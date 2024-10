R70: 'A reforma tributária é importante para o ciclo de crescimento econômico do país'

Em 2025

O Brasil terá 10 feriados nacionais. Dentre esses, cinco cairão em dias úteis – a maioria na quinta-feira e na sexta-feira.

Opinião

Levantamento mostrou ontem que 47% dos brasileiros são contra a volta do horário de verão. A mesma parcela diz ser a favor.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"A reforma tributária é muito importante para darmos mais um passo que sustente o atual ciclo de crescimento econômico do País.”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse que para o cenário economicamente positivo do Brasil ser, de fato, sustentável, é fundamental que o Congresso Nacional mantenha o foco na aprovação da reforma tributária.

DEEPFAKE

REGISTRO

O Pará registrou, em pleno Círio, o primeiro caso grave de uso da chamada deepfake, a técnica que permite usar o rosto de uma pessoa em fotos ou vídeos alterados com ajuda de aplicativos com inteligência, manipulando sua fala. A vítima foi o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. No vídeo manipulado, Rodrigues aparece criticando o uso eleitoreiro do Círio de Nazaré, enquanto aparecem imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na romaria fluvial. A intenção era fazer parecer que Edmilson estava insatisfeito e criticando publicamente a presença de Lula na maior festa dos paraenses.

PROVIDÊNCIA

Ontem, a assessoria de Edmilson divulgou nota afirmando que o vídeo é “uma montagem criminosa” e informando que “a Procuradoria Geral do Município tomará as medidas cabíveis para punir os responsáveis”. Especialistas alertam que esse tipo de manipulação será cada vez mais comum, tendo uso não apenas em contexto político-eleitoral, mas também por criminosos comuns para aplicação de golpes financeiros.

PIX

FALHA

Muita gente reclamou, na manhã de ontem, da instabilidade no Pix, o mais popular sistema de pagamentos do País. O Banco Central confirmou o problema que atingiu usuários dos principais bancos. Por volta das 10h foram comuns os registros de transações incompletas, com o dinheiro saindo da conta, mas não chegando aos destinatários. Os bancos orientaram os usuários a não repetir as transferências e, por volta de meio-dia, o Banco Central garantiu que o sistema havia sido restabelecido. Não foram divulgadas, porém, informações sobre as causas dessa instabilidade.

LEITE

ISENÇÃO

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que isenta o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para produtores de leite de todo o Brasil. A proposta segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça. O autor do projeto é o deputado paraense Henderson Pinto (MDB). De acordo com o projeto, caso a pessoa física ou jurídica não utilize ou deixe de incorporar o bem na atividade de produção de leite, o benefício será revogado.

PEIXE

EVENTO

Será lançada amanhã a II edição do International Fish Congress & Fish Expo Brasil (IFC), o maior evento do setor de aquicultura e pesca do País. A edição anterior foi realizada em 2023, também em Belém, e reuniu mais de quatro mil participantes. Para a edição deste ano, a expectativa é de que o evento atraia cinco mil pessoas. O congresso internacional vai reunir especialistas da área de pesquisa, do setor produtivo e de instituições públicas e financeiras para apoiar o desenvolvimento da pesca e aquicultura na Amazônia. O ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, é um dos nomes confirmados.

EMPRESAS

CADASTRO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou alerta para a obrigatoriedade do cadastro de microempreendedores individuais (MEI) e de micro e pequenas empresas no Domicílio Judicial Eletrônico. O prazo para o cadastro voluntário terminou no dia 30 de setembro, mas o registro compulsório das pessoas jurídicas elegíveis já começou e deve continuar até meados de novembro. A meta é cadastrar 20 milhões de CNPJs no sistema que centraliza as comunicações dos tribunais brasileiros. Empresas que não se registraram podem consultar o Painel de Monitoramento do Sistema Domicílio Judicial Eletrônico para verificar se o CNPJ foi incluído compulsoriamente.

GÁS

APREENDIDO

Fiscalização realizada pela Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Araguaia resultou na apreensão de 15 cilindros de gás hélio, transportados com nota fiscal irregular. A mercadoria, avaliada em R$ 263.040,95, saiu de São Paulo (SP) com destino a Parauapebas, no sudeste paraense.

Em Poucas Linhas

► A Diretoria da Festa de Nazaré informa que a visitação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Altar Central da Praça Santuário pode ser feita diariamente, de 8h às 21h30, até o domingo de encerramento, dia 27 de outubro. Após este horário, ela segue para a Concha Acústica, para uma bênção aos participantes do Círio Musical e, depois, é recolhida para a Sacristia, na Basílica Santuário.

► A atleta do programa Parádesporto, do governo do Pará, Andressa de Abreu Carvalho, de 25 anos, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de base, em setembro, e encontra-se em treinamento com a Seleção desde o dia 5 até 12 de outubro. Os treinamentos ocorrem no ginásio do Sesi, em Suzano (SP), pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD). Andressa Carvalho faz parte do programa Parádesporto desde 2021, no polo localizado na Tuna Luso Brasileira, na Almirante Barroso. Antes de conhecer a modalidade de vôlei sentado, a atleta jogava futebol e treinava capoeira, mas a sua carreira nas duas modalidades foi interrompida por um grave acidente de moto, em 2018, que ocasionou a amputação de uma perna.

► A Presidência da República confirmou para as 11h de hoje a sanção do projeto de lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel. A proposição, apresentada pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), fixa 9 de junho como nova data comemorativa anual, em referência ao dia e mês de nascimento da missionária, multi-instrumentista e compositora sueca Frida Strandberg Vingren (1891-1940), autora de mais de 20 hinos da Harpa Cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus.

► “Marque um gol pela vida. Doe Sangue.” é o tema da terceira campanha de doação voluntária promovida pelo Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), com a finalidade de manter a regularidade do estoque de sangue para atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar do Estado. A ação ocorrerá amanhã, das 8h às 16h.