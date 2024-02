R70: 'A insegurança é uma pauta que precisa ser enfrentada', diz Lewandowski, novo ministro

“Corpo médio” se populariza

Hashtag #midsize, usado por mulheres que não se consideram nem gordas nem magras, tem quase 7 bilhões de visualizações no TikTok.

Marcha saudável

Acelerar o ritmo da caminhada diminui risco de diabetes tipo 2, alerta estudo que reuniu especialistas de diversos países.

Ministro Lewandowski (J. Bosco)

“A insegurança é uma pauta que precisa ser enfrentada.”

Ricardo Lewandowski, ao tomar posse, ontem, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A criminalidade, afirmou, “afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples”.

FERIADO

TRÂNSITO

O feriadão de Carnaval promete aborrecimento para quem for pegar a estrada usando a única saída de Belém, a sofrida BR-316. É que dentro da interminável obra do BRT, será feito justamente no período que coincidirá com a saída e o retorno do feriadão um intensivão de obras de pavimentação asfáltica na faixa 1, próximo ao meio-fio, no km 4 da rodovia, considerado um dos muitos pontos críticos do trânsito por conta da obra. Naturalmente, a execução do serviço vai exigir bloqueio de parte da pista, inclusive do trecho próximo a um hospital particular, na entrada da passagem São Francisco.

ALTERNATIVA

Sem oferecer saída melhor, os órgãos de trânsito estão sugerindo que, nessa fase de asfaltamento, os motoristas utilizem as rotas alternativas nessa confluência de Ananindeua com a BR, como a estrada da Providência e a rua do clube Caixa Pará. Só que para quem vai seguir reto, entrando ou saindo de Belém, a única alternativa será o exercício de paciência. A obra já começa nesta sexta-feira, 2, e vai durar dez dias, ou seja, é transtorno em pleno Carnaval.

BENEFÍCIO

PROCURA

Apesar de o governo federal já estar com a campanha publicitária no ar sobre a liberação, pelo Ministério da Saúde, do fornecimento de absorventes pelo programa Farmácia Popular, ainda está muito baixa em Belém a adesão das mulheres interessadas no benefício. Essa adesão precisa ser feita por meio do aplicativo “Meu SUS Digital”, que é a nova versão do “Conecte SUS”, disponível para download. O programa Farmácia Popular vai disponibilizar os absorventes para população em situação de vulnerabilidade social em mais de 31 mil unidades credenciadas em todo País. A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual já executadas pelo governo federal em 2023.

CRITÉRIOS

Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos e informados no site do MS precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. Essa autorização é que será emitida pelo aplicativo, após a interessada fazer a adesão.

DIGNIDADE

O programa, presente em 4,6 mil municípios do Brasil, vai garantir a dignidade menstrual para as mulheres entre 10 e 49 anos, faixa etária apontada em uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 2021, envolvendo 1,7 mil crianças e adolescentes que menstruam. Desse número, 62% afirmaram que já deixaram de ir à escola ou a algum outro lugar por causa da menstruação. A pesquisa apontou também que 73% sentiram constrangimento nesses ambientes.

HIDRATAÇÃO

JOGOS

Respondendo a um ofício protocolado pela Bancada Mulheres Amazônidas e, ainda, atendendo à portaria já publicada pelo governo federal sobre a necessidade de hidratação para o público em grandes eventos, o Clube do Remo decidiu implementar medidas para possibilitar acesso à água aos torcedores durante os jogos do Parazão 2024. Entre as ações está o levantamento para a instalação de ilhas de hidratação nos estádios, a implantação de tabela fixa de valores aos ambulantes e restaurantes e a permissão de copos e garrafas transparentes, de até 350 ml, de uso pessoal e sem tampa. O Paysandu Sport Club também foi oficiado, mas ainda não apresentou as providências que irá tomar.

LINHA

RETORNO

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) promete para este sábado, 3, o retorno da operação da linha fluvial Belém/Mosqueiro, que sofreu paralisação temporária no início da semana para manutenção. Na verdade, descobriu-se que o problema era maior e foi necessário fazer a substituição do motor do navio Solimões, que faz o transporte fluvial para a ilha. Foi a terceira paralisação imprevista na linha em seis meses de funcionamento, desde que foi implantada em julho do ano passado, com apenas um navio.

EM POUCAS LINHAS

► Gestores de redes de farmácias que operam na praça de Belém estão assustados com o número de assaltos, especialmente no turno da noite, inclusive em estabelecimentos em avenidas bem movimentadas, como Duque de Caxias e Visconde de Souza Franco (Doca), e a rua dos Mundurucus. Gerentes de duas redes afirmam que as viaturas da Polícia Militar têm feito rondas, mas ainda assim não têm conseguido inibir a ousadia dos assaltantes, que agem sempre em duplas sobre motocicletas. Os atendentes relatam que eles usam capacete, revólver e agem rápido, levando dinheiro dos caixas, celulares e valores dos clientes. Alguns gestores estão decididos a solicitar apoio de vigilância armada na tentativa de conter a onda de assaltos, situação que levou um advogado criminalista a preparar uma ação contra uma drogaria, onde ele perdeu pertences de família.

► Uma das mais tradicionais escolas de samba de Belém e atual campeã do Carnaval, a Agremiação Carnavalesca Bole-Bole comemora 40 anos nesta sexta-feira, 2. Para marcar a data, a escola preparou uma programação gratuita com show do cantor Arthur Espíndola e apresentação dos quesitos e fantasias do Carnaval 2024, em que a escola apresentará o enredo “Juriê - A fantástica energia da floresta”. A festa será na quadra da escola de samba, na passagem Pedreirinha, no bairro do Guamá, a partir das 20h.

► Em parceria com o Instituto Descarte Correto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) promove nesta sexta-feira, 2, mais uma ação de arrecadação de lixo eletrônico. Dessa vez na Aldeia Cabana, na Pedreira. A coleta de lixo eletrônico inclui itens como computadores, telefones celulares, impressoras, baterias, eletrodomésticos de pequeno porte e outros dispositivos eletrônicos que não são mais utilizados ou estão danificados. A ação vai começar às 9h e se estenderá até as 14h na avenida Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá.