R70: 'Abominação repugnante', diz Elon Musk sobre pacote fiscal de Trump

Enem 2025

Prazo para pedir atendimento especializado vai até sexta-feira, 6. Candidatos devem enviar documentação à Página do Participante.

Aids na gestação

Brasil reduz transmissão do HIV vertical e pede certificado à Opas. Incidência, em 2023, foi inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos.

MEIO AMBIENTE

ADESÃO

Dados do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas apontam que 85% dos municípios prioritários na Amazônia já aderiram ao programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Formado por 81 municípios, o grupo foi responsável por 78% do desmatamento no bioma no ano de 2024, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

INVESTIMENTO

O programa prevê investimento total de R$ 785 milhões para promover o desenvolvimento sustentável. A iniciativa é parte do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) e os recursos destinados a ações nos municípios são proporcionais à redução do desmatamento.

JUDICIÁRIO

AUMENTO

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, ontem, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) que garante reajuste salarial de 6% aos servidores do Judiciário. O aumento é retroativo a 1º de maio deste ano. O projeto ainda depende da sanção do governador. De acordo com a Presidência do TJPA, o aumento vai representar um impacto financeiro de R$ 19 milhões nas contas. Esse valor será coberto com ajustes internos e reprogramações orçamentárias e não compromete o equilíbrio financeiro da instituição.

MARAJÓ

RECURSOS

Sete municípios da região do Arquipélago do Marajó tiveram investimentos federais do Ministério das Cidades destravados e acelerados, segundo anunciado no início desta semana em evento realizado na cidade de Soure.

MUNICÍPIOS

Ao todo, serão R$ 80 milhões em recursos destinados aos municípios de Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. O dinheiro será usado para obras em áreas como pavimentação, esgotamento sanitário, abastecimento de água em áreas rurais e urbanas, construção de banheiros e, principalmente, em habitação, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

RAIVA

VACINA

Termina no dia 15 de julho o prazo para que produtores rurais que têm rebanhos bovino, bubalino, caprino, ovino e equídeo comprovem a vacinação dos animais contra a raiva.

IMUNIZAÇÃO

Já o prazo para a aplicação do imunizante se encerra no dia 30 de junho próximo. A comprovação de vacinação é exigida para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

OBRIGATORIEDADE

Somente animais vacinados contra a raiva poderão circular pelas barreiras agropecuárias existentes no Estado. A vacinação obrigatória contra a raiva animal foi instituída para 50 municípios sob jurisdição das regionais de Abaetetuba, Castanhal, Capanema e Capitão Poço, na região nordeste do Estado e no Baixo Tocantins.

CULTURA

ADIAMENTO

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Fundação Cultural do Pará (FCP) adiaram a divulgação do resultado final da seleção do edital para desenvolvimento de projetos culturais. A medida foi tomada, segundo os dois órgãos, em razão do alto número de recursos recebidos para análise e também por problemas técnicos na plataforma Mapa Cultural do Pará.

DATA

Segundo nota divulgada ontem pela Secult e pela FCP, a decisão “visa assegurar a ampla participação popular, além de garantir a eficiência na gestão e aplicação dos recursos públicos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)”. A publicação do resultado final ficou para o próximo dia 26.

LEGISLATIVO

ENCONTRO

Presidida pela deputada Maria do Carmo (PT), a Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável (CMA) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza hoje o Encontro Nacional de Presidentes de Comissões de Meio Ambiente do Legislativo Estadual do Brasil. O evento tem o objetivo de promover o intercâmbio das ações em andamento nas Casas Legislativa do Brasil sobre o meio ambiente.

Em Poucas Linhas

► Moradores de um edifício no Umarizal estão alarmados: recentemente souberam que alguns dos apartamentos do condomínio, na João Balbi, já estão sendo locados para a COP 30 - mas a falta de critérios, limites básicos e de regras condominiais podem levar a situações de insegurança, para dizer o mínimo. Um dos apartamentos do residencial já foi locado para receber 15 pessoas. Outras unidades estão sendo negociadas nas mesmas condições. Porém, com medo, residentes já pensam em se mudar.

► A galeria do Clube de Engenharia do Pará receberá o nome de Lutfala Bitar em homenagem ao empresário, admirador das artes e um dos principais mecenas do Estado. A cerimônia de abertura será no próximo dia 10 com uma exposição de obras do acervo de Lutfala. Entre os artistas, Geraldo Teixeira e Acácio Sobral.

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá sediará hoje, de 9h às 17h, no auditório do Espaço Inovação, o Workshop Amazônida de Inovação e Sustentabilidade: PITs de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Promovido pela Fundação Guamá, o evento é aberto ao público e visa dar visibilidade às iniciativas científicas e tecnológicas desenvolvidas no ecossistema do Parque.

► Durante a 9ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de Belém, Macapá e Parauapebas realizaram cerca de mil audiências, atendendo 10.559 pessoas e garantindo acordos que totalizaram aproximadamente R$ 48 milhões. Só em Belém, foram realizadas quase mil audiências, resultando em mais de R$ 44 milhões em acordos. Parauapebas registrou cerca de 100 audiências, movimentando mais de R$ 4 milhões. Já em Macapá, foram realizadas 39 audiências, com acordos que somam R$ 155 mil.