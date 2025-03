R70: 'A mudança é inevitável – seja por escolha ou por catástrofe', diz Embaixador da COP 30

Combustível

A região Norte é a mais cara para se encher o tanque, onde o preço médio da gasolina atingiu a marca de R$ 6,87 por litro.

Fenômeno

Na madrugada de sexta (14) espectadores do Brasil inteiro poderão acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2025.

(J. Bosco)

"A mudança é inevitável – seja por escolha ou por catástrofe.”

Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, ao convocar, nesta segunda-feira (10), um “mutirão global” contra a mudança do clima.

UNIVERSIDADE

ELEIÇÕES

Começou a campanha eleitoral para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A chapa da situação é liderada pelos professores Clay Chagas e Ilma Pastana, que disputam a reeleição. A oposição é comandada pelos professores Anderson Maia e Niele Moraes, candidatos a reitor e vice, respectivamente. A consulta à comunidade acadêmica está marcada para 2 de abril. O resultado será enviado ao governador do Estado, Helder Barbalho, a quem cabe decidir quem serão os nomeados.

MARÉS

ALTA

Segue de hoje até quinta-feira o alerta de maré alta, com a máxima prevista chegando a 3,2 metros às 22h59 da quinta-feira. Hoje, às 9h33, o nível deve alcançar 2,9 metros e chega aos três metros por volta das 22h. Amanhã as máximas ficam em torno de três metros, o que deve gerar alagamentos em vários pontos da cidade.

RECOMENDAÇÃO

Como há possibilidade de coincidência da maré alta com chuva, a recomendação é: quem puder, evite, por exemplo, o entorno do Ver-o-Peso nos horários de máxima.

PARQUE

HOMENAGEM

O engenheiro civil e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), Nelson Luiz Teixeira Chaves, de 78 anos, ganhou homenagem com voto de louvor na Câmara dos Deputados por ter sido o idealizador do Parque da Cidade, o complexo ambiental-paisagístico e turístico em Belém do Pará que está finalmente tomando forma, após a proposta de caráter urbanista ter sido apresentada a diversas autoridades, a partir de 1989, mas sem que a obra saísse do papel.

PERSEVERANÇA

O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), autor da proposição em tributo a Nelson Chaves, diz que o “Parque de Belém”, como foi denominado originalmente, representa hoje, por meio de projeto do governo do Pará - e no ano da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) -, “a concepção da comovente perseverança de um homem que, pode-se afirmar, vem sonhando acordado há cerca de 36 anos”.

RIBEIRINHA

PRÊMIO

Professora da Universidade Federal do Pará, a arqueóloga amazônida de origem ribeirinha Daiana Travassos Alves foi uma das quatro pesquisadoras selecionadas, entre mais de 600 candidatos, para o Prêmio Pesquisadores da Brazil Conference at Harvard & MIT 2025. O trabalho sobre sambaquis e florestas culturais na Amazônia revela a relação milenar entre populações indígenas e o ambiente, com destaque para o projeto no sítio Jacarequara, desenvolvido em colaboração com a comunidade local. A Brazil Conference ocorrerá nos dias 12 e 13 de abril, nos EUA, reunindo líderes para discutir desafios e oportunidades para o Brasil.

MULHER

TRANSPARÊNCIA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança hoje um painel para acompanhamento de dados sobre processos judiciais relativos à violência doméstica, inclusive com decisões sobre medidas protetivas de urgência. Em nota, o órgão informa que a ferramenta deve “aprimorar a transparência e o monitoramento da atuação do Judiciário no combate à violência contra a mulher”. Segundo dados do próprio CNJ, em 2024 foram registradas 827.990 movimentações relacionadas a medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Entre elas estão 578.849 decisões pela concessão da medida às vítimas.

MARAJÓ

A plataforma, disponível na web, vai permitir acompanhar a atuação das varas especializadas em violência doméstica e identificar, de forma individualizada, as unidades judiciárias de competência exclusiva para esses casos. Outro destaque será um painel exclusivo para monitoramento de processos relacionados à violência contra mulheres, crianças e adolescentes nas comarcas da ilha de Marajó, no Pará, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará.

EM POUCAS LINHAS

➤ As inscrições para o workshop “Mineração no Pará: Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade”, que ocorrerá no dia 14 de março, das 8h às 12h, no Salão de Eventos da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), ficam abertas até o dia do evento. Serão disponibilizadas 200 vagas. O público-alvo inclui empresas de mineração, pesquisadores, consultores, cooperativas, agentes financeiros, fornecedores de materiais para o setor mineral e estudantes.

➤ A Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes reabriram as inscrições para a seleção de novos membros da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes. Os candidatos podem se inscrever até o dia 12 de março, gratuitamente, pelo formulário on-line publicado no site da Fundação Carlos Gomes. O processo seletivo tem como público-alvo os alunos do instituto, alunos externos e músicos profissionais voluntários.

➤ A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará recebeu ontem 18 profissionais para o programa de Residência Multiprofissional na Atenção à Saúde da Mulher e da Criança da Santa Casa. Tendo a Universidade do Estado do Pará (Uepa) como proponente, o programa, criado em 2012, já formou aproximadamente 200 especialistas ao longo de onze anos.

➤ As comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, continuam esta semana no Arquivo Público do Pará (Apep), com a exposição “Mulheres na história da Amazônia: liberdade, poder e resistência”, com registros de Maria Amália, Paulina e Quitéria Maria. Elas viveram em períodos diferentes e deram importantes contribuições para a região amazônica, durante a Cabanagem e na luta pela liberdade de pessoas escravizadas. A visitação prossegue até 28 de março, de segunda a sexta, das 8h às 14h. Já a exposição “De Todas, Uma: A Amazônia Presente” reúne obras do acervo do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) da Secult, em diferentes linguagens, de autoria de 15 mulheres paraenses. A abertura será às 19h de 13 de março, no Museu de Arte Sacra (MAS), instalado na Igreja de Santo Alexandre, no centro histórico de Belém. A visitação prossegue até 13 de abril.