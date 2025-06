R70: 'A pobreza é o negócio do governo Lula, os bancos, os seus beneficiários', diz Ciro Gomes

Loteria

Mega-Sena acumula e pagará R$ 61 milhões no sorteio de amanhã. Dezenas sorteadas no sábado foram 04 - 05 - 17 - 27- 52 - 56.

Multa de R$ 500 mil

Ministro do STJ determina suspensão de greve de auditores da Receita. Movimento começou em novembro.

ESTADOS

DEVEDORES

Os 26 Estados e o Distrito Federal devem juntos R$ 827,1 bilhões à União, segundo dados atualizados esta semana pelo Tesouro Nacional. Os maiores devedores do governo federal são os maiores estados da região Sudeste. Encabeçam a lista São Paulo (R$ 292,9 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 180,3 bilhões) e Minas Gerais (R$ 165,6 bilhões); e a região toda somada é responsável por 77% do total de dívidas com o governo, o que corresponde a R$ 640,6 bilhões. O Pará não é um dos maiores devedores, aparecendo na lista na 17ª posição, com um montante de R$ 1,2 bi, o mesmo valor de endividamento do Ceará e de Sergipe. Dessas cifras, o Tesouro Nacional espera receber R$ 74 bilhões nos próximos dois anos, sendo R$ 33,2 bilhões ainda neste ano de 2025 e R$ 40,9 bilhões no próximo ano.

CHOCOLATE

RECORDE

A edição deste ano do Concurso de Chocolate do Pará bateu recorde de adesão, com um total de 15 marcas participantes de 12 municípios paraenses, que participaram da competição promovida pelo Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os vencedores foram revelados no último sábado (7), durante a penúltima noite da Feira do Cacau e do Chocolate e Flor Pará, que se encerrou neste domingo no Hangar. O coordenador do concurso, professor doutor Jesus Souza, ressaltou que o recorde de inscritos evidencia o fortalecimento do setor no Pará.

VENCEDORES

O município de Medicilândia, maior produtor de cacau do Pará e impulsionador da rota do chocolate da região da Transamazônica foi o grande vencedor da noite, com a Ascurra Chocolate levando três premiações: primeiro e terceiro lugares na categoria Inovação e o primeiro lugar na categoria Ao Leite. Outro destaque da noite, a Belamazônia, de Vitória do Xingu, garantiu o segundo e terceiro lugares na categoria Ao Leite.

INOVAÇÃO

Na categoria Inovação, o segundo lugar ficou com a Cacaway, também de Medicilândia, que ainda conquistou o segundo lugar na categoria Intenso, cuja primeira colocação foi para a Kakao Blumem, de Brasil Novo. Somente a terceira posição da categoria foi para um município fora da Transamazônica: Igarapé-Miri, que venceu com o chocolate Yeshua.

SANTARÉM

AUDIÊNCIA

Santarém, na região Oeste do Pará, vai receber nesta terça-feira (10) a audiência pública da revisão do Plano Plurianual 2024-2027 e da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O evento, organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), será realizado a partir das 9h no Centro de Convenções Sebastião Tapajós.

PARTICIPAÇÃO

O objetivo das audiências é promover a participação social. A população pode ainda contribuir diretamente de forma simples e rápida por meio do site “Planeja Cidadão” até o dia 20 deste mês.

PARÁRRAIÁ

FESTEJO

O Parárraiá 2025 promete agitar Belém com quatro dias de shows gratuitos reunindo grandes nomes da música nacional. Nascido com apoio do Ministério do Turismo para trazer a Belém as principais atrações nacionais, Celso Sabino, ministro da pasta e que é paraense, manteve o apoio à segunda edição e já confirmou presença ao evento, que este ano irá de 12 a 15 de junho no estacionamento do Estádio Mangueirão, e traz no line-up atrações como Gusttavo Lima, Chitãozinho & Xororó, Wesley Safadão, Nattan, Pablo, Mari Fernandez, Joelma, Xand Avião, Léo Foguete, Manu Bahtidão e Viviane Batidão, entre outros artistas de destaque. O Parárraiá consolida Belém como um dos principais destinos juninos na Amazônia.

REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA

Como parte da programação da Semana Solo Seguro Favela, que vai de 9 a 13 de junho e é considerada uma das mais exitosas iniciativas de regularização fundiária urbana do País, a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza hoje o seminário “Regularização Fundiária e Direito à Moradia: Aspectos Jurídicos e Sociais”. Com 300 vagas disponíveis, o evento reunirá gestores públicos, magistrados, advogados, estudantes e sociedade civil para discutir alternativas que garantam o direito constitucional à moradia às famílias paraenses que vivem em áreas irregulares. A abertura do evento tem presenças confirmadas do presidente do TJPA, desembargador Roberto Gonçalves Moura; da corregedora-geral de Justiça, desembargadora Elvina Gemaque Taveira; do vice-presidente do TJPA, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; e da diretora da Escola Judicial do Pará (EJPA), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), não se cansa de extrapolar o bom senso. Mantém os criadores de uma página de mídia para falar bem dele mesmo na folha de pagamento da administração municipal. Os dois criadores de conteúdo da tal página estão lotados na Secretaria Municipal de Administração, devidamente pagos com dinheiro do contribuinte. Para completar, a tal mídia criou uma coluna copiando a identidade visual de outra coluna de um jornal com quase 80 anos de existência. Além do fato de que credibilidade não se copia, a resposta jurídica cabível certamente virá.

► O governador Helder Barbalho (MDB) bateu o martelo: a prefeita de Gurupá, Iracilda Alho (MDB), tem seu total apoio para continuar à frente da gestão municipal. Em vídeo gravado neste sábado, Helder reiterou sua confiança na liderança da prefeita e encerrou a declaração com seu conhecido bordão: “Bora trabalhar!”. A manifestação do governador ocorre em meio à movimentação da oposição local, que formou maioria na Câmara de Vereadores e tenta destituir a gestora, reeleita com expressiva votação popular. O gesto de Helder reforça a unidade do MDB no município e manda um recado claro contra manobras que desrespeitem a vontade democrática da população de Gurupá.

► O fim de semana foi de intenso trabalho para os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Região do Tapajós, eles apreenderam 24 mil cervejas em lata durante fiscalização no rio Amazonas, entre os municípios de Óbidos e Juruti. As 2 mil caixas de cerveja em lata de 269 ml foram apreendidas junto com duas balsas transportando calcário. O valor total das mercadorias passa de meio milhão, totalizando exatos R$ 544.747,80. A operação teve o apoio da Polícia Militar de Santarém e resultou em R$ 126 mil em impostos e multas.