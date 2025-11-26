R70: 'A gente precisa virar essa página', diz José Múcio sobre condenados por trama golpista

Loteria

Aposta simples de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena. Números sorteados foram 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60.

Arte

Obra desconhecida do pintor francês Pierre-Auguste Renoir é vendida por 1,8 milhão de euros em leilão em Paris.

FALÊNCIA

EXCEÇÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas em caso de falência. Nesses casos, a falência da sociedade não se estenderá a outra empresa coligada na qual exista relação de parentesco entre os sócios. A proposta foi do deputado Helder Salomão (PT-ES) e inclui a medida à Lei de Falências. A legislação atual estabelece que a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência desses sócios. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir ao plenário da Casa.

ESCOLA

PRÊMIO

A Escola Estadual Padre Marino Contti, em Mãe do Rio, está entre as finalistas da 12ª edição do programa Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa de Cidadania Corporativa da Samsung, que estimula estudantes e professores da rede pública a desenvolver soluções inovadoras baseadas na abordagem Steam. O projeto inscrito pela escola foi selecionado entre 3.600 propostas de todo o País e é o único representante da rede estadual do Pará entre os dez finalistas. Intitulada “Produção de painéis ecológicos a partir de compósito residual formado pelas cascas da mandioca e de ovos de galinha”, a iniciativa foi desenvolvida pelos estudantes Caíke Pinheiro, Kaio Vinícius e Paulo Kleber, sob orientação do professor Antônio Denílson da Silva.

DESTAQUE

O trabalho propõe a criação de painéis acústicos e decorativos produzidos com resíduos de casca de mandioca e ovos de galinha, destinados a melhorar o bem-estar de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A equipe concorre ao título de “Projeto Destaque” pelo júri popular, com votação aberta e ilimitada até sábado (28) no site oficial do programa.

PROTAGONISMO

Nesta edição, as regiões Nordeste e Norte ganharam protagonismo, reunindo sete equipes finalistas, sendo três delas da Região Norte. O Pará se destacou nacionalmente com dois projetos selecionados, dos municípios de Marabá e Mãe do Rio. A abordagem Steam é uma metodologia pedagógica que integra ciência (S), tecnologia (T), engenharia (E), artes (A) e matemática (M) em atividades educacionais.

SANGUE

AUMENTO

O Hemopa divulgou números da captação de sangue em todo o Pará, que deve encerrar 2025 com mais de 100 mil doações. O número cresceu cerca de 10% ao mês em 2025, resultado das estratégias de descentralização e das ações educativas em parceria com municípios. Iniciativas como caravanas de doadores e campanhas especiais, incluindo a mobilização “Na COP 30, sustente a vida, doe sangue”, reforçam a importância da solidariedade contínua para garantir a cobertura da rede pública.

CATADORES

ESCUTA

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) realizará, hoje, audiência pública com o tema “Projeto de Inclusão Socioprodutiva de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”. A iniciativa atende a demandas dos municípios de Santa Izabel e Castanhal. Foram convidados para a audiência gestores municipais e dos Conselhos Municipais de Assistência Social, Criança e Adolescente, Meio Ambiente e Saúde, além de cooperativas de materiais recicláveis, sociedade civil e representantes de órgãos governamentais e não governamentais. A audiência integra as ações desenvolvidas regionalmente pela Coordenadoria de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública (Conap).

OURO

ILEGAL

Levantamento inédito revelou que 3 mil toneladas de ouro exportadas por Brasil, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela entre 2013 e 2023 não têm origem conhecida — o equivalente à metade de todo o ouro oficialmente enviado ao exterior pelos cinco países no período. O dado acende um alerta sobre o crescimento acelerado da mineração ilegal na Amazônia e em outras áreas sensíveis da América do Sul. Os dados fazem parte do estudo “Opacidade dourada: mecanismos do tráfico de ouro latino-americano”, liderado pelo jornal peruano Convoca e integrado pela organização não governamental Repórter Brasil.

Em Poucas Linhas

► O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) promove, ao longo deste mês, exames práticos de primeira habilitação e renovação da CNH para pessoas com deficiência nos municípios de Marabá e Parauapebas, no sudeste paraense. Essas avaliações seguem protocolos específicos para PcDs e contam com a presença da junta médica, de representantes do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e de examinadores do Detran, responsáveis por validar as condições físicas e psicológicas dos candidatos.

► À frente da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), Jorge Panzera participa de dois eventos literários nacionais nos próximos dias: a segunda edição do Festival Literário Internacional da Paraíba (FliParaíba), e a Festa Literária da Fundação Casa de Rui Barbosa (FliRui), no Rio de Janeiro. Na FliParaíba, Panzera participa de um debate sobre Jornalismo, Cultura e Democracia, na sexta-feira (28); e na FliRui, no domingo (30), o presidente da Ioepa e da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais (Abio) fará a saudação de uma leitura comentada sobre a obra de Dalcídio Jurandir, feita pela atriz Dira Paes.

► Breves, no arquipélago do Marajó, sediou ontem a quinta e última sessão do projeto “Alepa Itinerante - Edição COP 30”. Da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A audiência pública foi realizada no auditório do Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional (Cedep).

► A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) será responsável pela realização do concurso público para preencher vagas na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O termo de dispensa de licitação foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado. Segundo a publicação, caberá à Fadesp planejar e realizar o concurso público para o provimento de cargos integrantes das carreiras da administração fazendária e administração financeira e para integrantes das carreiras da administração tributária do Pará (auditores e fiscais).