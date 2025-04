R70: 'A grande disputa de 2026 será entre democratas e autocratas, não entre direita e esquerda'

Ensino superior

Metade dos cursos a distância avaliados pelo Enade ficou nos níveis 1 e 2, os menores patamares de aprendizagem.

Internet

O governo tentará nova aproximação com o Congresso para que o tema da regulação das plataformas digitais volte à agenda.

Senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso (J.Bosco)

"A grande disputa de 2026 será entre democratas e autocratas, não entre direita e esquerda.”

Senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso.

MUDANÇA

FILIAÇÃO

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, que também é secretário estadual de Esporte e Lazer, será filiado no próximo dia 25 de abril ao MDB, o mesmo partido do prefeito Igor Normando e do governador Helder Barbalho, que são nomes confirmados no evento de filiação, além da vice-governadora Hana Ghassan e do ministro das cidades, Jader Filho, ratificando o apoio da cúpula emedebista a Cássio Andrade, que pretende levar consigo em torno de 3 mil integrantes da sua antiga legenda para o MDB.

IMAGEM

O partido ao qual Cássio Andrade era vinculado há décadas e agora deve deixar meio esvaziado é o mesmo do prefeito de Recife, João Campos, que tem uma estreita relação com o vice-prefeito de Belém. O prefeito da capital pernambucana chegou a ceder o marqueteiro Rafael Marroquim, responsável por sua imagem nas redes sociais, para prestar consultorias ao MDB do Pará, a nova casa de Cássio Andrade.

BOLSA FAMÍLIA

PARÁ

O Pará está na 11ª posição entre os estados brasileiros com maior número de beneficiários de dependência longa no programa Bolsa Família, do governo federal. Por região, a de maior dependência é a Nordeste (38,8%), com 3,7 milhões de pessoas no programa desde 2015 ou antes. A região Norte ocupa a segunda posição (33,7%), seguida do Sul do país (29,5%), Sudeste (29,1%) e Centro-Oeste (26,9%).

DIFICULDADE

O levantamento foi feito pelo portal Poder 360 com dados obtidos do Ministério do Desenvolvimento Social por meio da Lei de Acesso à Informação. Pelos dados, das 20,6 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, 7 milhões recebem dinheiro do programa há 10 anos ou mais, com dados de fevereiro de 2025. Esse número representa 34,1% do total e mostra a dificuldade de algumas parcelas da população em deixar de depender do Estado para se manter.

EXPOSIÇÃO

HOMENAGEM

O Centro de Cultura Sesc Ver-o-Peso completa 15 anos neste mês de abril com uma homenagem à trajetória de um dos mais importantes fotojornalistas paraenses: Ary Souza. Com curadoria da fotógrafa Paula Sampaio, do Núcleo de Fotografia do Sesc, a exposição “Compasso” é um registro do cotidiano das comunidades ribeirinhas feito em um único dia, no trapiche do município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A exposição será aberta no dia 23 de abril, às 19h, com classificação livre e entrada gratuita.

OLHAR

Os registros sob o olhar de Ary Souza mostram o vaivém das pessoas no trapiche, carregando instrumentos de trabalho, alimentação, conduzindo crianças ou simplesmente atravessando o tempo, marcado de forma muito particular para ele, como um compasso, um tempo amazônico próprio. Nascido em Abaetetuba, no nordeste do Pará, Ary Souza começou a trabalhar com fotografia, em Belém, aos 13 anos. Em 18 de março de 1987 foi contratado pelo jornalista Romulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal, onde Ary iniciou uma trajetória de 33 anos até sua morte, em 20 de abril de 2020, aos 63 anos.

MEL

DOAÇÃO

A Federação da Apicultura do Pará está pleiteando junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) receber em doação parte da madeira resultante das apreensões do órgão, com o objetivo de produzir milhares de caixas de abelhas para distribuir aos apicultores do Pará. Se concretizado, o incentivo deve reduzir o custo e ampliar a produção de mel e derivados como o própolis, a geleia real e a cera.

INCENTIVO

O Pará é o Estado com a maior cadeia produtiva de abelhas do Norte do Brasil, mas ainda assim responde por apenas 1% de toda a produção nacional. A associação diz que para aumentar essa participação, é fundamental incentivar a produção de mel no Pará, que hoje ainda é realizada principalmente pela agricultura familiar. Além de gerar emprego e renda, a abelha exerce papel preponderante na polinização de culturas como o açaí e o cacau.

REBANHO

RASTREIO

A brincagem de identificação nas orelhas de 26 milhões de cabeças de gado que compõem o rebanho paraense é o grande desafio do momento para a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

EM POUCAS LINHAS

► Que o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, montou um verdadeiro esquadrão de aliados políticos na prefeitura não é novidade. Mas o que se descobriu agora é que trata-se de esquadrão fantasma. O destaque entre os fantasmas é o ex-vereador Paulinho Gama, de Marapanim. Contratado pela portaria 0080, de 3 de fevereiro deste ano, só compareceu uma vez ao trabalho, para assinar a formalização no RH da prefeitura. O vantajoso salário, no entanto, cai mensalmente na conta do político, que tem seu dia a dia em Marapanim.

► De olho na COP 30, empresários de turismo de Soure e Salvaterra estão investindo em novos hotéis, pousadas e embarcações mais rápidas para atender os turistas de toda parte do mundo. Já o prefeito de Soure, Paulo Victor, aposta no novo aeródromo já legalizado para atrair uma clientela mais seleta.

► Dados da indústria apontam que cerca de 60% da produção de mais um milhão de toneladas do açaí paraense hoje atende ao mercado externo. Os 40% que sobram não conseguem atender o consumo interno. A solução, de acordo com o presidente da Associação dos Produtores de Açaí, Nazareno Alves, é o incentivo ao crescimento na produção do fruto, fundamental para ampliar o mercado nacional e internacional, evitando que a população do Pará tenha que pagar até R$ 50 por um litro de açaí no período da entressafra.

► A presidente da Federação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Febtur) do Pará, Christina Hayne, confirmou para junho a realização do Congresso Nacional de Jornalistas de Turismo em Belém. O evento tem apoio do Ministério do Turismo, e o titular da Pasta, o paraense Celso Sabino, deverá fazer a abertura do evento, que reunirá cerca de 150 profissionais de todo o Brasil.

► A Ilha de Caratateua, mais conhecida como distrito de Outeiro, completa 132 anos hoje. Para celebrar a data a prefeitura vai levar serviços municipais no chamado Protocolo Itinerante, da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).