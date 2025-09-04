R70: 'Achei que seria mais fácil', diz Donald Trump sobre acordo por fim de guerra na Ucrânia

Alerta

Mortalidade por câncer de mama cresce 38% em dez anos. Organização Esfera Brasil cobrou ação do governo federal.

Lei americana

Disney pagará multa de US$ 10 mi por coleta de dados de crianças. Vídeos postados no YouTube não tinham autorização dos pais.

ALMOÇO

CONVERSA

Em meio às pressões da Federação União Progressista, que anunciou o desembarque do governo federal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, teve um almoço a portas fechadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Interlocutores, porém, garantem que a conversa foi produtiva e o presidente vê com bons olhos a permanência de Sabino caso ele consiga licenciar-se ou negociar com o partido. A questão central para Lula é o fato de Sabino estar no comando da força-tarefa para garantir hospedagens às delegações que virão a Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

ARGUMENTOS

No meio da crise, o ministro Celso Sabino foi informado pela Associação dos Escritores de Turismo do Pacífico, organização especializada com base na Índia, que o Brasil foi eleito “destino do ano”, e o próprio Sabino foi indicado ministro do ano na categoria transformação, indicações que podem reforçar seu argumento nas negociações internas com o partido.

AGRICULTURA

AVANÇO

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (2) o projeto de lei de autoria do senador Beto Faro (PT-PA) que institucionaliza o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Na Casa, a proposta teve a relatoria da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e a aprovação foi celebrada pelos pequenos produtores como uma conquista histórica por reconhecer direitos antigos e garantir apoio efetivo à produção rural.

ESTABILIDADE

Agora, o projeto segue para a sanção do presidente da República. De acordo com o senador, o projeto eleva o Pronaf a um patamar de estabilidade institucional, “blindando a agricultura familiar das oscilações políticas de ocasião”.

PREVIDÊNCIA

SERVIÇOS

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social (Igepps) está elaborando uma Carta de Serviços, destinada a servidores ativos, aposentados, pensionistas e à sociedade em geral. O documento vai orientar os usuários sobre os serviços disponíveis, a forma de solicitá-los, os documentos necessários e os prazos de resposta, reduzindo dúvidas e promovendo maior eficiência no atendimento.

RAPIDEZ

A previsão é que o documento esteja disponível no site do instituto até outubro. Além de informar, a Carta busca agilizar a análise e a concessão de benefícios previdenciários, diminuindo entraves causados por pendências documentais.

PRAZOS

Atualmente, processos como o pedido de pensão por morte podem levar até seis meses para serem concluídos, principalmente pela falta de documentação obrigatória. Com a implantação da Carta de Serviços, o Igepps espera reduzir esse prazo para até 90 dias.

CACAU

MANUAL

O Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (Cvacba), laboratório da Universidade Federal do Pará (UFPA) instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, lançou o Guia de Qualidade do Cacau Paraense. O documento traz orientações sobre o momento ideal de colheita, transporte das amêndoas frescas, métodos adequados de fermentação e secagem, além de técnicas corretas de armazenamento. Também destaca a importância do manejo adequado no campo, do controle de pragas e doenças, da rastreabilidade e do uso de tecnologias que permitam padronizar e manter a qualidade das amêndoas.

REFUGIADOS

CONCURSO

Já está em vigor a lei municipal que permite a migrantes, refugiados e apátridas em situação regular no Brasil disputar vagas em concursos públicos e processos seletivos simplificados para cargos da administração municipal de Belém. A nova lei assegura ainda o acesso a cargos, funções e empregos públicos na administração direta e indireta do município, desde que cumpram os requisitos legais e sejam aprovados em concurso público ou processo seletivo.

MÚSICA

FISCALIZAÇÃO

Nos próximos dias 8 e 9, o gerente regional do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Nereu Silveira, estará em Belém para encontros com responsáveis pela programação musical de estabelecimentos como hotéis, bares, restaurantes e boates. Segundo a entidade, como vários espaços ampliaram seu tamanho por conta da COP 30, será necessário fazer um recadastramento.

Em Poucas Linhas

► O empresário Isan Anijar, diretor do Grupo Marmobraz, receberá o título de Empresário do Ano concedido pela Associação Comercial do Pará. A escolha se deu por unanimidade.

► O ator e diretor Antônio Pitanga e a filha, a atriz Camila Pitanga, estarão em Belém, no próximo dia 16, para a pré-estreia do filme “Malês”. A sessão será no Líbero Luxardo.

► A artista Nany People celebra quatro grandes marcos em 2025. Sessenta anos de vida, 50 anos de carreira, 40 anos de sua chegada a São Paulo e 30 anos de trajetória na televisão. A comemoração será com o seu novo show “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um - O Espetáculo”, que faz um passeio pela trajetória da artista mineira. Em Belém, o espetáculo será no dia 26, às 20h, com apresentação única no Theatro da Paz.

► Uma lancha com documentação irregular foi apreendida por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na terça-feira (2), em Cachoeira do Piriá, nordeste do Estado. O veículo saiu de Bujaru, com destino a Mossoró (RN), e foi avaliado em R$ 550 mil.

► O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran Pará) divulgou a lista preliminar de 600 mulheres aprovadas na edição especial do programa social CNH Pai D’égua Mães Atípicas, voltado a mães que cuidam de filhos com deficiência. As candidatas aprovadas seguem para as próximas etapas, que incluem análise de recursos, entrega de passaporte e matrícula. A lista das candidatas contempla mais de 80 municípios paraenses, abrangendo regiões do interior e promovendo a descentralização do programa. Entre os municípios estão Belém, Afuá, Anajás, Breves, Bragança, Marapanim, Tucuruí, Salinópolis e Santarém Novo.

► A Polícia Civil devolveu, ontem, na Delegacia da Terra Firme, mais de 30 aparelhos celulares que foram recuperados pela unidade. Os dispositivos móveis foram furtados ou roubados de seus proprietários no mês de agosto.