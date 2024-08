R70: 'A OMS está comprometida em coordenar a resposta global nos próximos dias e semanas'

“Enem dos concursos”

O governo pretende lançar até março de 2025 o edital de um novo CNPU (Concurso Nacional Público Unificado).



Segurança no ar

Estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) mostra que, de modo geral, é cada vez mais seguro voar de avião.

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) (J. Bosco)

"A OMS está comprometida em coordenar a resposta global nos próximos dias e semanas.”

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), que anunciou ontem que a mpox é, mais uma vez, uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

LIXO

SUSPEITO



Ao longo desta semana, a prefeitura de Belém vem intensificando o combate ao descarte irregular de lixo, realizando ações de forma integrada entre as secretarias municipais de Urbanismo, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e Guarda Municipal. No início da tarde da última terça-feira, dois motoristas foram notificados e autuados e dois carrinhos de mão foram recolhidos depois de seus donos terem sido flagrados descartando lixo na rua e em canais da cidade. No último fim de semana viralizou, nas redes sociais, imagem de um dos bancos da praça Batista Campos completamente tomado pelo lixo. Entre os correligionários do prefeito Edmilson Rodrigues, que concorre à reeleição, a avaliação é de que esse tipo de descarte é, em parte, resultado do descaso da população com a cidade, mas em parte ação orquestrada para desgastar a imagem do gestor.

DIREITOS

VEÍCULOS



A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto que eleva dos atuais R$ 200 mil para R$ 221.347 o preço máximo de carro novo a ser adquirido com benefício fiscal por pessoa com deficiência, com transtorno do espectro autista ou seus representantes. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto também terá que ser aprovado pelo Senado.

CLÍNICA

MAU ATENDIMENTO



Em linha direta com a coluna, leitor relatou o mau atendimento ao qual foi submetido na clínica laboratorial Amaral Costa, nesta semana. Ele foi a uma unidade na Doca para fazer uma tomografia computadorizada de abdome, conforme indicado na guia do exame, que explicitamente informava não ser necessário estar em jejum, pois não haveria uso de contraste.



LONGA ESPERA



No entanto, ao chegar à clínica, o paciente, além da longa espera pelo atendimento, já habitual nessas unidades de saúde, foi instruído a aguardar por seis horas sem ingerir alimentos sólidos, para então decidirem se seria necessário administrar o contraste antes do procedimento. Insatisfeito com a situação, o paciente optou por sair sem realizar o exame.



REFLEXO



O que se diz é que a situação é um reflexo da deterioração no atendimento após o descredenciamento de algumas clínicas pela Unimed Belém. O serviço que já não era satisfatório ficou ainda pior. Será que só resta aos clientes, que muitas vezes precisam de doses cavalares de “paciência de Jó”, tragarem goela abaixo o amargo descaso com o atendimento à saúde, mesmo que particular?

FISCO

COMPETÊNCIA



Uma comitiva formada por representantes do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará e da Federação Nacional do Fisco foi recebida, no início desta semana, pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, na sede do ministério, em Brasília. Na pauta, a reforma tributária. Sabino é auditor fiscal de receitas do Estado do Pará e é apontado como defensor da causa dos auditores e fiscais. A categoria defende que as administrações tributárias passem a ter competência ativa para atuar na transação tributária na esfera administrativa.

CONDENADOS

LISTÃO



O Tribunal de Contas do Estado do Pará fez ontem a entrega oficial ao Tribunal Regional Eleitoral da lista de gestores que tiveram contas julgadas irregulares pelo órgão em decisões já transitadas em julgado. A relação contém mais de 850 nomes que em razão da condenação administrativa não poderão concorrer às eleições deste ano.

BANCO

PANE



Uma pane nos sistemas de transmissão de dados do Banco do Estado do Pará vem impedindo operações bancárias desde a última segunda-feira. Ontem a Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça do Pará, por exemplo, informou que todos os pagamentos para servidores e prestadores de serviços estavam suspensos. O Banpará informou que estava trabalhando para normalizar o serviço e anunciou que hoje as agências abrirão normalmente.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal Regional Eleitoral estipulou em R$ 2.092.675,68 o teto dos gastos que os candidatos podem fazer na campanha eleitoral do primeiro turno na disputa à prefeitura de Belém. No segundo turno, o limite de gastos é de R$ 837.070,27. Pelo que se tem visto na pré-campanha, a impressão é de que tem candidato que já queimou a largada e deve gastar bem mais do que isso. E depois vai precisar maquiar dados para a prestação de contas. Até a tarde de ontem, oito candidatos haviam feito o pedido de registro das candidaturas à prefeitura de Belém junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O candidato Thiago Araújo (Republicanos) foi o que declarou o maior patrimônio até agora: R$ 4,9 milhões. Italo Abati (Novo), Raquel Brício (Unidade Popular) e Wellingta Macedo (PSTU) não declararam patrimônio. Até a noite de ontem o TRE contabilizava 511 pedidos de registros de candidaturas à Câmara de Vereadores de Belém. Vale lembrar que o prazo termina hoje.

► O casal Jair e Michelle Bolsonaro planeja, para as próximas semanas, nova visita ao Pará. Vem tentar levantar as candidaturas dos aliados no Estado.

► O Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia inaugurou, no início deste mês, as operações das Clínicas da Amazônia, no município de Bujaru, nordeste do Estado. A instituição oferecerá 400 consultas gratuitas por mês, em ortopedia e geriatria, nos dias de terça e quinta-feira. O acesso ao serviço é feito por meio da regulação do município.

► Os professores da Universidade Federal do Pará, Verônica Scarpini Candido, do campus de Ananindeua, e Pedro Tupã Pandava Aum, do campus de Salinópolis, foram nomeados membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências (ABC) – Região Norte.