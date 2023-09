R70: 'Acho que vai ter mais jogos (no Mangueirão), porque realmente ficou excelente'

Covid no Brasil

O Ministério da Saúde informou ontem não ser possível atribuir a alta de casos de covid-19 no país à nova variante EG.5.



Sistema Único de Saúde

O Ministério da Saúde vai incluir um novo tratamento para fibrose cística no SUS, a terapia tripla elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor.

(J.Bosco)

"Acho que vai ter mais jogos (no Mangueirão), porque realmente ficou excelente.”

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao elogiar a estrutura do Mangueirão, em visita ao estádio nesta terça (5).

SESAN

SEM INTERESSE



Em carta aberta divulgada no domingo, 3, a Guamá Tratamento de Resíduos apontou, entre as sugestões para o problema do lixo doméstico da Região Metropolitana de Belém, que a Secretaria de Saneamento do município assumisse o aterro sanitário de Marituba, uma vez que a empresa não tem como arcar com os custos dos serviços mantendo os preços pagos atualmente pelas prefeituras. Fonte da coluna informa, contudo, que essa alternativa foi descartada pela Sesan.



RECURSO



Ontem o Ministério Público do Estado ingressou com recurso contra a prorrogação de utilização do Aterro sem que antes seja apresentado novo Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais (Eia/Rima). Na ação, assinada pelo procurador de Justiça Waldir Macieira, o Ministério Público argumenta que “não há dúvidas quanto a necessidade de realização primeiramente de estudos de impacto ambiental e posterior licenciamento ambiental para qualquer implantação ou ampliação das atividades do aterro sanitário considerando se tratar de atividade potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente”.

EMPRÉSTIMO

AUTORIZADO



Os deputados paraenses aprovaram ontem, em regime de urgência, autorização para que o governo do Estado contrate dois empréstimos no valor total de US$ 580 milhões, em torno de R$ 3 bilhões. O primeiro empréstimo de US$ 300 milhões será contratado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e os recursos serão usados para a implantação de políticas públicas na área da sustentabilidade. Outro, de US$ 280 milhões, poderá ser contratado junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), para o Programa de Combate à Fome, Conservação Ambiental e Aceleração de Aprendizagens do Estado do Pará (Avança Pará).

AEROPORTO

ESPERANÇA



Com a chegada da Norte da Amazônia Airports - concessionária formada por Socicam e Dix Empreendimentos - à gestão do aeroporto internacional de Belém, a expectativa é de que nos próximos meses o terminal passe por reformas. Nos últimos tempos os passageiros vêm reclamando de problemas como banheiros sujos, bancos quebrados e sistema de refrigeração que não funciona.

SELEÇÃO

SEGURANÇA



A capital paraense está agitada com a presença dos craques da Seleção Brasileira de futebol, que jogarão nesta sexta-feira, 8, contra a seleção da Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Olímpico do Pará. Para garantir a tranquilidade no dia do jogo, a Secretaria de Segurança Pública contará com cerca de dois mil agentes. Além das forças de segurança pública, o policiamento externo contará com apoio de seguranças privados.



CÂMERAS



A Delegacia do Torcedor, Central de Monitoramento e também o Batalhão da Polícia de Eventos funcionarão dentro do Mangueirão no dia do jogo. O Centro de Comando Operacional será ativado com o objetivo de concentrar o monitoramento de imagens de cerca de 400 câmeras instaladas no estádio e no entorno dele, e ainda agilizar as demandas de segurança.

PLÁSTICO

OBJETIVO



A Marmobraz lançou ontem, como parte das comemorações pelo Dia da Amazônia, a campanha “Plástico Zero”, que integra as ações da empresa para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de medidas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima até 2030. No vídeo de lançamento, o diretor comercial da Marmobraz, Isan Anijar, convoca empresas e trabalhadores da região a se engajarem na campanha.

SAÚDE

PLANOS



A Agência Nacional de Saúde Complementar divulgou ontem os dados do setor em julho deste ano. O Pará chegou à marca de 864.514 usuários de planos de saúde e 538.131 de pessoas com planos odontológicos. Em todo o Brasil são 50.718.744 usuários em planos de assistência médica e 31,4 milhões de usuários de planos odontológicos.

Em Poucas Linhas

► O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IDPP) organiza o lançamento de um livro que deve enriquecer o panorama jurídico nacional. Coordenada pelos advogados Denise Mendes, Jeferson Bacelar e Giussepp Mendes, a obra é uma colaboração entre diversos autores renomados no campo do direito público. Os primeiros nomes divulgados são os ministros Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), e Humberto Martins e Benedito Gonçalves, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



► A Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará avaliou a proposta de criação de comissões municipais em defesa da primeira infância, criança e adolescente nas Câmaras de Vereadores dos 144 municípios paraenses. A deputada Ana Cunha, presidente da comissão, enfatizou a importância de garantir os direitos das crianças, e o projeto de criação das comissões será submetido à apreciação em plenário na Alepa.



► O município de Nova Esperança do Piriá, na região do Rio Capim, passou a contar com uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). Com o novo prédio, o Banpará passará a contar com 158 agências, em 139 municípios do Pará.



► Santarém ganha hoje o Centro de Convenções “Sebastião Tapajós”, construído em uma área de dez mil metros quadrados. Com auditórios para até 1,2 mil pessoas, o Centro tem capacidade para receber grandes eventos. O investimento foi de R$ 70 milhões.



► Até julho de 2023 foram realizados no Pará 301 transplantes de córnea, 43 de rim, quatro de fígado e dez de medula óssea. Há 1.568 pessoas no Pará em lista de espera aguardando por um órgão. No Estado já são realizados os transplantes de rim, fígado, tecidos oculares (córnea e esclera) e medula óssea.