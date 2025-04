R70: 'A gente tem um grande desafio: sair de Belém com uma grande pactuação', diz Wellington Dias

Dengue

Ministério da Saúde promove campanha para alertar a população sobre como agir assim que surgirem os primeiros sintomas.

Páscoa

Preço da “cesta de Páscoa” subiu 21,7% nos últimos três anos, quase o dobro da inflação do período, que foi de 12,5%.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (J. Bosco)

"A gente tem um grande desafio: sair de Belém com uma grande pactuação.”

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao comentar expectativas envolvendo a COP 30, a ser realizada em novembro, na capital paraense.

PETRÓLEO

LUTA

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) ingressou com Ação Civil Pública contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela acusa o órgão e os dois ministérios de promoverem “ações governamentais que dificultam o desenvolvimento econômico na região Norte do Brasil”. Segundo a deputada, “o Ibama tem impedido atividades produtivas importantes, como a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, mesmo depois que a Petrobras cumpriu os requisitos legais para obter a licença ambiental”. Ela afirma ainda que “a postura do Instituto contribui para a manutenção da pobreza e de vários problemas sociais na região, como a exploração sexual infantil e a quase inexistente cobertura de saneamento básico”.

CONTRA

Enquanto isso, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) anunciou que apresentará hoje projeto de lei proibindo a exploração de petróleo e gás na Amazônia. A iniciativa conta com apoio de Organizações Não Governamentais como Greenpeace, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Observatório do Clima, WWF, Instituto Arayara e Painel Mar. Segundo Valente, “o Brasil não pode seguir abrindo novas frentes de exploração de combustíveis fósseis justamente na Amazônia, um dos territórios mais estratégicos para o equilíbrio climático do planeta”.

SAÚDE

ERROS

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, 4.535 casos envolvendo falhas na assistência à saúde foram notificados no Pará. Os dados foram divulgados ontem pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), com base em informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em todo Brasil, foram 396.629 mil no período.

OCORRÊNCIAS

Entre as ocorrências mais graves estão a administração incorreta de medicamentos e a realização de cirurgias em locais equivocados no corpo dos pacientes. Também foram registradas lesões por pressão na pele e/ou tecidos moles.

DITADURA

REGISTRO

A Imprensa Oficial do Estado (Ioepa) lançou, nesta semana, um edital para seleção dos capítulos que vão integrar a coletânea “Cesár Leite: 61 anos do Golpe Militar de 1964 e a Ditadura na Amazônia Brasileira”.

PUBLICAÇÃO

A iniciativa conduzida pela Editora Pública Dalcídio Jurandir tem a parceria do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA). A obra será publicada em formatos digital (e-book) e impresso, com distribuição gratuita e comercialização. O lançamento oficial está previsto para 2026, na Feira Pan-Amazônica do Livro.

IMPACTO

O edital é direcionado a professores e pesquisadores vinculados às universidades públicas da Amazônia, preferencialmente com titulação de mestrado ou doutorado. As inscrições seguem abertas até 30 de junho. Serão selecionados até 20 textos inéditos, em formato de artigo, com até dois autores por capítulo. As propostas devem abordar temas como o impacto do golpe de 1964 na região, a resistência local e os desdobramentos sociopolíticos da ditadura na Amazônia.

SELEÇÃO

DEFICIÊNCIAS

O Ministério Público Federal (MPF) expediu, ontem, recomendação para que a Universidade Federal do Pará (UFPA) cite expressamente o termo “deficiências invisíveis ou ocultas” nos editais dos seus processos seletivos, ao tratar das reservas de vagas para pessoas com deficiência. Na recomendação, o órgão argumenta que os editais da UFPA restringem indevidamente o conceito, contrariando a legislação federal e convenções internacionais, que adotam uma visão mais ampla e biopsicossocial da deficiência. Segundo o MPF, em seus editais, a UFPA “deixa de fora inúmeras doenças crônicas graves e incapacitantes que podem ser consideradas deficiência, tais como a fibrose cística, a esclerose lateral amiotrófica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiomiopatias, doença de Crohn grave, anemia falciforme e incontáveis doenças raras não ortopédicas”, A UFPA tem 15 dias para responder à recomendação.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério do Turismo recebe hoje, na capital federal, representantes da rede hoteleira de Belém para discutir a possibilidade de alinhamento das ofertas de hospedagem para a COP 30. Ontem houve reunião preparatória com a presença do ministro Celso Sabino e do titular da Secretaria Extraordinária para a COP 30, Valter Correia. O objetivo do ministro é ajudar a mediar a questão da ampliação da oferta de leitos em Belém junto à rede hoteleira para a Conferência do Clima.

► A Quadra Engenharia de Leopoldo Couceiro, o Sicred Norte e a Offworks renovaram patrocínio do projeto Marmobraz Experience.

► O advogado Américo Ribeiro está concorrendo à vaga de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral na condição de jurista efetivo e é um dos mais bem cotados para assumir. A votação é feita pelos desembargadores do Tribunal de Justiça e a decisão homologada pelo presidente da República.

► Com um rico acervo de registros de diversos momentos históricos de toda a Amazônia Legal, o Arquivo Público do Pará completa hoje 124 anos.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e o Museu Paraense Emílio Goeldi firmaram parceria estratégica para ampliar a produção científica dentro das Unidades de Conservação estaduais. O projeto “Salas em Unidades de Conservação” prevê a criação de laboratórios de pesquisa em áreas restritas dessas unidades, para fomentar a ciência nos territórios protegidos. A iniciativa é financiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

► Os empresários Iran, Isan e Ivan Anijar e o advogado Paulo Roberto Freitas estão entre os condecorados pelo Comando Militar do Norte durante as comemorações pelo Dia do Exército.