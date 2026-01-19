R70: 'A posição da Noruega é firme: a Groenlândia faz parte da Dinamarca', diz Jonas Gahr Stoere

Butantan-DV

SUS vai vacinar cerca de 1,1 milhão de profissionais de saúde contra a dengue, em fevereiro, com a vacina do Butantan.

Mega-Sena

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2961 e o prêmio acumulou para R$ 50 milhões. Os números sorteados: 10, 13, 55, 56, 59 e 60.

HEMODIÁLISE

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará expediu Recomendação à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) para que ambas tomem medidas para garantir a qualidade do atendimento a pacientes que precisam de hemodiálise em Belém e na Região Metropolitana. O documento foi emitido pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, após abertura de Procedimento Administrativo para avaliar os serviços prestados aos pacientes renais crônicos.

FALHAS

Segundo a Promotoria, “análises técnicas e o acompanhamento de casos individuais indicaram insuficiência da rede ambulatorial de hemodiálise, com reflexos na permanência de pacientes internados após indicação de alta, em razão da inexistência de vagas para tratamento ambulatorial”.

LEITOS

Ainda segundo o documento, “o quadro também repercute na ocupação de leitos hospitalares e na capacidade de atendimento da rede, considerando que parte dos usuários atendidos em Belém é oriunda de outros municípios, o que demanda ações pactuadas entre os entes gestores”.

PROVIDÊNCIAS

Entre as providências que devem ser tomadas estão o levantamento atualizado da ocupação das cadeiras de hemodiálise; a revisão do teto de procedimentos pactuado com o Ministério da Saúde; a ampliação de vagas por aditivos com prestadores privados e capacitação de profissionais em nefrologia.

PRAZOS

Os prazos variam de 60 dias a 48 meses, e nesse período, Sespa e Sesma deverão enviar ao Ministério Público, relatório com detalhamento das medidas tomadas.

ELEITORAL

RETORNO

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), retoma na quarta-feira (21) as sessões plenárias, administrativas e de julgamento, após a suspensão da contagem dos prazos processuais e dos julgamentos, entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, período do recesso judicial. Neste mês, as sessões serão realizadas nos dias 21 e 22, às 14h, e no dia 23, às 9h30. As plenárias seguem nos dias 26, 27 e 29, às 14h, e no dia 30, às 9h30. As sessões são transmitidas, ao vivo, pelo canal do tribunal.

SERVIDORES

VETO

Dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Pará e Amapá (Sindjuf-PA/AP) participam das mobilizações dos servidores do Poder Judiciário da União no próximo dia 4, em Brasília. De várias partes do Brasil, servidores do PJU se organizam em caravanas para pressionar deputados e senadores pela derrubada do veto 45 ao projeto que garante recomposição salarial à categoria em 2026, 2027 e 2028.

EXPECTATIVA

O reajuste para 2026 está garantido, mas o presidente vetou a parte do projeto de Lei 4750/25 que prevê o reajuste para 2027 e 2028, sob a justificativa de correr risco de ser enquadrado em crime de responsabilidade por criar despesas para o próximo gestor, já que seu mandato se encerra em dezembro deste ano. Mas a expectativa da categoria é que o congresso derrube o veto, deixando a recomposição salarial já garantida aos servidores pelos próximos três anos.

PASSAGEM

ALÍVIO

Anunciada na semana passada pela Prefeitura de Belém, a redução da tarifa de ônibus para o distrito de Mosqueiro, vai ser especialmente benéfica para milhares de trabalhadores que moram na ilha e trabalham na capital. Dados analisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos indicam que a ocupação no mercado de trabalho da capital alcança cerca de 700 mil pessoas, das quais aproximadamente 290 mil recebem apenas um salário mínimo por mês — o equivalente a cerca de 40% do total de ocupados.

PREÇOS

O contingente expressivo reforça a necessidade de preços mais equilibrados que ampliem o acesso a serviços de baixo custo e reduzam o peso do transporte no orçamento doméstico.

EM POUCAS LINHAS

► O município de Soure, no Marajó, comemora, nesta terça-feira (20) os 167 anos de emancipação.

► O Pará ganhou quinze novos defensores públicos. A cerimônia de posse foi realizada na tarde da sexta-feira (16) no prédio-sede da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA). Os novos empossados serão designados para atuar nos municípios do interior do Estado.

► A Procuradoria do Trabalho da 8ª Região abriu inscrições para instituições de ensino superior que desejam enviar alunos para concorrer a estágios no órgão. Atualmente, estão abertos processos seletivos para Macapá, Marabá e Santarém. As instituições poderão manifestar interesse até o dia 23 de janeiro.

► A Defesa Civil de Belém realizou, na semana passada, mais uma ação do programa Defesa Civil nos Bairros, criado para a prevenção de acidentes, especialmente incêndios em áreas residenciais. Durante a programação, foram vistoriados 120 residências do bairro. Os moradores receberam orientações sobre medidas de segurança e equipamentos de combate a incêndio.

► O Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS) estará fechado ao público no período de 19 de janeiro a 5 de fevereiro. Nesse período, será feita a desmontagem da exposição “Claudia Andujar – Cosmovisão” e a montagem da próxima mostra, a “Exposição dos Povos da Floresta”.

► O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (MUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza, de 26 a 30 de janeiro, um mutirão interinstitucional para resolução de conflitos referentes às unidades habitacionais do Residencial Viver Melhor, no município de Marituba. O atendimento será das 9h às 13h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp).