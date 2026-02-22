R70: 'Abriu avenida para o comércio exterior', diz Geraldo Alckmin sobre decisão de tarifas nos EUA Geraldo Alckmin, presidente da República interino e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (PSB), comemorou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de considerar as tarifas globais do presidente dos EUA, Donald Trump, como ilegais. Repórter 70 22.02.26 8h02 Geraldo Alckmin (J.) Arqueologia Tumba de mais de mil anos, contendo restos humanos e peças de ouro e cerâmica, é descoberta no Panamá. Divergências biológicas As mulheres sofrem mais de dor crônica do que os homens, revela pesquisa publicada na revista Science Immunology. CNI MARGEM A situação e as perspectivas para a exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial, os próximos passos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental e os desafios do Sistema Hidroviário Nacional estão na pauta da primeira reunião de 2026 do Conselho Temático de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria (Coinfra), amanhã (23), em Brasília. O colegiado acompanha temas estratégicos do setor e propõe medidas para ampliação, modernização e aperfeiçoamento dos marcos regulatórios em transportes, portos, aeroportos, saneamento, energia e telecomunicações. O presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, que preside o conselho, conduz a reunião. FRETE A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas voltou ao centro das discussões na última reunião do Coinfra em 2025. Os integrantes avaliaram que a obrigatoriedade da tabela de frete gera impactos negativos em cadeias produtivas, com reflexos na inflação, no emprego e na renda. O grupo defende que o piso deixe de ter caráter obrigatório, argumentando que, em um país dependente do modal rodoviário, responsável por 86% da matriz de transporte de cargas, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o aumento contínuo do frete compromete a competitividade dos produtos. O tema será destaque na participação de Alex Carvalho na reunião de diretoria da CNI, na terça-feira (24), também em Brasília. MPPA AÇÃO O Ministério Público do Pará (MPPA) ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra a prefeitura de Castanhal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para garantir a proteção de animais comunitários em área de mata na rua Paes de Carvalho. A ação foi motivada por denúncia da Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) sobre o cercamento do local, que impediu o acesso de protetores e resultou na privação de alimento e água para cães e gatos da comunidade. PROTEÇÃO O MPPA informou que solicitou esclarecimentos às secretarias municipais, sem resposta, e apontou ausência de medidas de manejo, realocação ou assistência aos animais. Na ação, o órgão pede que a Justiça determine abrigamento adequado, fornecimento de alimentação, hidratação e atendimento veterinário, além de medidas permanentes de proteção. A promotoria fundamenta a atuação na Constituição Federal e na legislação ambiental e de proteção animal, e afirmou que acompanhará o cumprimento das providências. CONCURSO DIPLOMATAS As inscrições ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata seguem abertas até o dia 25 de fevereiro. São ofertadas 60 vagas para o cargo de terceiro secretário, com reserva para ações afirmativas, incluindo duas vagas exclusivas para candidatos indígenas, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência, pretos, pardos e quilombolas. A remuneração inicial é de R$ 22,5 mil, e os aprovados ingressam no Curso de Formação do Instituto Rio Branco. VAGAS A seleção será dividida em duas fases, com provas objetivas e escritas em disciplinas como Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia e Direito, aplicadas nas capitais. Candidatos às vagas reservadas devem se autodeclarar no ato da inscrição, com verificação documental complementar no caso de indígenas e quilombolas, conforme as regras do edital. REFORMA TRIBUTÁRIA DEBATE A reforma tributária, aprovada pelo Congresso Nacional por meio da Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada por projetos de lei complementar ao longo de 2024 e 2025, começa a ser implantada no Brasil em 2026. A mudança substitui diversos tributos por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência de estados, municípios e Distrito Federal, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União. SEMINÁRIO Para discutir os impactos das mudanças, o Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará) promove, em 5 e 6 de março, em Belém, o seminário “Justiça Tributária: é sobre quem paga, e quem deveria pagar impostos no Brasil”, no Hotel Vila Galé. Segundo o presidente da entidade, Charles Alcântara, o encontro reunirá especialistas para refletir sobre os efeitos da reforma sobre o sistema tributário, as administrações fiscais e as desigualdades de renda, gênero e raça associadas à forma de cobrança dos tributos no País. EM POUCAS LINHAS ► A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará promove, amanhã (23) e depois (24), programação alusiva aos 376 anos da instituição, celebrados em 24 de fevereiro. As atividades incluem aulas sobre a história da Santa Casa no museu da instituição, em sessões pela manhã e à tarde nesta segunda-feira, além de programações culturais. A cerimônia oficial ocorre na manhã de terça, na praça interna do hospital, reunindo servidores e usuários em atendimento. Inicialmente, a instituição era voltada a obras de caridade, como cuidado de órfãos e enfermos e manutenção de asilos e cemitérios. Em 1990, se torna fundação estadual e passa a integrar a rede pública de saúde, atendendo pelo SUS. Atualmente, mantém um complexo hospitalar com alta tecnologia e mais de 3 mil servidores. ► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) encerrou a Operação Carnaval 2026, na última quarta-feira (18, com zero morte nas rodovias estaduais sob fiscalização do órgão. Ao longo de 12 dias, a operação alcançou mais de 20 municípios, com ações integradas de fiscalização, educação, monitoramento de fluxo e repressão a condutas de risco, em parceria com forças de segurança estaduais e municipais. Segundo o Detran, 6.430 veículos foram abordados, com realização de teste de etilômetro em todos os condutores. Houve 104 recusas, 182 autuações por alcoolemia e 88 prisões por crime de trânsito. Foram registradas 24,5 mil autuações, incluindo 4.798 por licenciamento em atraso e oito por som automotivo irregular. O órgão destaca que a fiscalização contribuiu para coibir condutas de risco e reduzir sinistros graves nas rodovias estaduais.