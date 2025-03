R70: 'A Justiça Eleitoral é garantidora da democracia brasileira', afirma Tarcísio de Freitas

Décimo terceiro

Governo quer antecipar para abril e maio o pagamento das parcelas do benefício para os aposentados e pensionistas do INSS.

Campanha nacional

Vacinação contra a Influenza este ano começa no dia 7 de abril. Meta do governo é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários.

Tarcisio de Freitas (J.Bosco / O Liberal)

"A Justiça Eleitoral é garantidora da democracia brasileira.”

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, elogiou a velocidade da contabilização e divulgação dos resultados eleitorais e disse que o sistema brasileiro é “referência”.

ESCOLAS

SANEAMENTO



O Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude (Unicef) e a Prefeitura Municipal de Barcarena anunciaram a abertura das inscrições para o projeto “Água, Saneamento e Higiene na Escola”, que tem como foco as escolas rurais e estaduais do município. A meta é beneficiar 25 unidades de ensino com melhorias das condições sanitárias. As inscrições estão abertas até o dia 1º de abril.



PRIORIDADE



O projeto tem apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e foi criado para melhorar o saneamento nas escolas públicas, implantando ou aprimorando sistemas de água potável, saneamento e acesso à higiene. A prioridade será dada às instituições situadas em regiões de maior vulnerabilidade social e que enfrentam carência de infraestrutura de saneamento básico.

DITADURA

DEBATE



A Secretaria de Estado de Igualdade Racial (Seirdh) promoverá, nos dias 1º, 2, 10 e 11 de abril, o seminário “As Políticas de Memória, Justiça e Reparação: as Demandas dos Desaparecidos, Torturados e Mortos pela Ditadura Militar no Brasil”. A cerimônia de abertura será às 10h, com o Salão de Caricaturas do Jornal Resistência, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. O local, que hoje é um dos pontos turísticos da capital, foi usado para torturas durante o regime de 1964.

CIÊNCIA

PREMIADA

Dois projetos de escolas da rede estadual paraense estão entre os finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace 2025). O programa estimula a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo entre jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil. Os selecionados irão para a Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 24 e 28 de março, para disputar a fase decisiva da Feira.



PROJETOS



Os projetos selecionados são: “Observando a Lua no céu Amazônico pela perspectiva das Observações Astronômicas de Galileu Galilei”, de estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Presidente Fernando Henrique, em Monte Alegre; e “Reaproveitamento da água de ar-condicionado na irrigação de hortas domésticas”, de estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Lemos, em Santa Izabel do Pará.

ZANELLO

SUCESSO



Autora de “A Prateleira do Amor”, livro que trata da diferença qualitativa e de investimento que o amor romântico tem para mulheres e homens, Valeska Zanello lotou os dois eventos em que esteve presente em Belém. A livraria Travessia foi pequena para as mais de duzentas pessoas que estiveram no bate-papo e sessão de autógrafos com a professora, que é uma referência sobre os estudos de gênero.



DEMANDA



O auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que promoveu sua vinda, registrou fila de espera para assistir à palestra da professora, ontem. A demanda já faz com que a agenda da pesquisadora inclua nova visita a Belém no segundo semestre, com data a definir.

SEMEAR

LIBERADOS



A Fundação Cultural do Pará (FCP) publicou, na edição do Diário Oficial do Estado de ontem, a lista de projetos habilitados para a segunda etapa de seleção do edital do Programa Semear 2025. As propostas aprovadas seguem, a partir de agora, para a comissão de avaliação. O prazo para a divulgação do resultado final é de 60 dias, a contar do encerramento das inscrições, podendo haver prorrogação por mais 30 dias, se houver necessidade.



RECORDE



Neste ano, o edital do Programa Semear registrou 876 propostas de projetos culturais, 99 a mais que em 2024. A área cultural com maior número de inscrições foi a de Linguagem Sonora, com 371 projetos, que abrangem desde pequenas produções musicais até grandes festivais. Em segundo lugar, destaca-se a Linguagem Visual, com 225 projetos, que incluem diversas manifestações, como artes plásticas e fotografia.

Em Poucas Linhas

➤ O advogado Giussepp Mendes deixou a presidência do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS). A exoneração foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado. Mendes será substituído pelo vereador Washington Costa de Albuquerque, o Neném Albuquerque (MDB). A nomeação também foi publicada na edição de ontem. Com a ida de Albuquerque para o órgão, a vaga na Câmara de Belém será assumida pelo primeiro suplente, Rildo Pessoa.



➤ Em três dias de funcionamento, o novo ambulatório do Hospital da Mulher realizou 186 consultas especializadas. Entre as especialidades mais procuradas estão ginecologia, mastologia e cardiologia.



➤ A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região promoveu uma mesa redonda em formato telepresencial para debater a proposta pelo fim da jornada de trabalho 6x1. O evento reuniu magistrados, economistas, advogados e técnicos de diversas atividades. A proposta de redução da jornada de trabalho com a extinção da escala 6x1 está em discussão no Congresso Nacional.



➤ Foi alterada para 9 de maio a data de lançamento do II Prêmio Ampla de Jornalismo. Com curadoria e apresentação da jornalista Giuliana Morrone, a edição traz o aumento nos valores dos prêmios, que agora chegam a R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro.



➤ A Prefeitura Municipal de Viseu sancionou lei que isenta da tarifa de iluminação pública todos os templos religiosos do município. Segundo o prefeito Cristiano Vale, a criação da lei representa “um grande momento que objetiva fortalecer as igrejas e incentivar a participação das famílias no âmbito da fé e das manifestações religiosas”.



➤ A Secretaria de Estado de Saúde Pública promove, hoje, campanha de vacinação nas Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba.