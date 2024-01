R70: 'A população separa totalmente eleição municipal de estadual e nacional', afirma Alckmin

Bolada retirada

Todas as cinco apostas vencedoras da Mega da Virada já se apresentaram para retirada do prêmio de R$ 588.891.021.



Documento

Em 11 de janeiro terminará o prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"A população separa totalmente eleição municipal de estadual e nacional.”

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, disse ontem que os brasileiros “têm sabedoria” e vão separar as questões nacionais das municipais na hora de votar nas eleições deste ano.

ANANINDEUA

FESTA



Segunda cidade mais populosa do Pará, Ananindeua completou ontem 80 anos, com direito a show da cantora Joelma e um clima de otimismo poucas vezes visto no município. Nas redes sociais, internautas apontaram o momento como um dos mais especiais para a cidade e destacaram a velha rivalidade com a capital, que diferentemente do município vizinho, terá poucos avanços para mostrar no próximo dia 12, quando completará 408 anos.

SALÁRIO

PRESSÃO



Principal opositora da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) na Câmara Municipal de Belém, a vereadora Sílvia Letícia, que é do mesmo partido do prefeito, fez postagem nas redes sociais lembrando que, com o novo mínimo de R$ 1.412,00, vai aumentar a pressão sobre a prefeitura para ajustar salários de servidores efetivos que têm vencimento base bem abaixo desse valor. É o caso de uma parcela dos funcionários que recebem, segundo a vereadora, R$ 1.007,48. “O prefeito de Belém tem o dever moral e legal de realinhar os salários em 2024”, disse.

MAPA

VERDE



A prefeitura de Belém divulgou, na última terça-feira, os dados do mapeamento de áreas verdes públicas da cidade. O trabalho começou em 2022 e mapeou os oito distritos administrativos de Belém. A intenção é que as informações sirvam como base para o planejamento e implantação de política de arborização municipal executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).



MAIS VERDE



De acordo com o levantamento, o maior número de áreas verdes públicas foi registrado no Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos), que abrange 19 bairros e totaliza uma área de 5.427,59 hectares, dos quais 90% correspondem a áreas verdes como praças, canteiros e bosques.



MENOS VERDE



Os Distritos Administrativos da Sacramenta (Dasac), de Belém (Dabel) e do Guamá (Dagua), formados por sete, oito e seis bairros, respectivamente, têm menos de 20% de seus territórios compostos por áreas verdes. O Dasac contabiliza 19% de seus 1.344,66 hectares; o Dabel tem 12% de 1.529,64 hectares e o Dagua finaliza a lista com 8% de seus 1.281,33 hectares correspondentes a praças, canteiros e bosques.

CHUVAS

ALERTA



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem alerta de chuvas intensas para o Distrito Federal (DF) e também para partes dos estados de Goiás e Mato Grosso, no Centro-Oeste; da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, no Nordeste; Pará, Rondônia e Tocantins, no Norte, e Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste.



VENTOS



Segundo o órgão, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora até esta quinta-feira. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta serve para que a Defesa Civil se prepare para atender possíveis ocorrências durante as tempestades.

CIRURGIAS

FILAS



O Ministério da Saúde anunciou os resultados do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias no Sistema Único de Saúde, implantado no ano passado. Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul devem ser os primeiros estados a zerar suas filas de espera. Balanço divulgado pela pasta mostra que de março a outubro de 2023, mais de 350 mil cirurgias foram realizadas no país – mais de 70% da meta do programa, sendo que a região Norte realizou 32.218 cirurgias. A expectativa do ministério é reduzir a espera de pacientes por procedimentos que ficaram represados – principalmente durante a pandemia de covid-19, beneficiando os estados que aderiram ao programa, incluindo o Pará. O investimento anunciado pelo governo federal é de R$ 600 milhões e a meta é realizar mais de 500 mil cirurgias da fila declarada pelos estados.

EM POUCAS LINHAS

► Avançam as obras da avenida Liberdade, que vai ligar a avenida Perimetral, em Belém, à Alça Viária, em Marituba, abrindo uma rota alternativa para os motoristas que pretendem deixar a capital paraense sem enfrentar os atropelos da rodovia BR 316, de Ananindeua a Santa Izabel.



► As operações de combate ao garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami e Apyterewa, em Roraima e Pará, respectivamente, estão comprometidas. O envio de novas equipes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais não Renováveis (Ibama) não deve ocorrer devido a uma paralisação de todas as atividades de campo do órgão, iniciada ontem. A paralisação afetará também vistorias de obras que precisam de licenciamento.

► A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) receberá, ao longo deste ano, repasses do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), para ações de capacitação e qualificação profissional nas unidades socioeducativas de internação e semiliberdade. Os recursos, oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, vão garantir a compra de equipamentos para oferta de cursos de panificação, oficinas de corte e costura e corte de cabelo.



► A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) convocou para hoje entrevista coletiva para apresentar o novo sistema de matrículas unificado para a rede pública de ensino. O processo de matrícula 2024 para aqueles que ainda não têm vínculo com a rede pública de ensino do Pará começa no próximo dia 6 e segue até 14 de janeiro.



► Todas as repartições que atuavam no conjunto arquitetônico dos Mercedários, no centro histórico de Belém, já foram retiradas do local, que será restaurado em convênio com a Universidade Federal do Pará.

► Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, em Belém, no Mangueirão, dia 31 de janeiro.