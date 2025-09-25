R70: 'Acho que pintou uma química mesmo', diz Lula sobre encontro com Donald Trump Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, sobre encontro com Donald Trump na ONU. “Não há por que Brasil e Estados Unidos viverem em momentos de conflito”, disse à imprensa. Repórter 70 25.09.25 7h19 Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco) Cafezinho Indústria do café prevê alta de até 15% nos preços nos próximos dias. Segundo a Abic, novo preço já foi comunicado ao varejo. Economia Faturamento do turismo até julho é o maior desde 2012. Crescimento foi de 6,5% sobre o acumulado do ano passado. MINISTRO CONFERÊNCIA O vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Jorge Oliveira, será o conferencista da noite de lançamento do livro “Direito Público e suas Transversalidades - Volume II”, em 10 de dezembro, em Belém. Ele vem a convite do advogado Giussepp Mendes, que coordena a obra com Denise Mendes e Jefferson Bacelar. O ministro é um militar da reserva e ex-advogado, e o livro será publicado pela Editora Fórum, nas versões impressa e digital. MISSA IDIOMAS Em tempos de Círio e às vésperas da COP 30, que deve atrair 50 mil visitantes estrangeiros para Belém, a Basílica Santuário de Nazaré passará a oferecer missas em inglês, espanhol, francês e ainda na Língua Brasileira de Sinais (Libras). As celebrações em outros idiomas serão realizadas em outubro e novembro e, além das missas, a Basílica incluirá confissões e visitas guiadas em outros idiomas. PARQUE LABORATÓRIOS O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, recebeu nesta semana a visita de pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi, que iniciaram as tratativas para a implantação do Projeto Salas em Unidades de Conservação. A iniciativa, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), prevê a instalação de laboratórios de pesquisa em áreas restritas, aproximando a ciência dos ecossistemas locais e ampliando os estudos em biodiversidade, arqueologia, antropologia e etnologia. A proposta pode transformar o Parque em um polo de conhecimento científico e intercâmbio acadêmico internacional. Além disso, o projeto deve incentivar ações de educação ambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável do território. CADASTRO RETIFICAÇÃO A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) lançou, durante a 37ª Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama) 2025, o projeto RetifiCAR, voltado à retificação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Pará. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), integra o Programa Regulariza Pará e tem como objetivo apoiar sindicatos rurais na orientação de produtores que ainda precisam concluir o processo de regularização ambiental. META Com meta inicial de 1.500 cadastros retificados - número superior ao estabelecido em outros estados brasileiros, em que os lotes variaram entre 300 e 500 - o projeto pretende acelerar a conformidade ambiental no Pará. LIXÕES ESTUDO Dos 144 municípios do Pará, 139 ainda usam lixões. Para encerrá-los e cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é preciso construir entre 38 e 50 aterros sanitários e 85 estações de transbordo, com investimento estimado em R$ 965 milhões ao longo de 30 anos. PARCERIAS Os números são de um estudo preliminar apresentado por Reginaldo Bezerra, diretor da Guamá Tratamento de Resíduos, durante o seminário “Economia Circular e Indústria: Construindo um Futuro Sustentável”, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em Belém. Bezerra aponta parcerias público-privadas e consórcios de municípios como soluções para viabilizar os gastos. RESERVA ALERTA O Ministério Público Federal (MPF) enviou recomendação a órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) alertando para a obrigação de regularização ambiental em projetos de reforma agrária geridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no oeste do Pará. Segundo o órgão, a urgência é provocada pelo alto índice de desmatamento ilegal e pela falta de registro das áreas de reserva legal coletivas. Em Poucas Linhas ► O advogado criminalista Lucas Sá Souza, conhecido por sua atuação em casos de crimes empresariais e de grande repercussão na Amazônia, firmou sociedade em Brasília com o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante Jr. A parceria tem como foco o fortalecimento da atuação conjunta nos tribunais superiores, especialmente nas áreas penal, empresarial e política. ► A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados vai realizar audiências públicas para instituir duas datas no calendário oficial de eventos do País: o Dia Nacional do Teólogo e o Dia Nacional da Mídia Cristã Evangélica. Os dois projetos têm autoria do paraense Raimundo Santos (PSD-PA). ► Será na terça-feira (30), às 14h30, a escuta pública sobre educação antirracista e afrocentrada em Marabá. A ação é promovida pelo Ministério Público Federal. ► A Guarda de Nazaré realizará, nesta sexta-feira (26), a tradicional Missa de Envio, que marca o início da preparação para o Círio de Nazaré 2025. Durante a celebração será feita a apresentação do novo uniforme do grupo encarregado de garantir a segurança da berlinda. ► O governo estadual concluiu ontem a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) 2025. Neste ano, cerca de 7,6 mil custodiados se inscreveram para fazer as provas. ► O tio do secretário estadual de Educação está condenado pelo crime mais abominável que pode ser cometido por um ser humano (se dá para chamar de humano). O sogro, que foi denunciado por respiradores que não funcionavam, tem algo em torno de 400 mil cabeças de gado de “meia” (é quando a pessoa põe o gado na fazenda de uma outra pessoa, e quando for vender, cada um fica com a metade do dinheiro). ► Um operador financeiro que trabalha somente para baleias (são clientes que têm acima de R$ 200, R$ 300 milhões) nunca trabalhou tanto como neste ano. E tem um outro que trabalha em outro segmento, com terra e gado que é de outra pessoa, já que ele não atua neste ramo. É bem conhecido. 