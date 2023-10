R70: 'A maioria escolheu a mudança e nós representamos isso', afirma Patricia Bullrich

Mapa da Inadimplência

Mais de 2,5 milhões de moradores do Pará estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 9,9 bilhões.

Medicamentos

Fiocruz inicia distribuição de comprimido único diário para pacientes com HIV. Ministério da Saúde solicitou 10,8 milhões de doses.

(J.Bosco)

"A maioria escolheu a mudança e nós representamos isso.”

Patricia Bullrich, ex-ministra da Segurança da Argentina, declara apoio a Javier Milei no 2º turno das eleições. Candidata da direita disse que quer frear “o perigo do kirchnerismo” que Sergio Massa representa.

AR-CONDICIONADO

A VERDADE



O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador John Wayne (MDB), usou ontem a tribuna para proferir mentiras contra o Grupo Liberal. O motivo foi uma matéria publicada, em 2017, pelo jornal O LIBERAL, com nomes e fotos dos vereadores da capital, à época, que votaram contra a instalação de ar-condicionado nos ônibus urbanos de Belém. Nas palavras de Wayne, os vereadores foram “injustiçados” na matéria publicada por um veículo que preserva sua credibilidade há 77 anos. Mas, o que esse inapto vereador deveria estar cansado de saber é que a verdadeira injustiça foi cometida contra a população de Belém que faz uso dos transportes públicos. Uma população que foi - e continua sendo - severamente prejudicada pela decisão. O LIBERAL apenas cumpriu seu papel ao noticiar o fato, já que, à época, o projeto de lei do vereador Dr. Chiquinho, do PSOL, foi rejeitado por 18 votos a 3, sendo John Wayne, do então PMDB, um dos 18 vereadores que votaram contra a população de Belém.



PROPINAS



Como ocorre com gente dessa laia, John Wayne parece querer medir o Grupo Liberal por sua própria régua. Afinal, todos sabem que desde a gestão Mauro Freitas, esse vereador atuava como tesoureiro de propinas na Câmara de Belém. Então, quem se vende é ele. Sem preparo para o cargo que ocupa, Wayne só parece ter competência para vender material hospitalar superfaturado. Pela fala irresponsável, e que chega a agredir a língua portuguesa, ele será processado, afinal, a imunidade parlamentar não dá ao vereador salvo-conduto para levantar calúnias contra a imprensa.



“PRIMEIRA-DAMA”



John Wayne não exerce a função que deveria, pois quem manda lá é sua esposa, chamada de “primeira-dama”. É ela quem organiza a fila dos vereadores que desejam ter acesso ao financeiro da Casa. Aliás, de negócios ela entende muito bem, por saber lidar e ter intimidade com dinheiro. As irmãs dela, por sinal, são lotadas no gabinete da Presidência da Câmara e o tio chefia o setor médico.



SAIBA QUEM É



O vereador tem uma ficha corrida e é um conhecido agiota na Câmara, emprestando dinheiro a juros mensais que chegam a 20%, inclusive aos servidores mais humildes da CMB. Ele também compra todos os tíquetes-refeição da Câmara a preços mais baixos e revende para obter lucro em cima de um benefício do trabalhador. Sem falar que ele e o pai, conhecido comerciante do ramo de medicamentos, vendem remédios superfaturados à própria Prefeitura de Belém, por meio de um contrato que chega a R$ 1 milhão, prejudicando os mais pobres.



ALÉM DO ESTADO



Tal modelo de negócio - que já teve a deputada federal Renilce Nicodemos como sócia (quem diria!) - extrapolou até mesmo as barreiras do Estado, já que a mesma modalidade de fraude chegou a Macapá. Mas lá chegaram somente as notas, sem os remédios.



MAIS NEGÓCIOS



John Wayne, que desonra o nome do notório ator norte-americano, também não deixa de atuar no setor imobiliário. Ele, que já pagou R$ 15 milhões em dinheiro vivo por um apartamento de um ex-deputado no luxuoso condomínio Lago Azul, em Ananindeua, também vendeu um apartamento por milhões de reais a um cidadão chamado Balda, pegando como garantia carros de luxo das marcas Porsche e Mini. Quando presidente da Câmara dos Vereadores, Mauro Freitas vendeu um apartamento a John Wayne, que conseguiu cinco cargos de Direção e Assessoramento Superiores, os chamados DAS, com salários de R$ 20 mil cada, para poder quitar a dívida com o colega de tribuna. Pagamento, este, feito em “suaves” prestações de R$ 100 mil mensais.



INAPTO



Sem formação e despreparado, John Wayne deveria estar mais preocupado em ser, de fato, presidente da Câmara Municipal de Belém, e em fiscalizar o descaso da Prefeitura de Belém com a cidade, tomada por buracos e lixo, e que agora enfrenta a crise no pagamento dos médicos que atendem à população. Mas, lamentavelmente, a Câmara dos Vereadores da capital paraense é presidida por um vereador que não possui sequer um projeto voltado aos eleitores e que está mais interessado em difamar o papel da imprensa do que trabalhar em prol dos belenenses. Belém merecia um representante minimamente melhor e não um delinquente à frente da Casa de Leis do município. Trabalho em Belém não falta, senhor vereador, mas, pelo que dizem, o senhor não trabalha. A propósito, caso queira, há pelo menos cinco testemunhas para provar o que o senhor já fez.

Em Poucas Linhas

► Fiscais da Sefa lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, apreenderam na segunda-feira, dia 23, um total de 111 fardos de confecções sem documentação fiscal. A mercadoria tem valor estimado em R$ 56 mil. A carga saiu de Açailândia, no Maranhão, e tinha dois municípios paraenses como destino: Ulianópolis e Paragominas.



► O Núcleo Acadêmico do Sindmepa e a Associação de Recicladores e Recicladoras de Ananindeua marcaram para o próximo dia 25 de novembro, um sábado, ação que inclui atendimento médico à população do bairro do Aurá. O objetivo é realizar 100 atendimentos. Para isso, o grupo está pedindo a doação de medicamentos, que podem ser entregues na sede do Sindicato, no bairro do Umarizal.



► Durante a missão Gota, realizada entre os dias 12 e 23 de outubro, em Chaves, município no arquipélago do Marajó, foram aplicadas mais de cinco mil doses de 18 tipos de vacinas em 2.212 pessoas, nas áreas rurais e ribeirinhas. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. A missão Gota é resultado de uma parceria entre a Sespa, os ministérios da Saúde e da Defesa e a Secretaria Municipal de Saúde de Chaves.



► O professor paraense Fábio Jorge de Nazaré Ferreira, que atua na Escola Estadual Gerson Peres, em Breves, no arquipélago do Marajó, foi um dos três brasileiros reconhecidos no Prêmio Seymour Papert e Paulo Freire de Robótica Educacional 2023. A sessão de premiação será no dia 23 de novembro, em São Luís, Maranhão. O prêmio reconhece as boas práticas em robótica educacional implementadas por professores de escolas públicas e privadas. Em Breves, o professor utiliza games e robótica como ferramentas pedagógicas dentro da sala de aula.



► Mal acabou o Círio de Nazaré e o comércio de Belém já está vestido para o Natal. Nas lojas, o clima das festas de fim de ano já chegou.