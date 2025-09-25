R70: 'Acho que pintou uma química mesmo', diz Lula sobre encontro com Donald Trump

Cafezinho

Indústria do café prevê alta de até 15% nos preços nos próximos dias. Segundo a Abic, novo preço já foi comunicado ao varejo.

Economia

Faturamento do turismo até julho é o maior desde 2012. Crescimento foi de 6,5% sobre o acumulado do ano passado.

MINISTRO

CONFERÊNCIA

O vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Jorge Oliveira, será o conferencista da noite de lançamento do livro “Direito Público e suas Transversalidades - Volume II”, em 10 de dezembro, em Belém. Ele vem a convite do advogado Giussepp Mendes, que coordena a obra com Denise Mendes e Jefferson Bacelar. O ministro é um militar da reserva e ex-advogado, e o livro será publicado pela Editora Fórum, nas versões impressa e digital.

MISSA

IDIOMAS

Em tempos de Círio e às vésperas da COP 30, que deve atrair 50 mil visitantes estrangeiros para Belém, a Basílica Santuário de Nazaré passará a oferecer missas em inglês, espanhol, francês e ainda na Língua Brasileira de Sinais (Libras). As celebrações em outros idiomas serão realizadas em outubro e novembro e, além das missas, a Basílica incluirá confissões e visitas guiadas em outros idiomas.

PARQUE

LABORATÓRIOS

O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, recebeu nesta semana a visita de pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi, que iniciaram as tratativas para a implantação do Projeto Salas em Unidades de Conservação. A iniciativa, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), prevê a instalação de laboratórios de pesquisa em áreas restritas, aproximando a ciência dos ecossistemas locais e ampliando os estudos em biodiversidade, arqueologia, antropologia e etnologia. A proposta pode transformar o Parque em um polo de conhecimento científico e intercâmbio acadêmico internacional. Além disso, o projeto deve incentivar ações de educação ambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável do território.

CADASTRO

RETIFICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) lançou, durante a 37ª Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama) 2025, o projeto RetifiCAR, voltado à retificação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Pará. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), integra o Programa Regulariza Pará e tem como objetivo apoiar sindicatos rurais na orientação de produtores que ainda precisam concluir o processo de regularização ambiental.

META

Com meta inicial de 1.500 cadastros retificados - número superior ao estabelecido em outros estados brasileiros, em que os lotes variaram entre 300 e 500 - o projeto pretende acelerar a conformidade ambiental no Pará.

LIXÕES

ESTUDO

Dos 144 municípios do Pará, 139 ainda usam lixões. Para encerrá-los e cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é preciso construir entre 38 e 50 aterros sanitários e 85 estações de transbordo, com investimento estimado em R$ 965 milhões ao longo de 30 anos.

PARCERIAS

Os números são de um estudo preliminar apresentado por Reginaldo Bezerra, diretor da Guamá Tratamento de Resíduos, durante o seminário “Economia Circular e Indústria: Construindo um Futuro Sustentável”, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em Belém. Bezerra aponta parcerias público-privadas e consórcios de municípios como soluções para viabilizar os gastos.

RESERVA

ALERTA

O Ministério Público Federal (MPF) enviou recomendação a órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) alertando para a obrigação de regularização ambiental em projetos de reforma agrária geridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no oeste do Pará. Segundo o órgão, a urgência é provocada pelo alto índice de desmatamento ilegal e pela falta de registro das áreas de reserva legal coletivas.

Em Poucas Linhas

► O advogado criminalista Lucas Sá Souza, conhecido por sua atuação em casos de crimes empresariais e de grande repercussão na Amazônia, firmou sociedade em Brasília com o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante Jr. A parceria tem como foco o fortalecimento da atuação conjunta nos tribunais superiores, especialmente nas áreas penal, empresarial e política.

► A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados vai realizar audiências públicas para instituir duas datas no calendário oficial de eventos do País: o Dia Nacional do Teólogo e o Dia Nacional da Mídia Cristã Evangélica. Os dois projetos têm autoria do paraense Raimundo Santos (PSD-PA).

► Será na terça-feira (30), às 14h30, a escuta pública sobre educação antirracista e afrocentrada em Marabá. A ação é promovida pelo Ministério Público Federal.

► A Guarda de Nazaré realizará, nesta sexta-feira (26), a tradicional Missa de Envio, que marca o início da preparação para o Círio de Nazaré 2025. Durante a celebração será feita a apresentação do novo uniforme do grupo encarregado de garantir a segurança da berlinda.

► O governo estadual concluiu ontem a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) 2025. Neste ano, cerca de 7,6 mil custodiados se inscreveram para fazer as provas.

► O tio do secretário estadual de Educação está condenado pelo crime mais abominável que pode ser cometido por um ser humano (se dá para chamar de humano). O sogro, que foi denunciado por respiradores que não funcionavam, tem algo em torno de 400 mil cabeças de gado de “meia” (é quando a pessoa põe o gado na fazenda de uma outra pessoa, e quando for vender, cada um fica com a metade do dinheiro). Por baixo, são centenas de milhões de reais, algo próximo de R$ 500 milhões. O secretário está se esforçando, atuando em vários setores. Imóveis, supermercados, fazenda de energia solar, restaurantes e construção civil. Claro, no nome de laranjas. Mas tem muito rastro.

► Um operador financeiro que trabalha somente para baleias (são clientes que têm acima de R$ 200, R$ 300 milhões) nunca trabalhou tanto como neste ano. E tem um outro que trabalha em outro segmento, com terra e gado que é de outra pessoa, já que ele não atua neste ramo. É bem conhecido.