R70: 'Acabamos de deletar o CrowdStrike de todos os nossos sistemas', afirma Elon Musk

Contrapartida

BNDES poderá exigir que companhias aéreas comprem jatos da Embraer em pacote de socorro do governo para o setor.



Coleção

Cédulas da primeira família do real viram febre entre colecionadores. Em bom estado, notas chegam a ser vendidas por R$ 5 mil.

Elon Musk (J. Bosco)

"Acabamos de deletar o CrowdStrike de todos os nossos sistemas.”

Elon Musk, CEO da Tesla e do X (antigo Twitter), abandonou o uso do software de segurança após o apagão cibernético global desta sexta-feira.

MINERAÇÃO

TAXA

O Pará ficou em segundo lugar na distribuição da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) no mês de junho, conforme balanço divulgado esta semana pela Agência Nacional de Mineração (ANM). O montante de R$ 431,5 milhões será distribuído entre Estados e municípios mineradores. O valor é referente à quota-parte da CFEM arrecadada no mês passado e está sendo encaminhado regularmente agora em julho.

DISTRIBUIÇÃO

Do total a ser distribuído, pouco mais de R$ 86 milhões vão para os Estados e o Distrito Federal e outros R$ 345 milhões para 2.128 municípios, Brasil afora. Os Estados que mais receberam recursos da CFEM foram Minas Gerais (mais de R$ 40 milhões) e Pará (R$ 32,7 milhões). Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá, no sudeste paraense, estão entre os municípios com maior compensação.

ÁRVORES

SANTUÁRIO

O Pará ganhou um novo santuário de árvores gigantes, revelado na Floresta Estadual (Flota) do Paru, no oeste paraense. Tudo começou em 2022, quando foi encontrado um angelim-vermelho de 88,5 metros de altura e 3,15 metros de diâmetro, sendo, então, a maior árvore da América do Sul e a quarta maior do mundo. Cercando o angelim-vermelho, cientistas descobriram pelo menos mais 38 árvores de grande porte, duas delas com mais de 80 metros de altura. Essa concentração impressionante de árvores gigantes aponta para a rica biodiversidade do território, reforçando a importância de sua proteção.

PROTEÇÃO



Em maio deste ano, uma nova expedição foi realizada para aprofundar análises físicas e biológicas na região.



EXPEDIÇÃO



A expedição científica, organizada pelo Governo do Pará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com o Instituto Federal do Amapá (IFAP) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), e com financiamento do Andes Amazon Fund (AAF), marcou um passo significativo para conservação desses espécimes colossais.

JABUTI

PARAENSES



O livro “Brasil em 50 alimentos” está entre os indicados ao Prêmio Jabuti Acadêmico, versão para a ciência o principal reconhecimento literário do país, na categoria Ciência de Alimentos e Nutrição. Publicado pela Embrapa, a obra é uma edição comemorativa aos 50 anos da instituição e destaca alimentos cultivados por todo o Brasil, considerando sua importância econômica e social e a contribuição da ciência brasileira para o cultivo. A Embrapa Amazônia Oriental, no Pará, assina os capítulos sobre o açaí, cupuaçu, castanha-do-pará, cacau e pimenta-do-reino. A publicação pode ser baixada gratuitamente no site da Embrapa.



ALIMENTOS



Cada alimento é apresentado em seis páginas com textos, gráficos, fotos e ilustrações. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 6 de agosto, em cerimônia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

CULTURA

FÓRUNS



As inscrições para a eleição de representantes da sociedade civil nos Fóruns Setoriais do Conselho Estadual de Cultura serão abertas no próximo dia 29 de julho. As vagas são referentes aos setoriais do conselho com vacância de titulares e suplentes, nos segmentos de Cultura Digital, Cultura Urbana Periférica, Cultura Alimentar, Museus e Memoriais de Base Comunitária e Patrimônio Cultural Material; e vacâncias de suplentes nos segmentos de Circo, Culturas Afro-Brasileiras, Culturas Indígenas, Audiovisual, Livro e Leitura, Pontos e Pontões de Cultura.



REQUISITOS



A participação é aberta a todos, exceto àqueles que ocupam cargos em comissão ou função de confiança no setor público, assim como membros da Comissão Eleitoral e seus parentes próximos até o segundo grau.

Em Poucas Linhas

► O diretório municipal do PSB em Ananindeua, presidido pelo vereador Alexandre Gomes, convocou para a manhã deste sábado, 20, sua convenção municipal, às 17 horas, na Câmara Municipal. O convite diz que o objetivo da convenção será a escolha dos pré-candidatos para as eleições municipais deste ano. Fica a expectativa sobre se o nome do atual prefeito, Daniel Santos, será confirmado nessa convenção ou apenas homologado de cima para baixo, conforme informações dos bastidores.



► A capital paraense receberá, no mês de setembro, o Fórum de Belém, que abordará as boas práticas ESG no ambiente de negócios na Amazônia e no Brasil. Tendo como origem a expressão “environmental, social and governance” (ambiental, social e governança), a sigla ESG se refere às melhores práticas relacionadas a meio ambiente, governança e sociedade dentro das empresas. Entre os palestrantes já confirmados no evento comandado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Pará e Amazonas, estão Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável e fundador da Plataforma Liderança com Valores; Giuliana Morrone, jornalista e especialista em ESG; e Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae Pará.



► O lixo doméstico no aterro sanitário de Marituba, que atualmente responde pelo recebimento dos resíduos de Belém, será transformado em energia limpa para a rede elétrica de distribuição do Pará. O acordo foi celebrado esta semana entre a Guamá Tratamento de Resíduos e a Equatorial Pará, que vai receber a energia obtida a partir dos gases gerados pela decomposição do lixo doméstico no aterro.



► A usina termoelétrica que a Guamá adquiriu ano passado possui uma potência instalada de 1,14 MW, o equivalente ao consumo médio mensal de até 10 mil pessoas. A usina será a primeira do Pará a transformar o chamado biogás em energia elétrica limpa.