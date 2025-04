R70: 'A gente precisa mudar o Brasil em 2026. Ninguém aguenta mais o governo Lula', diz Sergio Moro

Encontro

A atriz e ativista Angelina Jolie teve uma reunião com a ministra Sônia Guajajara, na semana passada, em São Paulo.

IBGE

Fake news sobre visita do pesquisador prejudicam a coleta de dados. O Instituto diz que o problema aumenta os custos dos levantamentos.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"A gente precisa mudar o Brasil em 2026. Ninguém aguenta mais o governo Lula”

Sergio Moro, senador, ao afirmar, nesta sexta-feira (4), que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “já acabou”. Ele defende a união de partidos de direita e centro para as eleições de 2026.

TARIFAÇO

BRASIL

A Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) recebeu com preocupação a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma sobretarifa de 10% sobre importação de produtos brasileiros. Embora ainda não esteja claro se os subprodutos de madeira estão entre os principais alvos da medida, o setor florestal paraense pode ser diretamente impactado, já que os EUA são hoje o maior mercado importador da madeira do Pará.

MADEIRA

A entidade informa que caso a tarifa venha a incidir sobre o segmento, há risco de retração nos contratos com clientes norte-americanos e de queda na demanda, especialmente se a medida provocar efeitos inflacionários nos Estados Unidos. A União Europeia, segundo maior comprador da madeira paraense, tem ampliado sua demanda, mas ainda não em volume suficiente para compensar possíveis perdas no mercado americano.

BALANÇO

EVENTOS

No balanço de dois anos de governo apresentado pelo presidente Lula na última quinta-feira, em Brasília, ele mencionou a realização da COP 30 em Belém como um dos grandes eventos que, além de naturalmente tratar do objetivo principal, que é discutir as questões climáticas, será momento de projeção do Brasil como palco de discussões importantes para a economia mundial.

AGRO

Ele lembrou que este ano, além da COP em Belém, no mês de novembro, o Brasil também sedia a Cúpula do Brics, em julho, no Rio de Janeiro. No Pará, o discurso animou principalmente o setor do agro, já que nesse segmento o Brasil está ampliando acordos com China, União Europeia e Oriente Médio, e nos últimos dois anos abriu 340 mercados para produtos do agronegócio.

MÚSICAS

COBRANÇA

As prefeituras de Manaus, Macapá, Santarém e Marabá e o governo do Acre são alguns dos entes públicos da região Norte que serão acionados na Justiça pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). O motivo é o não pagamento dos direitos autorais com a execução pública de músicas em eventos que promoveram durante o Carnaval. Em nota distribuída à imprensa, na semana passada, o órgão informou que não teve êxito nas negociações com essas administrações, que teriam se recusado a cumprir a lei dos direitos autorais.

GRATUITOS

As prefeituras e governo argumentam que eventos de Carnaval foram gratuitos, sem cobrança de ingressos e ganhos financeiros e têm finalidades social, cultural e simbólica. Mas, segundo o Ecad, “a ausência de finalidade econômica de um evento não é um requisito para a dispensa da cobrança dos direitos autorais de execução pública musical”.

TURISMO

RECONSTRUÇÃO

Vereadores de Belém estão debatendo a reconstrução da rodovia que dá acesso à Baía do Sol, na ilha de Mosqueiro. Os vereadores Roni Gás (MDB), Pablo Farah (MDB) e Túlio Neves (PSD) se juntaram e pediram apoio dos demais parlamentares por essa causa. Segundo os vereadores, a estrada se encontra em péssimas condições de trafegabilidade e será preciso refazer a via.

VIGIA

EXPOSIÇÃO

O Santuário Mãe de Deus, em Vigia, vai inovar na celebração da Semana Santa. A paróquia local vai inaugurar, quinta-feira (10), uma exposição de artes plásticas, chamada “Arte da Paixão”, instalada numa das alas da igreja trissecular, reformada em 2024. Mais de dez artistas locais vão expor suas obras. Quem for a Vigia na Semana Santa vai ver, na mesma exposição, duas esculturas em mármore, do acervo do Museu de Arte Sacra de Belém. As peças foram roubadas da Igreja da Mãe de Deus em meados dos anos 1980 e foram resgatadas no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal, em 1993, escapando de ser vendidas por um famoso antiquário de Ipanema, muito conhecido pelos paraenses.

RARIDADE

Com autorização do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as faces de Jesus Cristo e da Virgem Maria, esculpidas em mármore policromado, foram emprestadas para a exposição. É a primeira vez, em 50 anos, que as duas peças são levadas ao município.

EM POUCAS LINHAS

► O ministro paraense Celso Sabino, da pasta do Turismo, será o entrevistado desta segunda-feira (7), às 22h, no programa Roda Viva. Na ponta do lápis, o ministro vai levar os números positivos obtidos na pasta em 2024, que já estão seguindo o mesmo ritmo em 2025 e foram, inclusive, integrados ao balanço dos dois primeiros anos do governo do presidente Lula. De São Paulo, onde concederá a entrevista, o ministro seguirá para Belém, onde terá uma agenda com 40 secretários de Turismo de municípios paraenses. No encontro, que terá representantes de todas as regiões do Estado, Sabino conversa sobre ações para impulsionar o Turismo paraense também nas regiões cheias de potenciais turísticos, mas que ainda não são conhecidas dos viajantes. O ministro acredita que o cenário da COP 30 será uma grande vitrine para apresentar o real potencial turístico do Pará.

► Estudo feito em todas as regiões do Brasil em 2025 mostrou que, entre as cidades brasileiras que mais se destacam por oferecer um custo de vida acessível a seus habitantes, aparece Marabá, no sudeste paraense, que se sobressai pelos preços da alimentação e moradia abaixo da média nacional. Araguari, em Minas Gerais, é conhecida por seus aluguéis acessíveis. Já Mossoró, no Rio Grande do Norte, combina uma boa estrutura urbana com preços reduzidos na alimentação.

► Estrela de novelas da Globo nos anos 1980, Carla Camurati dirige em Belém a ópera “Cobra Norato - Terras do Sem Fim”. Produzido pela Gávea, o espetáculo musical estreia mundialmente na abertura do Festival de Ópera 2025, de 26 a 30 de abril, no Theatro da Paz.

► Aniversariante do último dia 2 de abril, o ex-governador Simão Jatene foi surpreendido, no prédio onde mora, por um grupo de correligionários que levaram bolo, cantaram parabéns e pediram que ele voltasse a ser candidato. Quem viu a cena garantiu que Jatene não disse nem que sim nem que não, mas pela primeira vez em muito tempo não rechaçou a ideia, o que, para muitos, já é um grande sinal.