monitoramento de rotina em uma árvore próxima ao Farol de Belém, um dos pontos mais visitados do parque. A área passou a ser acompanhada à distância, garantindo que o ciclo natural da espécie ocorresse sem interferência humana.

➤ A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) realizou, nesta semana, em São Domingos do Capim, o primeiro curso de formação de agentes vacinadores contra a brucelose em 2026. Segundo a Adepará, a qualificação de novos vacinadores é estratégica para fortalecer o programa estadual de controle da brucelose e avançar rumo à erradicação da doença. A expectativa é que a nova turma amplie o acesso ao serviço de vacinação, contribua para a valorização do rebanho e garanta mais segurança sanitária à pecuária paraense.