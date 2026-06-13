R70: 'A gente chega para ser campeão', diz Vini Jr. sobre hexa para o Brasil

Houve um equívoco...

Clientes do Nubank receberam ontem e-mails informando sobre uma suposta liquidação extrajudicial da instituição.



Mais um caso

Um menino de 11 anos morreu após ingerir um bolo. A suspeita da polícia do Rio de Janeiro é de envenenamento por chumbinho.

INVESTIGAÇÃO

CORREGEDORIA

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE-PA) instaurou dois Processos Administrativos Disciplinares (PADs) contra o procurador autárquico Alexandre Ferreira Azevedo, investigado na esfera criminal por supostamente produzir e armazenar imagens íntimas da própria enteada adolescente, sem consentimento e por violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. As portarias da Corregedoria apontam indícios de infração administrativa e determinam a apuração da conduta funcional do servidor.



PRAZOS

Um dos procedimentos está relacionado aos fatos que deram origem à ação penal por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O segundo investiga a suposta produção de fotografias de cunho sexual sem autorização de mulheres, incluindo colegas de trabalho. O caso já tramita na Justiça, onde pedidos da defesa para trancar as ações penais foram rejeitados pelo TJPA, STJ e STF. As comissões terão 60 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para concluir os trabalhos.

TORNOZELEIRA

RESSARCIMENTO

O governo do Pará publicou, ontem, no Diário Oficial do Estado, a lei que institui o ressarcimento dos custos dos dispositivos de segurança disponibilizados às vítimas de violência doméstica e familiar amparadas por medidas protetivas. A nova legislação estabelece que os agressores deverão arcar com as despesas relacionadas à utilização desses equipamentos. O objetivo é fortalecer a rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo maior segurança às vítimas por meio de tecnologias de monitoramento e prevenção. Entre os dispositivos utilizados estão equipamentos que permitem o acompanhamento do cumprimento das medidas protetivas e contribuem para uma resposta mais rápida das autoridades em casos de descumprimento.

UFPA

AMÉRICA LATINA

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, será um dos representantes da Amazônia no encontro estratégico do Ministério da Educação na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu (PR). Professor Gilmar foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de reitores de diversas instituições do continente, com o objetivo de fortalecer a cooperação acadêmica e científica na América Latina.



GRADUAÇÃO

Durante a agenda, que inclui um almoço oficial com o presidente e lideranças universitárias, o reitor da UFPA assinará múltiplos acordos de cooperação bilateral. Um dos principais trunfos da UFPA nas negociações é a oferta de turmas de graduação em Língua Espanhola nos campi de Abaetetuba e Castanhal, o que deve facilitar o diálogo e o intercâmbio de estudantes e pesquisadores com os países vizinhos. Além disso, a Universidade levará ao encontro oportunidades de fomento à pós-graduação. Docentes e pesquisadores da região poderão concorrer a editais de internacionalização com países latinos, a exemplo do que vem ocorrendo com universidades da África, Europa e América do Norte.

METAS

CONSULTA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará abriu consulta pública para que magistrados, servidores e membros da sociedade civil em geral contribuam para a definição das Metas da Justiça Eleitoral para 2027. Estabelecidas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), essas metas representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população. Para participar, basta responder ao questionário da consulta pública que ficará disponível no site do Tribunal até o próximo dia 26.

MANAS

APLICATIVO

E o Tribunal de Justiça do Estado (TJE) planeja para julho o aplicativo Entre Manas, que traz uma ferramenta inédita no Brasil. Um botão de emergência que servidoras, juízas, estagiárias e colaboradoras podem acionar em caso de violência doméstica. A ferramenta garante socorro imediato, pois mostra a localização da vítima em tempo real. Além disso, também será possível solicitar uma medida protetiva diretamente à Justiça, pois o app está conectado ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

EM POUCAS LINHAS

➤ A Câmara de Vereadores de Belém aprovou projeto de lei que institui a campanha “Maio Laranja” no município. A proposta, de autoria da vereadora Ágatha Barra (PL), prevê o fortalecimento das ações de conscientização, prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando denúncias, ações educativas nas escolas e a valorização das redes de proteção.



➤ Podem ser feitas até a segunda-feira (15) as inscrições para a etapa regional do Prêmio IEL 2026. Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi do Pará (IEL Pará), a premiação reconhece iniciativas desenvolvidas por empresas, estudantes, instituições de ensino, pesquisadores e especialistas no âmbito dos programas de estágio e inovação. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do portal do IEL Pará.



➤ O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho preparam uma medida conjunta para inclusão da Justiça do Trabalho no acompanhamento da execução das sentenças penais. Os juízes do trabalho passarão a integrar os grupos de acompanhamento do cumprimento das sentenças em todos os estados brasileiros, sob a perspectiva da criação de oportunidades na reinserção.



➤ Com índice de 0,63%, a inflação de Belém ficou acima da média nacional em maio. No acumulado de 2026, a capital paraense registra inflação de 3,86%. A média nacional ficou em 3,20%.



➤ Proprietários de veículos com finais de placas entre 07 e 37 têm até segunda-feira para pagar o IPVA com descontos de até 15%.

➤ A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) inicia hoje a campanha “Copa do Hemopa: Sua doação é o gol da vida”, em alusão ao Junho Vermelho. A programação será realizada na sede da instituição e nos postos de coleta dos shoppings Castanheira e Metrópole, em Belém. A expectativa é receber cerca de 450 voluntários.