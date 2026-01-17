R70: 'Acordo abre caminho para projetos conjuntos em terras-raras', diz Ursula Von Der Leyen

Loteria

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões. Dezenas sorteadas foram: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47.

Veículos

Venda de motocicletas em 2025 é a maior dos últimos 22 anos. Setor estima mercado ainda mais aquecido em 2026.

CAFÉ

ALTA

O café segue pressionando a cesta básica em Belém. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) aponta que esse foi o item que mais encareceu na cesta básica dos paraenses ao longo de 2025, exercendo forte pressão sobre o custo da alimentação em Belém. Apesar de oscilações pontuais no fim do ano, o produto encerrou 2025 em patamar elevado, refletindo problemas na oferta, custos de produção e fatores climáticos que afetaram as lavouras. Para o início de 2026, a expectativa é de que os preços do café permaneçam elevados, com possibilidade de novas oscilações, uma vez que o mercado ainda sente os efeitos do ciclo produtivo e das condições climáticas.

JUSTIÇA

ITINERÂNCIA

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que atende o Pará e o Amapá, divulgou o cronograma de itinerâncias para 2026. O calendário prevê 62 ações. As atividades começam em fevereiro na ilha do Marajó e no Amapá. A prioridade é para os municípios que ainda não possuem sedes físicas do tribunal, como Terra Santa e Faro. Segundo a Corte, essa estratégia “é fundamental para assegurar a presença do Estado em áreas remotas, enquanto para a população representa a garantia de direitos fundamentais e acesso direto à cidadania sem a necessidade de deslocamentos dispendiosos”.

AVC

MAPA

O Hospital Ophir Loyola passou a integrar o Projeto Ártemis, iniciativa nacional para mapeamento genético do acidente vascular cerebral (AVC) no Sistema Único de Saúde (SUS). A parceria foi firmada com o Hospital Moinhos de Vento, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS). Entre as vantagens está na análise genética da população brasileira, marcada por grande diversidade, o que permite o desenvolvimento de terapias mais personalizadas e políticas públicas regionais mais eficientes.

ELEIÇÕES

PRAZOS

Em ano eleitoral como 2026, os paraenses devem ficar atentos aos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. O principal deles se refere ao fechamento do cadastro eleitoral, período em que os serviços são suspensos para que as eleições sejam preparadas. Por isso, quem tem alguma pendência deve procurar saná-la até 6 de maio, a tempo de votar em outubro. Após esse período, a reabertura do cadastro só ocorrerá em 5 de novembro de 2026, ou seja, após as eleições.

SERVIÇOS

Entre os serviços disponíveis nesse período estão emissão da primeira via do título de eleitor, coleta biométrica, atualização de dados cadastrais, transferência do local de votação ou inclusão do nome social.

FISCO

DEBATE

A reforma tributária será a pauta do seminário “Justiça Fiscal: é sobre quem paga e quem deveria pagar impostos no Brasil”, que será realizado em Belém nos dias 5 e 6 de março. O evento, promovido pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual (Sindifisco/Pará) vai reunir políticos, pesquisadores e autoridades fiscais para debater os caminhos do Brasil no cenário pós-reforma tributária.

CAR

REGRAS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) publicou, nesta semana, instrução normativa que estabelece os procedimentos administrativos para a suspensão e o cancelamento de inscrições de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Pará. A nova norma define critérios para o cancelamento definitivo do CAR em situações como duplicidade de cadastro, unificação de áreas, inserção do imóvel em perímetro urbano, cumprimento de decisão judicial, constatação de informações falsas ou omissas, sobreposição irregular com áreas protegidas ou imóveis titulados, uso indevido do cadastro e solicitação justificada do próprio proprietário.

RESPONSABILIZAÇÃO

Também regulamenta a suspensão cautelar e temporária do registro quando houver indícios de irregularidades ou descumprimento de notificações enquanto os casos são analisados. A instrução normativa prevê ainda a responsabilização administrativa, civil e penal em casos de informações falsas, além de priorizar comunicações por meio eletrônico, garantindo mais agilidade, eficiência e segurança aos processos de regularização ambiental no Estado.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) marcou para 10 de fevereiro evento que vai reunir empresários e instituições financeiras para discutirem oportunidades para ampliar acesso a novos mercados e fontes de financiamento. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas junto ao NAC.

➤ E falando no setor industrial, Marabá e Santarém recebem, neste mês, a Jornada Nacional de Inovação da Indústria, iniciativa que tem percorrido o País para conectar empresários, startups, universidades e lideranças do setor produtivo. Com foco na transição ecológica e digital, o evento será no dia 27 em Marabá e 29 em Santarém. A realização é da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com correalização do Sistema Fiepa. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal da Fiepa.

➤ O saudoso juiz Paulo Frota dá nome ao prêmio que o Tribunal de Justiça do Estado (TJE) entrega nesta terça-feira (20), em cerimônia no Salão Nobre da Corte. Inspirados pela luta do magistrado - que nasceu no Ceará -, juízes e servidores atuantes na proteção e na garantia de direitos de crianças e adolescentes serão agraciados. As práticas incluem desde projetos sociais desenvolvidos junto a comunidades a celeridade de julgamentos em varas especializadas.

➤ Janeiro é mês de conscientização, prevenção e combate à hanseníase, doença já erradicada em vários países do mundo. No Pará, foram registrados 1.437 casos em 2024 e 1.468 em 2025. Neste ano, ainda não houve registros oficiais. Doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, a hanseníase afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. A transmissão ocorre por contato próximo e prolongado com pessoas não tratadas, por meio de gotículas respiratórias, e é interrompida após a primeira dose do medicamento.