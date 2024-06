R70: 'A gente não quer procurar culpado'

Passagem aérea

Azul passa a aceitar saque-aniversário do FGTS para compra de bilhetes. Opção está disponível exclusivamente no app.

Invasão de privacidade

Meta recebe denúncias em 11 países europeus por uso ilegal de dados pessoais em um programa de inteligência artificial (IA).

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"A gente não quer procurar culpado"

Lula, presidente da República, ao assinar, em cerimônia no Rio Grande do Sul, uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos afetados pelas enchentes.

>SORRISO

INVESTIMENTO

O governo federal anunciou que escolas públicas do Pará vão receber R$ 10,5 milhões para iniciativas de saúde bucal. A meta é atender 1,5 milhão de estudantes matriculados na educação básica. Para isso serão mobilizadas 1.064 equipes especializadas. Os recursos fazem parte do programa Brasil Sorridente, que prevê investimentos de R$ 187,8 milhões em todo o território brasileiro.

INCREMENTO

Durante a 25ª Marcha dos Prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que todos os municípios receberão um incremento de R$ 4,3 bilhões para o custeio de multiprofissionais na área de saúde bucal. O recurso está previsto na Lei Orçamentária Anual para 2024, quando o Ministério da Saúde autorizou a recomposição do financiamento do custeio da implantação de todos os serviços relacionados, como equipes de saúde bucal, Unidades Odontológicas Móveis, Centros de Especialidade Odontológica e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.

>VERÃO

INCÊNDIOS

Neste verão amazônico o Pará vai contar com o apoio de brigadistas indígenas, que serão treinados para combater incêndios. O treinamento será realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará em parceria com a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. O governo do Pará já realiza trabalho pedagógico de combate a incêndios com a Operação Fênix, que deverá agora incluir os povos originários.

>SANTARÉM

TURISMO

O governo do Pará anunciou, ontem, que pela primeira vez a Feira Internacional de Turismo (Fita) será realizada fora de Belém. O local escolhido foi o Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, um dos municípios de maior procura pelos turistas que visitam o Estado.

COP 30

O evento, que será realizado de 23 a 25 de agosto, abordará o tema “Amazônia Viva: Encontros Mágicos nos rios Tapajós e Amazonas” e vai integrar a discussão à temática da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada Belém, em novembro de 2025.

INDÚSTRIA

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em parceria com a prefeitura do município e a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, abriu pré-cadastro de pessoas jurídicas interessadas na compra de lotes no Distrito Industrial de Santarém. A inscrição pode ser feita via internet. O projeto do Distrito Industrial de Santarém prevê prédios administrativos, de conveniência e de apoio, em uma área de 6,5 mil km de vias de circulação interna, sistema de drenagem, calçadas, ciclovias, faixas de pedestres, canteiros centrais, paisagismo e rede de distribuição de energia elétrica. Ao todo serão 163 lotes, para atender aos segmentos econômicos da indústria, serviços e logística. Os lotes terão comercialização a preços incentivados, ou seja, abaixo do preço de mercado.

>ALIMENTOS

ALTA

Com alta de 22,69%, o arroz foi um dos grandes responsáveis pelo aumento do preço da cesta básica em Belém, entre janeiro e maio deste ano, segundo dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Tomate, banana e café também ajudaram a puxar o preço da cesta para cima. Em média, a cesta básica ficou 7,06% mais cara, superando a inflação acumulada entre janeiro e maio deste ano, que foi de 2%.

TECNOLOGIA

Foi inaugurado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá o Centro Integrado de Tecnologia e Inovação da Amazônia (CITIAmazon), da Universidade Federal do Pará (UFPA), focado em soluções tecnológicas para a transformação digital no Pará. O CITIAmazon atende empresas de todos os portes e oferece serviços em áreas como inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, entre outros. A equipe técnica é composta por pesquisadores, desenvolvedores e cientistas de dados.

EM POUCAS LINHAS



► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) está com dois novos editais para bolsistas. As chamadas ofertam vagas nas áreas de Economia; Estatística; Ciência da Computação e áreas afins. As pessoas atuarão na Diretoria de Estatística, Tecnologia e Gestão da Informação da Fundação.

► Hoje o Instituto Confúcio, na Universidade do Estado do Pará (Uepa), apresenta o Festival do Barco do Dragão, Duānwǔ Jié, com entrada aberta ao público, a partir das 15h30, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). Poemas, danças, músicas e artes marciais fazem parte do evento, considerado desde 2009 Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

► Quarenta servidores da prefeitura de Belém recebem, hoje, certificado de conclusão do curso de Espanhol. A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Administração e o Instituto Federal do Pará, campus Belém. Os objetivos são facilitar a comunicação de quem já trabalha junto a populações de língua espanhola na capital paraense e qualificar o serviço público para atender estrangeiros durante a COP 30.

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) realizou, nesta semana, o plantio simultâneo de mais de onze mil mudas de árvores nos 144 municípios paraenses. A “Hora do Plantar” fez parte da III Semana do Meio Ambiente.

► Mais de 200 famílias das comunidades Sítio Bom Jesus, Nossa Senhora dos Navegantes, entorno da Ceasa e do Território Quilombola do Abacatal, que fazem parte do projeto Avenida Liberdade, receberam Certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Os documentos facilitam o acesso a programas voltados para agricultura familiar, entre eles o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos.