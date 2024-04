Grande Belém

O governo do Estado entregou, ontem, mais 3 km de ruas asfaltadas para os moradores do distrito de Outeiro.

Conselho Nacional de Justiça

Instituída pelo CNJ, a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação ocorre, neste ano, entre 6 e 10 de maio.

(J. Bosco / O Liberal)



"A vida é bela, mas se desgasta.”

JOSÉ “PEPE” MUJICA, 88 anos, ex-presidente do Uruguai. Ele anunciou ontem que foi diagnosticado com um tumor no esôfago, sem deixar claro se o tumor é benigno ou maligno.

DISTRITO

REFORMA

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) abriu a licitação para contratação da empresa responsável pela revitalização de vias do Distrito Industrial de Ananindeua, na Grande Belém. O projeto inclui terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e tapa-buraco. A abertura das propostas está prevista para o dia 17 de maio, às 9h, na Sala de Reunião da Companhia, no bairro de Nazaré, em Belém, e o investimento estimado é de R$ 2,5 milhões. Para que as empresas interessadas possam conhecer melhor o local das obras, a Codec realizará visitas técnicas orientadas nos próximos dias 2 e 3 de maio, das 9h às 14h. A participação nas visitas é gratuita, mas exige agendamento prévio junto à Comissão de Licitação (CPL) da Codec.

PRESÍDIOS

VARREDURA

Até agora nenhum produto ou objeto irregular foi encontrado nos presídios do Pará durante operação deflagrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) com apoio dos estados. Já foram ocupadas 51 unidades prisionais. Policiais penais realizam revistas em pavilhões e celas, em busca de aparelhos celulares, que são as principais ferramentas utilizadas pelo crime organizado. Esta é considerada a maior ação já realizada pela Senappen para combate ao crime organizado, pelo número de estados participantes e também de policiais penais federais e estaduais envolvidos e unidades prisionais revistadas.

CUIDADORES

BENEFÍCIOS

Começou a tramitar na Câmara Federal projeto de lei que prevê redução de 20% a 30% da jornada de trabalho de quem cuida de uma ou mais pessoas com deficiência na família. O percentual varia de acordo com a gravidade do quadro. A redução deve ocorrer sem desconto no contracheque.

LAUDO

Para ter qualquer desses direitos, no entanto, é obrigatória a apresentação de laudo médico que comprove o tipo e o grau da deficiência, com detalhes sobre as limitações causadas pela condição física e a necessidade da assistência integral do dependente. O projeto contempla a renovação anual do laudo, exceto se em caso de deficiência permanente ou irreversível, cujo prazo de validade será indeterminado. A proposta é do deputado paraense Raimundo Santos (PSD-PA).

INDUSTRIAL

SANTARÉM

A área de 165 hectares, localizada entre a BR-163 (rodovia Santarém-Cuiabá) e a PA-370 (rodovia Santarém-Curuá-Una), que será disponibilizada para a construção do Distrito Industrial de Santarém, já está com o processo de documentação pronto junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra). O próximo passo é a desapropriação do espaço, por meio da Procuradoria-Geral do Estado. Esta semana, uma reunião na Casa Civil do Governo do Estado vai apresentar a documentação necessária para a passagem da titularidade ou posse do terreno para o Estado.

ACESSO

Além disso, também está sendo discutida com a prefeitura de Santarém a construção de uma via de acesso ao Distrito InduStrial, ligando a BR-163 à PA-370, como parte da implantação do empreendimento. O Distrito Industrial de Santarém é um desejo antigo do setor produtivo local. O projeto prevê a disponibilidade de 163 lotes industriais para comercialização a preços subsidiados pelo Estado, em uma área servida por 6,5 mil quilômetros de vias, sistema de drenagem, calçadas, ciclovias, faixas de pedestres, paisagismo e rede de distribuição de energia elétrica.

LINGUAGEM

ENCONTRO

O 1º Congresso dos Professores da Educação Básica em Língua, Linguagem e Literatura da Pan-Amazônia reunirá entre 24 e 27 de setembro, no Centro de Eventos Benedito Nunes da Universidade Federal do Pará, educadores para debater os ensinos e os saberes sobre as linguagens e a formação permanente dos docentes e discentes nos compromissos com o ensino fundamental, médio e superior na região da Pan-Amazônia. A organização é do Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional - Unidade Região Norte - e do Instituto de Letras e Comunicação da instituição

federal de ensino. O congresso tem o suporte financeiro da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior.

EM POUCAS LINHAS

► O Instituto Universitário Lisboa, em Portugal, sedia hoje o seminário internacional “Amazônia e as questões socioambientais globais”, parte do projeto “Conexões Continentais Portugal-Brasil”. O evento é híbrido, gratuito, e terá a participação de professores e pesquisadores da Universidade do Estado do Pará, que compartilham a perspectiva local. Diretor do CCSE/Uepa, Anderson Maia integra a mesa de abertura.

► A Fundação Cultural do Pará publicou ontem, no Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar da fase de avaliação do processo seletivo do programa estadual de incentivo à cultura – Semear 2024. As pessoas que submeteram propostas para o programa e não foram aprovadas podem recorrer no prazo de cinco dias corridos.

► Para marcar o Dia Internacional do Jazz, a Amazônia Jazz Band apresenta hoje, no Theatro da Paz, às 20h, o concerto “Jazz Entre Rios: A Música de Jobim nas Correntes do Pará”, sob a regência do maestro Elias Coutinho. A apresentação terá clássicos do gênero e os ritmos autênticos da região amazônica que possuem contribuições e elementos do jazz.

► A prefeitura de Belém marcou para o próximo dia 3 a entrega da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cordolina Fontelles de Lima, que acaba de passar por reforma. A previsão até o final deste semestre é reinaugurar mais nove escolas, além do Espaço Esportivo e Cultural Maestro Altino Pimenta.

►Estão abertas as inscrições para a V Mostra de Música Canta Servidor. Para participar, os interessados devem ser servidores públicos estaduais ou municipais, de prefeituras que tenham o Termo de Cooperação Técnica atualizado com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Não será permitida a parceria com pessoa que não seja servidor público. A inscrição deve ser feita no site da EGPA.