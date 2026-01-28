R70: 'A perversidade não nasce do nada. Ela é cultivada', diz Janja sobre morte do cão Orelha

Certificação

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira. Estudantes que fizeram Enem poderão fazer solicitação on-line.

Vigilância Sanitária

Anvisa suspende a venda do sal grosso iodado (ervas finas) da marca Globo e do pó para decoração da marca Sugar Art.

BANPARÁ

QUESTIONAMENTO

O Governo de Helder Barbalho (MDB) passou a ser formalmente questionado após a revelação de um aporte de R$ 90 milhões do Banco do Estado do Pará (Banpará) no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Rover, atualmente em liquidação extrajudicial por decisão do Banco Central (BC). O deputado estadual Rogério Barra (PL) protocolou, ontem, ofícios e representações cobrando esclarecimentos e providências.

PRAZO

Em documento encaminhado à diretoria do Banpará, o parlamentar requisitou, com base na Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação, a íntegra do processo administrativo que autorizou o investimento, pareceres técnicos e de risco, atas das reuniões que aprovaram os aportes e um relatório detalhado das medidas adotadas após a liquidação da gestora CBSF (ex-Reag Trust), decretada em 15 de janeiro deste ano.

ALERTAS

Além disso, Rogério Barra acionou formalmente o BC, solicitando informações técnicas sobre a existência e higidez do lastro do fundo, a habilitação de crédito do Banpará no processo de liquidação e eventuais alertas prévios emitidos pelo órgão regulador sobre concentração de riscos ou fragilidades na governança da gestora. O deputado também protocolou representação no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), com pedido de fiscalização extraordinária, requerendo auditoria sobre os critérios de prudência do investimento, adoção de medida cautelar para impedir novos aportes em ativos de alto risco e identificação dos agentes responsáveis pelas autorizações.

CPI

O deputado informa sobre a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar responsabilidades e eventuais danos ao erário, caso as respostas dos órgãos acionados não sejam consideradas satisfatórias.

TORMENTO

RAZÕES

Manobras realizadas pela empresa Águas do Pará, em dezembro de 2025, no bombeamento em São Brás causaram as interrupções no fornecimento de água nos bairros do Comércio, Jurunas, Terra Firme, Guamá, Batista Campos, Umarizal, Pedreira e Marambaia que têm causado transtornos diários à população.

URBANITÁRIOS

Segundo o Sindicato dos Urbanitários do Pará, os erros no manejo de válvulas de pressão para controlar o fluxo de água foram cometidos pela empresa que assumiu a distribuição e comercialização da água na Região Metropolitana de Belém (RMB), serviço antes feito pelos agentes de operação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), privatizada pelo governo Helder Barbalho em abril de 2025. O trabalho foi repassado à empresa Aegea Saneamento, que no Estado se apresenta como Águas do Pará.

INTERFERÊNCIA

O manuseio dos equipamentos da Cosanpa por pessoas não habilitadas, na avaliação do sindicato, extrapola os limites do contrato de concessão de parte do serviço privatizado pelo governador Helder. A Águas do Pará estaria interferindo até mesmo na produção de água da estatal, inclusive tentando tomar conta das estações de captação de água, alijando os operadores efetivos da Companhia.

MARGEM

O sindicato reclama ainda que a Cosanpa está à margem de acertos entre a Aegea Saneamento e o governo do Estado no que se refere à gestão dos serviços da Companhia à população. “Pessoas da Aegea chegam aos locais de trabalho da Cosanpa etiquetando e instalando equipamentos com a marca da Águas do Pará dentro do cubículo que serve de abrigo de operadores. Tomam conta de tudo. Um desrespeito aos trabalhadores da Cosanpa e um descumprimento ao contrato de concessão”, denuncia o sindicato, afirmando que “a Cosanpa está subjugada. A diretoria da Companhia não toma decisões. A negociação é direta entre Aegea e o governador Helder”.

Em Poucas Linhas

► O Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nota conjunta com os cursos de licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e Literatura, manifestando preocupação com a mudança no Estatuto do Magistério da rede pública municipal de ensino de Belém que, na prática, altera as matrizes curriculares. De acordo com a nota, a mudança proposta pela prefeitura “agrega conteúdo de campos específicos para formar componente curricular difuso e genérico”.

► Após oito anos de pausa, o Clube de Criativos do Pará (CCPA) retoma a agenda oficial em 2026 com o tema “Comunicação 360 - Um novo olhar para o mercado da Região Norte”, evento fechado marcado para 7 de fevereiro, no auditório da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. Entre os confirmados, Dudu Godoy, que ocupa a vice-presidência no Conselho Executivo das Normas-Padrão e na Federação Nacional das Agências de Propaganda e Cacá de Oliveira, publicitário e diretor de TV, mentor de marketing e diretor da Associação de Profissionais de Comunicação e Marketing.

► Foi realizada nesta semana em Altamira a audiência pública sobre o pré-edital das concessões das Florestas Estaduais do Paru e do Iriri. A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) foi representada pelo presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Deryck Martins. Uma das mudanças debatidas foi o pagamento adicional pela madeira extraída, que deve custear ações de pesquisa e desenvolvimento nas áreas concedidas.

► O “The Send Brasil 2026”, classificado como um dos maiores eventos evangélicos do País, chega a Belém no sábado (31). A expectativa é reunir 60 mil pessoas. O evento será realizado simultaneamente em Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), conectando mais de 300 mil pessoas em um único dia.

► Integrantes da Orquestra Amazônica de Jovens – Ecos da Amazônia embarcaram, no sábado (24), com destino à Guiana Francesa, dando início à segunda e última etapa de um projeto binacional que promove intercâmbio cultural e formação musical entre Brasil e França. O projeto reúne 77 jovens musicistas, entre alunos da Escola de Música da UFPA, da Fundação Carlos Gomes, em Belém, e de escolas municipais de música de Saint-Laurent du Maroni e Kourou, selecionados pelo Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Guyane.