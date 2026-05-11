R70: 'A torcida brasileira pensa que é um jogo de futebol', diz João Fonseca

Alta de 3%

Rejeição de Donald Trump à resposta do Irã sobre proposta de paz faz preço do petróleo operar em alta.

Música na tela

Disney anuncia, em parceria com a Sony Music e o Magna Studios, documentário sobre a trajetória da banda Oasis.

DEFENSORIA

EVENTO

A ministra Cármen Lúcia e os ministros Flávio Dino, do STF, e Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estão entre as atrações do Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais: Proteção, Cidadania e Justiça Constitucional, que começa hoje em Belém. O encontro ocorre no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e reunirá membros da Defensoria Pública, juristas, gestores públicos, acadêmicos e especialistas de diversas regiões do país. O congresso promoverá debates sobre os principais desafios relacionados à efetivação dos direitos fundamentais no Brasil contemporâneo, com ênfase na justiça constitucional, inclusão social e ampliação do acesso à Justiça.

JUÍZA

SOLIDARIEDADE

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) divulgou documento manifestando apoio à nota pública divulgada pelo Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), em solidariedade à família da juíza Mariana Francisco Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Na nota, o TJPA se declarou “em defesa da dignidade humana, do respeito institucional e da valorização da magistratura, repudiando qualquer manifestação que banalize a dor, o luto e a memória de uma vida precocemente interrompida”.

CHARGE

O Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) divulgou nota neste fim de semana condenando uma charge publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. Para a entidade, a charge com uma lápide com epitáfio sobre penduricalhos foi ofensiva à juíza Mariana Francisco Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, falecida na última quarta-feira, aos 34 anos, após coleta de óvulos para realização de reprodução assistida.

FUTEBOL

SOLIDARIEDADE

Os clubes do Remo e Paysandu assinaram com o Tribunal Regional do Trabalho acordo de cooperação para arrecadação de alimentos não perecíveis. A ação, intitulada “Um acordo muda o jogo e a solidariedade também”, deve beneficiar a Associação Pará Solidário e a Aldeia Tupan – Cacica Kumanai Tembé. As doações serão recebidas durante os jogos realizados pelos dois clubes até o dia 29 de maio. Remo e Paysandu serão responsáveis por apoiar a divulgação da campanha, organizar pontos de arrecadação nos estádios e disponibilizar espaços adequados para a coleta dos alimentos. O TRT-8, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), ficará responsável pela coordenação da iniciativa, organização das ações, destinação dos alimentos arrecadados e divulgação institucional da campanha.

VAQUINHAS

ELEIÇÃO

Estão autorizadas, a partir da sexta-feira, dia 15, as vaquinhas eleitorais, que permitem arrecadar recursos para a campanha política de forma legal pela internet. Os pré-candidatos já estão autorizados a divulgar vaquinhas desde que não peçam explicitamente votos. O financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding, é permitido desde 2018 e funciona por meio da internet e de aplicativos eletrônicos controlados por empresas especializadas na oferta desse tipo de serviço. O valor arrecadado não estará imediatamente disponível para uso, ficando retido nas contas até o cumprimento de algumas exigências legais, como o registro da candidatura, a obtenção do CNPJ de campanha, a abertura de conta bancária específica para movimentação financeira e a emissão de recibos eleitorais.

FUTEBOL

CHUVA

A chuva forte que atingiu Belém na tarde ontem deixou boa parte da cidade alagada e atrasou em cerca de uma hora o jogo Remo x Palmeiras, mas não foi suficiente para esvaziar o clássico. A torcida remista, mais uma vez, fez bonito, mostrado o potencial do futebol paraense. O Mangueirão lotado e a animação no estádio foram alvo de elogios dos narradores da partida, uma das mais esperadas desde que o Leão chegou à Série A.

EM POUCAS LINHAS

- A cantora e compositora paraense Clarice Senna, sobrinha de Alba Mariah e filha de Chico Sena, autor do clássico “Flor do Grão Pará”, falecido há 40 anos, volta a Belém com o show “Gingado”. A artista traduziu a deficiência visual em uma música sensorial e criativa. Clarice fará duas apresentações: na terça-feira, 11, no Na Figueredo, às 20h; e na sexta-feira, 15, no ICA/UFPA, ao lado do Teatro Waldemar Henrique, às 19h, ambos com entrada franca.

- A professora doutora em Educação Betânia Fidalgo Arroyo, reitora da Unama e imortal da Academia Paraense de Letras, lança o novo livro infantil “As gêmeas de Jutuba”, pela Editora Unama. É a terceira obra da coleção “Baú da Professora”, com narrativas baseadas na trajetória de 40 anos da autora como educadora em comunidades ribeirinhas. O lançamento com sessão de autógrafos será na próxima quarta-feira, 13 de maio, às 17h, no Auditório David Mufarrej, do campus da Unama da Av. Alcindo Cacela. Entrada franca.

- O Sesi demonstra na Feira da Indústria do Pará 2026 o atendimento da embarcação Copaíba. O projeto de Atenção Primária à Saúde (APS) embarcada é um marco na assistência aos trabalhadores em regiões de difícil acesso e poderá ser visualizado de perto entre os dias 20 a 23 de maio no Hangar.

- O Hospital Ophir Loyola (HOL) reforça durante a campanha “Maio Verde” o alerta sobre o câncer de ovário, considerado uma das neoplasias ginecológicas mais silenciosas e de difícil diagnóstico precoce. A instituição destaca a importância da atenção aos sinais persistentes, como inchaço abdominal, dores pélvicas e alterações intestinais, além da realização regular de exames, especialmente em mulheres acima dos 50 anos. Referência em oncologia na região Norte, o HOL contabilizou cerca de 222 pacientes em tratamento da doença entre 2024 e março de 2026.