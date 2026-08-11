R70: 'A Meta é uma empresa imoral', diz Drauzio Varella sobre vídeos falsos

Rio Grande do Norte

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OLYMPIA

REINAUGURAÇÃO

Em reunião com representantes da Associação Circular, o novo secretário municipal de Cultura, Michell Durans, anunciou que o município deve inaugurar, no início de 2027, o Cine Olympia, possivelmente como parte das comemorações pelo aniversário de Belém. Inaugurado em 1912, o Olympia é o mais antigo cinema em funcionamento do país e recebeu o título de patrimônio cultural de Belém. O local passa atualmente por uma restauração e os movimentos de defesa do patrimônio histórico defendem que qualquer novo modelo de gestão preserve o caráter “público, cultural e acessível do espaço”.

CONSELHO

O encontro entre Durans e os representantes da Associação Circular foi motivado pelas preocupações com o esvaziamento do Museu de Arte de Belém (MABE). Durante a reunião, o secretário de cultura prometeu que ainda neste mês de agosto o local deve voltar a pleno funcionamento. Outra promessa foi dar posse ao Conselho Municipal de Patrimônio nas próximas semanas.

ADVOGADO

COMENDA

O advogado criminalista Lucas Sá Souza será homenageado pela Câmara Municipal de Belém com o Diploma de Mérito Judiciário “Dr. Elder Lisboa”. A honraria foi concedida por iniciativa do vereador Augusto Santos, em reconhecimento à contribuição do advogado para o fortalecimento da Justiça e da advocacia. A cerimônia de entrega será realizada no dia 12 de agosto, às 10h, ao final da Sessão Ordinária, no Salão do Plenário Laércio Wilson Barbalho. O Diploma de Mérito Judiciário “Dr. Elder Lisboa” é uma homenagem destinada a reconhecer profissionais que se destacam pela atuação em defesa da Justiça e pelo relevante trabalho prestado à advocacia e à sociedade paraense.

JINKINGS

BIOGRAFIA

A editora Boitempo e a família Jinkings começaram a distribuição dos convites para o lançamento da obra “Meu Antônio”, biografia de Raimundo Jinkings, escrita por sua companheira Isa. O livro reúne a história de amor dos dois e a trajetória política do líder sindical, articulista na imprensa, dirigente comunista e livreiro. A sessão de autógrafos será realizada no domingo, 6 de setembro, às 17h, na Casa do Saulo. Com apresentação de Ivana Jinkings, filha do livreiro, a obra traz prefácio de José Paulo Netto e orelha escrita por Marcelo Rubens Paiva.

AGENDA

BOLSONARO

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) classificou como divulgação de fake news a informação de que Flávio Bolsonaro teria cancelado uma agenda com Daniel Santos e desistido de vir a Belém durante a campanha para a presidência da República. Segundo o parlamentar paraense, que disputará uma das vagas ao Senado, a programação no estado “segue em construção”. Nesta semana, Éder vai gravar, em Brasília, peças para TV e redes sociais ao lado de Flávio. Ele será o único político paraense a participar das gravações com o presidenciável do PL. O encontro também servirá para discutir, com a coordenação nacional da campanha, a agenda de Flávio Bolsonaro no Estado.

MEDICINA

SINDICÂNCIA

O Conselho Regional de Medicina do Pará divulgou nota informando que abriu procedimento para apurar as circunstâncias da morte da empresária Giovanna Coelho, 29 anos, ocorrida no último sábado. A jovem morreu um dia após passar por cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, colocação de prótese de mama e enxerto de gordura nos glúteos. Na nota, o Conselho informou que como de praxe, a apuração tramita sob sigilo, conforme estabelece o artigo 1º do Código de Processo Ético-Profissional.

ACADEMIA

AMPLIADA

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) acaba de ampliar seu quadro de integrantes efetivos. Entre os 76 nomes admitidos, está o paraense Clidean Ferreira Chaves. A admissão foi homologada por meio de edital. O documento informa que foram cumpridas as exigências estatutárias, cadastrais e financeiras para a efetivação dos novos integrantes. A posse solene ocorrerá em Manaus, em novembro, durante o 15º Ciclo Abradep de Debates.

EM POUCAS LINHAS

► Entre os dias 12 e 14 de agosto, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) levará o programa Justiça Itinerante ao distrito de Vila Taboca, em São Félix do Xingu (PA). Os atendimentos serão realizados das 8h às 15h na Subprefeitura de São Félix do Xingu.

► A Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster) realiza, na próxima sexta-feira (14), o Feirão de Emprego em Santarém, na Associação Comercial e Empresarial do município. Durante a programação serão oferecidos serviços de orientação ao trabalhador e emissão de documentos. Além disso, empresas parceiras farão entrevistas de emprego e encaminhamento para vagas de trabalho.

► A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará promove, nos dias 17 e 18 de agosto, o 2º Encontro das Patrulhas Maria da Penha do Estado do Pará. A programação faz parte da 33ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e a atividade será no auditório da Escola do Judiciário Paraense. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 14. São 600 vagas para o primeiro dia de atividade e 100 vagas para o segundo dia.

► Um homem foi preso ontem em flagrante por agentes da Guarda Municipal suspeito de furtar a fiação elétrica de uma estrutura publicitária instalada na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. A ação foi registrada após a divulgação de um vídeo gravado por um morador da área, que registrou o momento em que o suspeito arrancava os cabos do equipamento urbano.

► Boa notícia: depois de uma sequência de aumentos, em julho, a cesta básica do paraense registrou queda de preço. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em julho, a cesta ficou em R$ 724,10, percentual de 4,65% abaixo do registrado em junho, quando o valor ficou em R$ 759,41.