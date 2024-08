R70: 'Acredito e confio muito que uma mescla é necessária', diz Dorival Júnior, técnico da Seleção

INSS

Pente-fino em benefícios temporários cancelou 45% dos auxílios verificados. Cem mil contratos já foram analisados.

Concurso do BNDES para analista de nível superior recebe 90.792 inscrições. Concorrência será de 605 candidatos por vaga.

Dorival Jr (J. Bosco)

"Acredito e confio muito que uma mescla é necessária.”

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira de futebol, sobre as convocações dos jovens atacantes Estêvão e Luiz Henrique para os jogos contra Equador e Paraguai, em setembro, pelas eliminatórias.

O Wiki Movimento Brasil se une a professores e estudantes do Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA) para georreferenciar as grandes árvores do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, que completou, recentemente, 129 anos. O objetivo é melhorar o mapeamento das áreas do parque por meio de uma estratégia que une tecnologia e biodiversidade em prol do conhecimento aberto, causa defendida pela organização Wikimedia.



A ação será realizada hoje. O trabalho é financiado pela Creative Commons e pela Wikimedia Suíça e dá continuidade às atividades do projeto Wiki Loves Pará, que busca ampliar a visibilidade da diversidade ambiental, cultural e social do Estado para o mundo, além de melhorar a qualidade do conhecimento sobre a região nos projetos da Wikimedia.

Na semana em que uma criança de apenas 3 anos foi encontrada morta e com sinais de violência sexual no Pará, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto de lei que cria, em território paraense, o Cadastro Estadual de Pedófilos. A plataforma reunirá informações sobre condenados pelo crime de pedofilia com o objetivo de facilitar o acesso da polícia aos dados e prevenir crimes dessa natureza.



De autoria do deputado estadual Rogério Barra (PL), e tendo como relator Toni Cunha (PL), a proposta aprovada pelo plenário da Alepa já está à espera da sanção do governador Helder Barbalho, para que se torne lei e entre em vigor no Estado. A regulamentação estabelece que o governo crie e alimente o Cadastro Estadual de Pedófilos, em endereço eletrônico, no prazo máximo de 120 dias a partir da publicação da lei.

O presidente da Câmara Municipal de Castanhal, vereador Naldo Imperial (PSD), já foi notificado, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), da perda do mandato do vereador Ney da Saudade (União Brasil). Da mesma forma, o TRE comunicou ao parlamento municipal a perda do mandato do vereador Beto Leão (PRD). No lugar de Naldo, assume o suplente do PDT nas eleições de 2020, Pablo Sobrinho. Já a cadeira de Ney será ocupada pelo suplente Wagner Feitosa (Podemos). A posse dos dois novos vereadores está marcada para a segunda-feira, 26, às 10 horas.

O Tribunal de Justiça do Pará reforçou o Programa Novos Caminhos/CNJ em Belém com a formalização do Acordo de Cooperação Técnica assinado com o Sesi/ Senai e a Vale na segunda-feira, 19/8. A iniciativa vai beneficiar jovens de 14 a 24 anos incompletos, dando a eles nova oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho como aprendizes ou mesmo de conquistarem o primeiro emprego. A ação é parte do Programa Nacional Permanente de Apoio à Desinstitucionalização de Crianças e Adolescentes Acolhidos e a Egressos de Unidades de Acolhimento, criado para ajudar crianças e adolescentes em situação de acolhimento a conquistarem uma vida digna e autônoma.

A inclusão de novos medicamentos para atendimento da população na rede municipal de Saúde, mantida pela prefeitura de Belém, bem como a avaliação dos medicamentos que já não são utilizados e comercializados foram discutidas na 1ª Reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), realizada nesta semana, no dia 19, na Secretaria Municipal de Saúde. Também foi debatida a exclusão de medicamentos não utilizados. Segundo os participantes, o objetivo é promover o uso racional nas atividades de distribuição, garantir segurança e eficácia no tratamento de saúde e evitar gastos públicos de forma aleatória.



Hoje, Belém dispõe de 357 medicamentos essenciais para consumo na rede municipal de Saúde. A lista inclui analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, psicotrópicos para o tratamento da saúde mental, medicamentos para ansiedade e depressão, antiparasitários, controle de diabetes e pressão alta, drágeas, pomadas, pastas, emulsões, cremes, gel, injetáveis, colírios, extratos e outros itens.

► Belém recebe, nos dias 24 e 25 de agosto, o Festival Amazônico de Gastronomia, com a curadoria do renomado chef Thiago Castanho. Realizado no Parque da Residência, o evento gratuito destaca a culinária regional com a participação de 14 chefs e uma feira de pequenos produtores. A programação musical também é um dos destaques, trazendo nomes consagrados como Manoel Cordeiro e Arraial do Pavulagem.



► O 1º Fórum de Belém tem como um de seus destaques a Arena do Conhecimento, um espaço dedicado à capacitação de empreendedores de diversos segmentos e demais profissionais que desejam aprimorar suas competências no mundo dos negócios. Serão ofertadas palestras gratuitas com temáticas que irão auxiliar os participantes na preparação para a COP 30. As inscrições podem ser feitas no site da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção Pará.



► Um show em homenagem a Tonny Brasil marca o encerramento da programação da Feira do Livro, às 20h, domingo, no Hangar. O tributo reunirá mais de dez artistas, que vão celebrar o legado de Brasil. Participam da apresentação Rebeca Lindsay, Gang do Eletro e Edilson Morenno. Com 40 anos de carreira, Tonny Brasil faleceu em junho deste ano, aos 57 anos.



► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está recebendo inscrições de entidades interessadas em compor o Conselho Consultivo do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Bovinos e Bubalinos. Os interessados devem residir no Pará e as inscrições devem ser feitas de forma on-line, até o dia 4 de setembro, por meio de formulário disponível no site da instituição. O Conselho Consultivo será formado por representantes da indústria e da agricultura familiar, produtores rurais e demais organizações da sociedade civil. Não há limite de participantes.