R70: 'A segurança pública merecerá especial atenção'

Pelos ares

Número de passageiros nos aeroportos cresce 15,3% em 2023; voos internacionais têm alta de 37%.

Temas espinhosos

Astrofísico Neil deGrasse Tyson diz em livro que neurocientistas substituirão psicólogos como químicos fizeram com alquimistas.

Ricardo Lewandowski (J. Bosco)

“A segurança pública merecerá especial atenção.”

Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, que assumirá o Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro. Ele disse ainda que a pasta deverá “expandir as atividades de inteligência e a coordenação entre as distintas autoridades policiais.”

LIXO

COLETA

Na transição do sistema de coleta de lixo de Belém para o consórcio vencedor da licitação, que vai cuidar do lixo da capital, o que a população observa diariamente ainda são diversas esquinas com montanhas de lixo. No conjunto Médici II moradores reclamam que, além de não ter mais a regularidade de três coletas semanais, na única existente durante a semana o caminhão do lixo, este mês, tem selecionado a rua que será contemplada.

DESINFORMADOS

O mais grave, porém, é os moradores não serem informados do dia e da hora dessa única coleta. Sem a informação, deixam “na fé” as sacolas na rua, mas os sacos não recolhidos são furados por cachorros e gatos e o que é ruim fica ainda pior.

CIÊNCIA

SUBFINANCIADA

Análise nos editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) revela que as pesquisas ecológicas em biodiversidade na Amazônia vêm sendo subfinanciadas no Brasil. As instituições amazônicas receberam cerca de 10% do orçamento federal disponibilizado para subsidiar projetos na área e cerca de 22% dos recursos destinados a apoiar estudos ecológicos de longa duração, entre os anos de 2016 e 2022, ano em que a Amazônia obteve 13% das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e abrigou 12% dos pesquisadores que trabalham em pós-graduação em biodiversidade no País.

ESTUDO

Publicado em revista internacional, o trabalho resulta de consórcio de pesquisa coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e é vinculado ao Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (SinBiose/CNPq).

DESIGUALDADE

O estudo analisou os dois principais editais de recursos federais para pesquisa no Brasil: o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (Peld) e o edital Universal, ambos do CNPq; e a maior agência federal de capacitação de recursos humanos, a Capes. A análise chama a atenção para a contradição entre a importância da região e o que ela recebe em investimento. O Norte abriga 87% da Amazônia brasileira e a maior biodiversidade do planeta. O artigo aponta desigualdades internas na região: 90% de todos os subsídios e bolsas de pesquisa para a Amazônia estão concentradas em Belém e Manaus (AM). E recomenda a criação de um fundo exclusivo para pesquisas na área, a descentralização de recursos e mais alianças internacionais.

IBGE

DOMICÍLIOS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou para fevereiro a finalização da fase de coleta domiciliar da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2023, que se encerraria no fim deste mês. Em parceria com o Ministério da Saúde, o IBGE deu início à coleta em outubro passado. No Brasil, 130 mil domicílios em 2.500 municípios são pesquisados. Já no Pará, o coordenador estadual, Luiz Martins, informa que foram selecionados 6.285 domicílios em 109 municípios.

DIFICULDADES

Temas inéditos como identidade de gênero e orientação sexual estão no escopo da pesquisa deste ano, para a qual, nesta reta final, pesquisadores em campo relatam dificuldades de acesso aos domicílios selecionados, especialmente os de alta renda, onde os moradores costumam alegar “falta de tempo” para receber os pesquisadores. Já onde há acesso, paira a desconfiança sobre a identidade dos agentes, o que pode ser confirmado no site respondendo.ibge.gov.br/entrevistador ou por ligação gratuita para 0800-721-8181.

PLENÁRIA

INTOLERÂNCIA

Uma plenária contra a intolerância religiosa será realizada nesta quarta-feira (24), a partir das 17h, na Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa). O objetivo é reunir sacerdotes e membros de religiões de matriz africana, além de autoridades, para debater políticas contra intolerância e racismo religioso. A iniciativa é da Bancada Mulheres Amazônidas e marca o encerramento da campanha alusiva ao Dia de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no último dia 21.

CASOS

De acordo com a Secretaria de Estado de Igualdade Racial (Seirdh), entre abril e dezembro do ano passado nove casos de racismo religioso foram registrados no Pará. A plenária começa às 17h no auditório da Ioepa, na travessa do Chaco, 2271.

Em poucas linhas

► O município de Barcarena vai receber nesta quarta-feira (24) o Seminário Educação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Norsk Hydro do Brasil, objetiva promover discussões sobre o tema e facilitar o diálogo entre os profissionais, líderes comunitários, empresas e representantes governamentais.

► A revogação, pela Secretaria da Receita Federal, da norma de isenção tributária nos salários de líderes religiosos terá um impacto de R$ 300 milhões nos cofres públicos. O cálculo é do Tribunal de Contas da União (TCU).

► O novo ano trouxe novas regras para os benefícios garantidos na compra de carros para pessoas com deficiência (PCD). Se até o fim de 2023 o valor máximo para desconto era de R$ 100 mil, agora o novo limite é de R$ 120 mil. O teto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em setembro, mas só passou a valer neste mês de janeiro. Essa extensão do limite acabou por incluir um novo rol de automóveis que antes não eram beneficiados com o desconto total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um benefício previsto na Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.

► Tendo à frente a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), o grupo de trabalho “Repensar o Pará”, formado no início deste mês, fez sua primeira reunião estratégica para discutir temas relacionados ao futuro do agronegócio. Conduzida por Carlos Xavier, presidente do Sistema Fepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec, a reunião tratou de temas como o programa “Pará Legal”, a recuperação marajoara e as questões de invasões de terras.