R70: 'A Venezuela será livre! Glória ao bravo povo!', diz líder da oposição venezuelana

Habitação no Pará

O município de Parauapebas vai ser contemplado com mais 112 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Eventos extremos

O número de alertas de desastres relacionados ao clima em 2024 foi o maior dos últimos 14 anos no Brasil.

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana (J. Bosco)

"A Venezuela será livre! Glória ao bravo povo!”

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, nesta quinta-feira (9). Ela tranquilizou apoiadores, disse que está refugiada em um local seguro e que segue determinada a lutar pela liberdade na Venezuela.

IMPOSTO

ADESÃO

Empresas com faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões têm até o próximo dia 31 para fazer a adesão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, o Simples. Para isso, as empresas não podem ter débitos com o INSS nem com o Fisco. Atualmente, no Pará, existem 306.090 empreendimentos cadastrados no Simples Nacional e que recolhem o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), o que representa 78,02% do total de contribuintes ativos no cadastro estadual.

ELEITORAL

TECNOLOGIA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará apresenta no próximo dia 13 de janeiro, no edifício-sede, em Belém, o novo Datacenter, que vai reunir computadores, armazenar informações, processar dados, gerenciar ativos de rede, entre outras atividades referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O Datacenter adquirido pelo tribunal é um dos mais modernos e permite várias camadas de proteção e segurança. O investimento foi de R$ 4 milhões.

TREM

RECORDE

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás registrou o transporte de 423 mil pessoas em 2024. O número é o maior desde que o transporte começou a ser oferecido, em 1986. O total de passageiros do ano passado é 28% superior ao registrado em 2019, ano que antecedeu a pandemia, quando foi registrado transporte de 329 mil pessoas. Na última pesquisa realizada pela Vale junto aos usuários, entre os principais motivos da escolha pelo trem estão a segurança e o valor das passagens.

FREQUÊNCIA

E a partir de 2027, como parte do contrato de antecipação das concessões firmado entre a Vale e o governo federal, em 2020, o trem de passageiros terá frequência diária nos dois sentidos, percorrendo sentido de ida e retorno no mesmo dia.

PLANTAS

CURA

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde da Universidade do Estado do Pará está analisando o poder cicatrizante de elementos naturais, tradicionalmente usados por algumas populações da Amazônia, para auxiliar no tratamento de feridas excisionais, aquelas em que não se consegue fazer aproximação das bordas para suturar. Essas feridas causam um impacto ao sistema público de saúde, bem como possuem um potencial de mortalidade, porque a pele funciona também como uma barreira para evitar a entrada de vírus, bactérias, fungos e protozoários.

UCUUBA

Os experimentos com a ucuuba, por exemplo, demonstram que ela ajuda na formação de novos vasos sanguíneos, um mecanismo fundamental para cicatrização deste tipo de lesão, portanto, uma das possibilidades terapêuticas para cicatrizar feridas crônicas. O grupo ainda não fez testes com pessoas, mas avalia que os resultados da ucuuba são muito importantes para todas as etapas de testes, que precisam ser feitas antes de chegar à rede pública.

HELDER

LICENÇA

O governador do Pará, Helder Barbalho, se licenciou do cargo e ficará fora do Estado por dez dias. Nesse período, a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, assume o comando do Executivo paraense. A transmissão de cargo foi oficializada no Diário Oficial, que informou que Helder Barbalho transmite a chefia do Estado para tratar de assuntos particulares no exterior. Desde 2 de janeiro Hana é titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e também coordena o Comitê Estadual responsável pela organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano.

FLORESTA

CONCESSÃO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) anunciou a realização da audiência pública no município de Santarém, no oeste paraense, para debater o pré-edital de licitação pública para a concessão florestal na região do Mamuru-Arapiuns. O evento ocorrerá no próximo dia 22 de janeiro. A concessão florestal integra uma das principais estratégias do governo do Pará para o manejo sustentável e a conservação ambiental. Durante o evento serão apresentados detalhes do pré-edital, incluindo as Unidades de Manejo Florestal (UMFs), critérios técnicos de avaliação, indicadores de sustentabilidade e as espécies que poderão ser exploradas.

Em Poucas Linhas

► Sobre o pagamento do vale-alimentação dos servidores públicos municipais, assunto de nota publicada ontem, neste espaço, o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, enviou documento à coluna garantindo que a gestão passada “cumpriu integralmente o pagamento de vale-alimentação ao funcionalismo público municipal”. Segundo Rodrigues, “foram 48 pagamentos do vale, sempre com lançamento adiantado no início do mês vigente ou no final do mês anterior”. O vale-alimentação da competência de janeiro de 2025, diz ainda a nota do ex-prefeito, integra o orçamento aprovado para o exercício 2025 e deve ser executado de acordo com as diretrizes da atual gestão.

► O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) promove, em 24 de janeiro, audiência pública para tratar do projeto estratégico de “Enfrentamento às Fraudes nas Relações de Trabalho na Saúde”. O evento presencial será realizado na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém. Devem participar representantes das unidades de saúde, públicas e privadas, do Pará e Amapá, além de entidades sindicais, Conselhos de Classe, órgãos governamentais e não governamentais. O projeto “Enfrentamento às Fraudes nas Relações de Trabalho na Saúde”, da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho (Conafret), foi criado em 2023 para monitorar as relações de emprego dos profissionais da área da saúde.



► O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, conquistou, nesta semana, a certificação Acreditado - ONA1. O selo, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), é um dos mais importantes no Brasil e atesta a qualidade dos serviços prestados na área da saúde.



► O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, referência no atendimento em psiquiatria, nefrologia e cardiologia, entrega hoje espaços reconstruídos e ampliados. As novas estruturas incluem a segunda etapa do bloco da hemodinâmica e a ampliação e modernização da subestação elétrica Eng. Silvio Nunes.