R70: 'A Petrobras está comprometida com a sociedade brasileira', diz Magda Chambriard

Milionário

Um dos acertadores da Mega da Virada 2024 não apareceu para retirar o prêmio de R$ 1.418.495,90. Prazo acabou ontem.

IRPF

Nas duas primeiras semanas de entrega, a Receita recebeu 5.370.139 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025.

Magda Chambriard (J. Bosco)

"A Petrobras está comprometida com a sociedade brasileira.”

Magda Chambriard, presidente da estatal, ao anunciar uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A Petrobras cortará R$ 0,17 por litro, o que representa uma queda de 4,6% no valor cobrado anteriormente.

PATRIMÔNIO

CANDIDATURA

O Grupo de Trabalho responsável pela candidatura do Theatro da Paz e Teatro Amazonas ao título de Patrimônio Mundial Cultural, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), se reúne nesta quinta-feira (3), em Belém, para planejar os próximos passos da candidatura.

VISITA

As candidaturas dos dois teatros foram aceitas pela Unesco em janeiro deste ano. Entre as ações previstas no processo está a recepção de uma missão de consultoria por representantes do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o que deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Os consultores serão responsáveis por elaborar o parecer técnico que subsidiará a decisão final do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco.

IMÓVEIS

ESPECULAÇÃO

Com a COP 30 se aproximando, a especulação imobiliária em Belém avança e faz os preços dispararem, como se fosse um leilão a céu aberto. Ontem, em Brasília, representantes de 100 embaixadas discutiram no Itamaraty o impacto da alta nos valores - que já levou ao cancelamento de caravanas interessadas em participar do evento. Uma nova reunião foi marcada entre a Secretaria Extraordinária para a COP 30 e o setor hoteleiro de Belém. “Parece que, em Belém, o verde que mais interessa não é o da floresta, mas o das notas de dólar”, ironizou um diplomata presente na reunião.

INDÚSTRIA

OTIMISMO

Os empresários da região Norte foram os mais otimistas do País em março. É o que revela o Índice de Confiança do Empresário Industrial, divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria. O aumento foi de 2,3 pontos, em relação ao mês anterior. O índice foi o maior do País. Nas regiões Sul e Nordeste houve queda de 1,3 e 1,2 ponto, respectivamente.

CONFIANÇA

No Sudeste o índice se manteve estável e no Centro-Oeste houve pequeno aumento de 0,9 ponto. Segundo a CNI, os dados de março não alteram o quadro geral de confiança, que continua igual ao observado em fevereiro. Os empresários do Sul e do Sudeste estão pessimistas, enquanto os industriais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, otimistas.

JUSTIÇA

MARAJÓ

O projeto Marajó 360, iniciativa da Defensoria Pública do Estado que percorre localidades do arquipélago, estará nesta semana nos municípios de Afuá, Chaves e Cachoeira do Arari. Iniciada em fevereiro, a segunda edição da itinerância é realizada em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) e a Polícia Civil do Pará, Ministério Público, Receita Federal, entre outros órgãos. Durante a visita a essas cidades são oferecidos serviços como consulta de processos, divórcio consensual, pensão alimentícia, registro de óbito e de nascimento fora do prazo, além de retificação e reconhecimento de paternidade.

TRABALHO

ON-LINE

Durante a COP 30, período de 10 a 21 de novembro deste ano, as unidades judiciárias e administrativas da justiça do Trabalho na Região Metropolitana de Belém, além de Abaetetuba, terão as atividades presenciais suspensas. A decisão foi anunciada pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, no último dia 27. No período, servidores e magistrados atuarão exclusivamente no formato on-line.

CONSELHO

REUNIÃO

Prevista para ontem, a 30ª Reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) foi suspensa e será remarcada ainda para este mês. Na pauta, a proposta de criação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais da Amazônia Legal, um novo fórum que reunirá bancos públicos como o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia, para aprovar e financiar projetos na região. A iniciativa, que tem como foco o fomento ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, promete acelerar investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e biotecnologia.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público Federal (MPF) enviou recomendação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) cobrando ações sobre a situação de territórios tradicionais sobrepostos em Aveiro, no Pará. A Terra Indígena (TI) Escrivão é reivindicada por indígenas das etnias Maytapu e Munduruku, mas apresenta sobreposição parcial com a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex), gerida pelo ICMBio, e habitada por comunidades tradicionais da região. Na recomendação, a procuradora da República Thaís Medeiros da Costa destaca a necessidade de compatibilizar os direitos territoriais dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.

► A corregedora e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, foi uma das convidadas do 55° encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil, no último fim de semana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, com a participação de representantes das Corregedorias Regionais Eleitorais de todo o País. Uma das palestras mais aplaudidas foi a da corregedora-geral da Justiça Eleitoral, ministra Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, foi escolhido para ser sede da Reunião do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. A reunião será realizada nos dias 4 e 5 de agosto de 2025.

► Trinta toneladas de soja, avaliadas em R$ 54 mil, foram apreendidas na sexta-feira (28) por fiscais lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, no município de Conceição do Araguaia. A apreensão ocorreu no posto fiscal de Mandii, na rodovia BR-158, na divisa do Pará com o Mato Grosso. A equipe da Coordenação de Mercadorias em Trânsito parou um caminhão e o motorista apresentou um documento fiscal que já havia sido registrado no dia 24 de março, ou seja, era a irregularidade conhecida como “nota viajada”, quando se tenta apresentar uma nota já utilizada em outra operação.