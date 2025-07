R70: 'Acho que o diálogo pode resolver sem a interferência do Judiciário', diz Temer sobre Poderes

Implanon

Implante contraceptivo hormonal será oferecido pelo SUS. Previsão da pasta é que dispositivo seja liberado no 2º semestre.

Mercados

Bolsa brasileira bate novo recorde histórico, e dólar cai para R$ 5,40, no menor valor em mais de um ano.

PEDRAL

RECURSOS

Em reunião com o senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA), em Brasília, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assegurou a manutenção dos recursos federais destinados à obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, no Pará. O ministro assegurou ao senador que não há risco de paralisação do projeto, para o qual o governo federal tem mais de R$ 500 milhões previstos no orçamento. Costa Filho informou que ainda este ano a execução deve variar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, mas que o restante será mantido no orçamento do próximo ano.

HIDROVIA

A preocupação de Zequinha Marinho é que no início de junho o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) havia sugerido a realocação de R$ 90 milhões dos recursos da obra do Pedral para o porto de Manaus, no Amazonas. Silvio Costa Filho garantiu que proposta está descartada após reavaliação pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, mas ainda assim Marinho formalizou um ofício ao ministério reiterando a importância estratégica da obra para a hidrovia Araguaia-Tocantins, que tem potencial estimado para movimentar entre 20 e 60 milhões de toneladas de cargas por ano, consolidando-se como rota fundamental para o escoamento da produção na região Norte.

LOTERIA

INFLACIONADA

A fezinha nas loterias que muitos brasileiros costumam fazer em buscar de dias melhores estará mais cara dentro de uma semana. A Caixa Econômica Federal anunciou que o valor da aposta mínima na Mega-Sena subirá de R$ 5 para R$ 6 a partir da próxima quarta-feira, 9. O reajuste também valerá para outras loterias federais, como Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Loteca e Super Sete. Este é o segundo aumento no preço das apostas desde maio de 2023, quando o valor passou de R$ 4,50 para R$ 5. Antes disso, em 2019, o valor subiu de R$ 3,50 para R$ 4,50.

REPASSES

A arrecadação com os jogos federais tem grande peso nos cofres públicos. Em 2024, a Caixa informou ter repassado R$ 12,16 bilhões. O maior beneficiário foi a Seguridade Social, que recebeu R$ 4,41 bilhões. Outros setores também foram contemplados, como os clubes de futebol, que embolsaram R$ 55,6 milhões no ano passado.

MISSÃO

INTERNACIONAL

Belém recebeu nesta semana a visita de representantes da Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Sida) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em uma agenda institucional voltada à análise de projetos apoiados pelo banco. A missão incluiu o vice-presidente do BID para Países e Integração Regional, Manuel Pacheco, que, junto à comitiva sueca, avaliou possibilidades de novos aportes financeiros no BID, com ênfase em operações de crédito destinadas a iniciativas com forte componente socioambiental. A expectativa da missão é ampliar o portfólio de projetos elegíveis para financiamentos internacionais.

DNA

PERFIS

O Pará está contribuindo com o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) por meio da realização de coletas de DNA em pessoas privadas de liberdade. Apenas neste semestre, já foram realizadas 933 coletas em unidades prisionais de nove municípios paraenses: Santa Izabel, Mocajuba, Paragominas, Abaetetuba, Tucuruí, Redenção, Parauapebas, Cametá e Breves. A meta anual é de mil coletas. O material genético é encaminhado ao banco nacional para comparação com vestígios coletados em cenas de crimes, ampliando as chances de elucidação de delitos. Segundo o XXII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, o BNPG já identificou mais de 10 mil coincidências em todo o País.

PESCA

ACORDOS

As políticas de gestão de recursos hídricos já somam 13 acordos de pesca homologados e outros 16 em construção. As 29 iniciativas que beneficiam comunidades pesqueiras em regiões como Tapajós, Baixo Amazonas, Tocantins, Marajó e Bragantina. Durante a 46ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará, em Belém, foi anunciado um seminário específico ainda para este ano, a fim de debater a execução e a expansão desses acordos em todo o território paraense.

Em Poucas Linhas

► Estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que empreendedores formalizados no Brasil têm rendimento médio mensal acima dos informais. O formalizado ganha em média R$ 6.117 e os sem registro faturam R$ 2.115. Dados foram coletados com base em informações do último trimestre de 2024. A pesquisa identificou que o setor de serviços concentra a maior parte dos informais. Levantamento complementar do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas estima que a formalização dos microempreendedores individuais pode gerar impacto econômico de até R$ 69,56 bilhões.

► Neste mês de julho, as ilhas e furos que cercam Belém contam com reforço no policiamento fluvial. A ação envolve o início das atividades de uma base fluvial instalada pelo o Grupamento Fluvial de Segurança Pública no rio Guamá, em frente à praça Princesa Isabel, com apoio da Marinha e demais órgãos fluviais. A base funciona como delegacia fluvial para atendimento de ocorrências e principalmente na prevenção de crimes, acidentes náuticos e fiscalização em ilhas do Combu, Cotijuba e Prainha, além de portos, orla da capital e marinas da Grande Belém, onde seis embarcações realizam o patrulhamento dos rios.

► O Cursinho Alternativo, projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará (Uepa) que oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizará neste sábado, 5, o segundo aulão preparatório, com vagas abertas ao público em geral. Serão oferecidas 120 vagas e a aula será no Auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém, a partir das 8h. Inscrições via perfil @cursinhoalternativouepa.

► A Fundação Carlos Gomes (FCG) lança o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior, com 16 vagas temporárias. As inscrições são gratuitas e ocorrem nesta sexta-feira, 4, e na segunda-feira, 7, pelo site www.sipros.pa.gov.br.