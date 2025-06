R70: 'A PEC da Segurança Pública acaba prometendo muito e vai acabar entregando pouco', diz Leite

Efeitos colaterais

Dormir mal pode aumentar a insegurança e o ciúme, diz a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM).

Bolada

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 100 milhões. Quina teve 61 apostas ganhadoras: cada uma vai levar R$ 77.957,21.

MARINA

APOIO

Convocada mais uma vez para audiência no Senado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está acionando integrantes da base aliada do governo em busca de reforço e apoio na sessão. Marina ainda sente os impactos da última vez em que esteve na Casa, quando foi alvo de uma série de ataques por parte de parlamentares, um episódio que teve ampla repercussão e indignou movimentos sociais e ambientais. A ministra quer evitar novos desgastes e fortalecer o diálogo em defesa da pauta ambiental do governo. O canal dessa articulação com a base é o senador paraense Beto Faro (PT).

RECLAMAÇÃO

DESEMBARGADOR

Na quinta sessão ordinária do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), realizada na quarta-feira (11), um dos temas de votação foi o caso envolvendo o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) Amílcar Guimarães, que proferiu falas discriminatórias em uma sessão recente da Corte. Durante o julgamento de um caso envolvendo a fixação de pensão alimentícia para uma criança com diagnóstico de TEA, o magistrado afirmou que “em situações como essa, a criança deixa de ser filho e passa a se tornar um transtorno, inviabilizando a vida do pai”. Também afirmou que há uma epidemia de diagnósticos de autismo, porque “virou uma mina de enriquecimento para um determinado grupo de médicos, clínicas”, e que a mãe pode estar sendo manipulada. “Não há melhora e eles nunca vão dizer que está curado e manter essa vaca leiteira por um bocado de tempo.”

REPÚDIO

Na sessão, os conselheiros decidiram acolher a apresentação de uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o caso. O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, propôs, ainda, a inclusão de uma moção de aplausos à desembargadora Margui Bittencourt, que durante a sessão do TJPA repudiou as falas do desembargador Amílcar Guimarães.

BASÍLICA

OBRAS

A Coordenação do Projeto de Restauro planeja ainda para este mês de junho o isolamento da lateral esquerda da Basílica Santuário de Nazaré, para dar continuidade às obras de revitalização do templo. Também para este mês está prevista a finalização das obras no piso da nave central, com início das obras na fachada e parte externa do santuário. Atualmente, os trabalhos estão concentrados no ambiente do transepto - espaço de transição entre a nave central e altar principal - e capelas laterais.

GLÓRIA

Esta etapa está com 70% dos serviços concluídos, incluindo o restauro do forro e conclusão da nova iluminação indireta. As capelas laterais ao altar principal seguem em processo de restauro simultâneo. No altar-mor, já foram finalizados os mosaicos da cúpula, além de iniciada a recuperação dos capitéis e do conjunto escultórico conhecido como “Glória”, que representa um dos grandes marcos artísticos do santuário.

JUSTIÇA

MUTIRÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou para o período de 30 de junho a 30 de julho o I Mutirão Processual Penal do Plano Pena Justa, quando tribunais de justiça, tribunais regionais federais e outros órgãos do sistema de Justiça devem fazer um esforço concentrado para regularizar a situação das pessoas privadas de liberdade. Esta edição é a primeira realizada no contexto do Plano Pena Justa, que prevê a realização de dois mutirões por ano.

PENAS

Neste ano, os temas analisados no mutirão terão como prioridade casos de pessoas condenadas porque estavam com a posse de menos de 40 gramas de maconha para uso pessoal ou tráfico de drogas. Também serão priorizados casos de prisões cautelares de gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças; prisões preventivas com duração maior que um ano; processos de execução penal com incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional.

VIGIA

IGREJA

A Paróquia de Vigia está passando o chapéu entre deputados para conseguir emenda parlamentar para o projeto de reforma da Igreja de Pedras, que está em situação precária. Depois de restaurada a Igreja da Mãe de Deus, agora Santuário Diocesano, a Paróquia pretende “salvar” o templo que é ícone turístico-cultural-religioso da Vigia.

Em Poucas Linhas

► A Associação do Ministério Público Estado do Pará (Ampep) realiza no domingo (15) a Corrida do MPPA. Em sua terceira edição, o evento reúne atletas e profissionais do Ministério Público em uma competição solidária e sustentável. As inscrições foram doações de alimentos não perecíveis. A largada será às 6h, na praça Felipe Patroni, centro histórico de Belém. Neste ano, o diferencial da corrida é a parceria com a Guamá Tratamento de Resíduos. Além de fazer a limpeza e destinação correta de todos os resíduos gerados no trajeto, a empresa irá neutralizar as emissões de gases do efeito estufa da corrida com os créditos de carbono gerados no aterro sanitário de Marituba. Em vez de ser lançado na atmosfera, o biogás que surge com a decomposição do lixo doméstico é transformado em energia elétrica no aterro sanitário e não contribui para as mudanças climáticas.

► A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/PA está organizando uma manifestação contra a exportação de animais vivos, evento a ser realizado de forma simultânea no próximo domingo. Em Belém, a manifestação será na praça da República, às 9h30.

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) promove hoje, a partir das 9h, no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, oficinas de arranjos florais e de terrários para promover educação ambiental e incentivar o contato direto da população com a natureza, por meio de atividades manuais e criativas. As oficinas, gratuitas, fazem parte da programação do Junho Verde.

► A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um programa de empreendedorismo feminino no meio rural. O programa inclui linhas de crédito, recursos federais para assistência técnica e extensão rural, além de cursos gratuitos em áreas como técnica, empreendedorismo e inovação. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.