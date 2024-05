R70: 'A indústria tem que levantar a cabeça e se defender', afirma Aloizio Mercadante

Golpes on-line

Os brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em fraudes envolvendo a compra e a venda de veículos pela internet em 2023.



Bilíngue

Implante cerebral desenvolvido com sistema de inteligência artificial permite a paciente paralisado falar em espanhol e inglês.

(J. Bosco)

"A indústria tem que levantar a cabeça e se defender.”

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, disse ontem que o setor industrial brasileiro precisa reagir ao protecionismo praticado atualmente por outros países, inclusive os mais desenvolvidos.

CRIANÇAS

PROTEÇÃO



A Polícia Civil do Pará apresentou ontem balanço da operação Caminhos Seguros, deflagrada para intensificar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho resultou na instauração de 317 inquéritos policiais e na apuração de 287 denúncias, além da representação por 31 medidas cautelares. A operação incluiu ações preventivas, entre elas, 17 palestras e 45 ações educativas e distribuição de material gráfico. Os trabalhos se iniciaram no dia 2 de maio, após o lançamento da iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com coordenação estadual da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

FLORESTA

RESTAURAÇÃO



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática divulgaram o resultado do edital Restaura Amazônia, com o anúncio das três entidades selecionadas que vão atuar na gestão dos projetos de reconstrução da floresta. A iniciativa faz parte do Arco da Restauração, que trabalha em grandes áreas desmatadas e degradadas. Com recursos de R$ 450 milhões do Fundo Amazônia, as entidades escolhidas vão atuar por microrregiões nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia; Tocantins e Mato Grosso; e Pará e Maranhão, que ficaram com a CI Brasil. A instituição será “parceira gestora” do BNDES na execução, no suporte para seleção dos projetos nos territórios.



ALVOS



O Arco da Restauração vai apoiar, prioritariamente, projetos de recuperação ecológica e produtiva dirigidos a unidades de conservação, terras indígenas e territórios de povos e comunidades tradicionais, áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal de assentamentos ou pequenas propriedades, além de corredores ecológicos, bacias hidrográficas e de áreas públicas não destinadas.

PESSOAL

GESTÃO



A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária integra desde ontem o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGP) junto ao Portal Gov.br, plataforma que unifica os canais digitais do governo federal. A autenticação por meio de login único permite que os dados dos servidores e as informações mais sensíveis relacionadas à secretaria se tornem mais seguros contra acessos não autorizados.



INTEGRAÇÃO



O novo mecanismo de login com o Gov.br também permite que o sistema seja integrado a outros serviços da plataforma, como a assinatura digital, carteira de documentos, validação de atestados médicos, entre outros.

MEMORIAL

ESCRAVIDÃO



Será instalado no complexo Feliz Lusitânia, mesma região da cidade onde milhares de negros africanos desembarcavam na capital paraense, durante o período da escravidão, o novo Memorial da Escravidão em Belém. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos e apresentado ontem em sessão especial da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em homenagem ao Dia Internacional da África, que se comemora amanhã.

DIREITOS HUMANOS

FOCO



O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual do Pará será ponto focal para recebimento de denúncias sobre violações a direitos humanos no Estado. As comunicações devem ser feitas, necessariamente, por e-mail e a recomendação é que contenham o máximo possível de informações sobre o fato para que o Centro possa encaminhar a apuração. Além disso, a concentração das denúncias vai permitir a criação de um banco de dados e, futuramente, a produção de um diagnóstico da área no Estado.

MEI

PRAZO



Termina na próxima sexta-feira (31) o prazo para que quem é registrado como Microempreendedor Individual (MEI) apresente a declaração anual do Simples Nacional. A declaração é obrigatória para quem abriu a empresa em 2023 ou nos anos anteriores, mesmo que não tenha tido faturamento no ano anterior ou tenha encerrado as atividades no ano passado. No Pará, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, existem 330 mil MEIs registrados.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realizou, ontem, um feirão de empregos voltado para trabalhadores da Região Metropolitana de Belém. Mais de 200 vagas foram disponibilizadas nas áreas de construção civil, serviço e comércio. No feirão foi possível também fazer o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), a pesquisa de vagas, entrevista de emprego, consulta ao seguro-desemprego, consulta ao PIS e emissão de carteira de trabalho digital.



► Será lançada hoje na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Norte 2, em Belém, a Articulação Repam-COP 30. A iniciativa, promovida pela Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), quer garantir a participação de povos e comunidades tradicionais da Amazônia e dos movimentos sociais envolvidos na defesa do meio ambiente na COP 30.



► A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta semana, duas embarcações que eram usadas na retirada ilegal de seixo do leito do rio Moju. Foi durante a operação “Soledade”, deflagrada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal e pela Delegacia de Conflitos Agrários. A ação resultou na descoberta da embarcação utilizada como draga e do barco de 16 metros de comprimento com capacidade de armazenamento para aproximadamente 20 toneladas.



► A Secretaria de Estado e o Ministério do Turismo estão fazendo o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que trabalham no setor. O cadastro é pré-requisito para acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações da pasta e incentivo à participação em programas e projetos do governo federal.



► Para comemorar os 30 anos de advocacia de Roberto Lauria, será realizado hoje, às 16h, no auditório David Mufarrej, da Unama, o ciclo de palestras “Ciências Criminais em Debate: Doutrina, Jurisprudência e Prática”. Os advogados Alberto Toron, Sebastião Reis, Mário Filho e Cezar Bitencourt serão os palestrantes.