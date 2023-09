R70: 'A presença da mulher é sempre importante, mas temos que respeitar indicação do presidente'

FGTS

A contratação de crédito para antecipação do saque-aniversário atingiu R$ 49,6 bilhões em recursos até 1º de setembro.



Perícia antecipada

O INSS está entrando em contato com os segurados que aguardam há mais de 45 dias para realizar a perícia médica.

André Mendonça (J.Bosco)

"A presença da mulher é sempre importante, mas temos que respeitar indicação do presidente.”

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre a indicação do sucessor da ministra Rosa Weber no STF. O magistrado não quis polemizar ao ser questionado se uma mulher deveria preencher a vaga.

SINJOR

MEIAS VERDADES



Pegou mal para o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor) publicar apenas parte da decisão do juiz do trabalho Murilo Izycki referente ao processo eleitoral da categoria. De forma maliciosa, o Sinjor disponibilizou em seu site somente a negativa aos pedidos da chapa Renova Sinjor, que solicitou o afastamento da presidente da comissão e a fiscalização do pleito pelo Ministério Público do Trabalho. De forma rasteira, o site do sindicato omitiu a informação de que o juiz determinou que o Sinjor apresente, no prazo de cinco dias, o pedido original de inscrição da chapa Sempre na Luta, sob pena de multa.



PRECONCEITO



Falando em eleições do Sinjor, os 10 jornalistas que foram alijados de participar do processo eleitoral, por força de decisão da comissão eleitoral, irão bater às portas da Justiça do Trabalho para ter garantido o direito de participar do pleito. Irresignados, os jornalistas, aposentados em sua maioria, se dizem perseguidos e vítimas de preconceito por parte da comissão eleitoral que preside a eleição da categoria, marcada para ocorrer em 20 de novembro.

CÍRIO

SOLIDARIEDADE



O Banco da Amazônia lançou uma campanha social para arrecadação de alimentos e produtos de higiene para a Casa de Plácido, que acolhe romeiros e devotos, e para a Cruz Vermelha, que presta ajuda humanitária durante as procissões. O material será coletado na Grande Belém e as doações poderão ser feitas até a sexta-feira (29).



HOMENAGENS



Também como parte das ações do Círio 2023, o Banco da Amazônia anunciou uma programação em homenagem à quadra nazarena, com o lema “Fé nas pessoas que têm fé na Amazônia”.



PÉTALAS



Durante a Trasladação e na Grande Romaria haverá apresentações do padre Antônio Maria, do Coral Vozes da Amazônia e do Grupo Ama, com um repertório de músicas marianas. Haverá também a tradicional chuva de pétalas de rosas na passagem da berlinda. Para a homenagem, meia tonelada de pétalas foi trazida especialmente de Holambra, a Cidade das Flores.

IMPOSTOS

NEGOCIAÇÃO



A Prefeitura Municipal de Belém abriu novo prazo para adesão ao Programa de Regularização Incentivada (PRI). Os interessados têm até 17 de novembro para a negociação de todos os impostos municipais, entre eles o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – Pessoa Física (ISS-PF) e Pessoa Jurídica (ISS-PJ) e a Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento (TLPL).



CONDIÇÕES



Os contribuintes que aderirem ao programa poderão obter descontos de até 90% sobre juros e multas e existe a possibilidade de parcelar o débito em até 96 vezes. Na primeira fase do programa, o município conseguiu recuperar créditos que somam mais de R$ 72 milhões.

MARAJOARA

SUCESSO



As camisas com bordados marajoara, muito utilizadas durante a Cúpula da Amazônia, estão chegando aos shoppings da capital. A principal costureira de Soure, Rosilda Maria, contratou onze bordadeiras e cinco ajudantes de costura para dar conta dos mais de mil pedidos recebidos só em setembro. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva levaram camisas feitas por Rosilda para presentear.

ALIMENTOS

TURBINADOS



O Pará está expandindo as áreas de plantio dos chamados alimentos biofortificados, desenvolvidos pela Embrapa. As variedades de milho, batata-doce, macaxeira e feijão-caupi com teor elevado de ferro, zinco e betacaroteno, que é o precursor da vitamina A, estão presentes em 44 unidades de referência tecnológica no Estado. Essas unidades são vitrines em áreas de agricultores familiares e prefeituras localizadas em 13 municípios paraenses. O trabalho no Pará se iniciou em 2016 e já formou 360 multiplicadores das variedades. A biofortificação é resultado de cruzamento de plantas, gerando variedades mais nutritivas.

EM POUCAS LINHAS

► Os meses de setembro a dezembro são reconhecidos na navegação regional como os de maior maresia, o que torna as viagens mais turbulentas e incômodas, principalmente para marinheiros de primeira viagem. Nos chamados meses do “bro”, a Capitania dos Portos promete aumentar a fiscalização em embarcações com excesso de passageiros e sem manutenção, salva-vidas e outros equipamentos de segurança. A Capitania recomenda viagens em transportes com licença das autoridades.



► Nomes como Orly Bezerra, Chico Cavalcante, Patrick Paraense e Erika Horiguchi estarão entre os palestrantes do Summit Eleições Belém, que ocorre na capital paraense, nos dias 19 e 20 de outubro. Em pauta, temas como planejamento, marketing, estratégia, direito eleitoral, entre outros, visando às eleições de 2024. O evento será realizado na Unama da Alcindo Cacela e as inscrições abrem em breve. Podem participar todos os interessados no universo que envolve as campanhas eleitorais.

► Aliás, Patrick Paraense, da Troika Marketing, coordena a comunicação do PT Pará. Foi responsável pelas campanhas e pela comunicação dos mandatos do senador Beto Faro, da deputada federal Dilvanda Faro e do deputado federal Airton Faleiro, os únicos representantes do Pará no Prêmio Congresso em Foco.

► O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), em parceria com a Cooperativa de Catadores Concaves, promovem na quinta-feira (28) o Mutirão da Juventude de mobilização e coleta de material reciclável e conscientização sobre o descarte correto do lixo e dos resíduos sólidos. A ação vai ser realizada das 9h às 12h, na rua dos Caripunas, entre a travessa Breves e a avenida Bernardo Sayão.