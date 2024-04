R70: 'A floresta em pé, a floresta viva vale mais que a floresta morta'

Mais vendas

A Semana do Consumidor 2024, realizada em março, registrou aumento de 15% nas transações em comparação com 2023.

Mercado internacional

As exportações do Brasil de produtos de alta intensidade tecnológica seguem abaixo do nível de antes da pandemia.

Sonia Guajajara (J. Bosco)

"A floresta em pé, a floresta viva vale mais que a floresta morta.”

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, que ontem defendeu que haja uma participação histórica dos povos indígenas na COP 30, em Belém, em 2025.

CHOCOLATE

DESTAQUE

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou ontem o cacau e o chocolate produzidos na ilha do Combu, em Belém, em sua palestra na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os participantes do painel conheceram o chocolate da floresta, produzido pela empreendedora Izete Santos Costa, conhecida como Dona Nena, proprietária da marca Filha do Combu, que também foi visitada pelo presidente francês Emmanuel Macron na recente visita ao Pará, acompanhado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. O tema destacado pelo governador nos EUA é pertinente em um momento no qual o Pará se destaca na produção de chocolate, sendo já há alguns anos o maior produtor de cacau do país, com mais de 60% da produção nacional.

DENDÊ

PAUTA

A implantação da política de rastreabilidade da cadeia produtiva do óleo de palma no Pará já é uma pauta avançada entre representantes da cooperativa formada por comunidades quilombolas e povos originários da região do Acará e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Na última reunião do grupo de trabalho, com representantes dos territórios das comunidades tradicionais que estão em áreas de cultivos de dendê, foi alinhada a necessidade de fazer o cadastramento das unidades produtivas com a finalidade de inserir esses pequenos produtores nas políticas públicas desenvolvidas pela Agência. A reunião contou com a participação da promotora de justiça Ione Nakamura, da Promotoria de Justiça Agrária do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), uma das instituições parceiras da Adepará na implantação da GTV do Dendê no Estado.

TRÂNSITO

Uma dessas políticas é a implantação da Guia de Trânsito Vegetal (GTV) do Dendê, para a qual os produtores precisam se cadastrar na Adepará.

REUNIÃO

Durante a reunião, os representantes da Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável dos Teneteharas e Quilombolas do Vale do Acará (COOP ETNO) receberam orientações dos técnicos para reunir todas as informações necessárias ao cadastro, uma ferramenta que assegura à unidade produtiva receber, regularmente, a visita e a inspeção das equipes de fiscalização da Adepará, responsáveis pela prevenção de doenças nas lavouras e pelo monitoramento de pragas que ameacem a produção agrícola. A Cooperativa tem 51 cooperados que cultivam em sistemas agroflorestais, chamados SAFs, em que a produção associa árvores com culturas agrícolas e, às vezes, também com animais.

DIREITO

ELEITORAL

O Instituto de Direito Eleitoral e Político do Estado do Pará (Ideppa), presidido pela advogada Ângela Sales, promove na próxima sexta-feira (12), no auditório do TJ-PA, o primeiro evento de peso da região Norte para debater as eleições municipais de 2024, tendo como foco o esclarecimento das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovadas em fevereiro e que normatizam o pleito sob as perspectivas da região amazônica. Elas tratam de temas como fake news, uso ilegal de Inteligência Artificial e fraude da cota de gênero nas campanhas.

INICIATIVAS

EDITAL

O Ministério das Mulheres, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Indígenas, lançou na última semana o edital “Formação para Mulheres: Igualdade de Decisão e Poder para as Mulheres”, destinando R$ 6 milhões para iniciativas que promovam a liderança feminina e combatam a violência política. Organizações da sociedade civil de todas as regiões podem concorrer. As inscrições seguem até 30 de abril, e o Ministério das Mulheres vai oferecer suporte virtual para esclarecer dúvidas. A secretaria responsável pelo edital é coordenada pela paraense Carmen Foro.

LIVRO

RELANÇAMENTO

Está programado para 27 de abril o relançamento do livro “Motivos Ornamentais”, do padre Giovanni Gallo, sobre os detalhes ornamentais da cerâmica marajoara. O relançamento do livro será feito pela Fundação Romulo Maiorana, em parceria com o Grupo Liberal, mobilizando mulheres bordadeiras da região para estarem presentes nesse dia, no Museu do Marajó. A única edição do livro do padre Gallo está esgotada desde os anos 80 do século passado. O livro detalha fragmentos de peças indígenas em cerâmica e serve de inspiração para costureiras, bordadeiras, produtoras de artes marajoaras e também já inspirou o desenvolvimento de projetos gráficos e designers de biojoias.

EM POUCAS LINHAS

► Está sendo muito elogiado o “Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design”, criado pela Marmobraz em parceria com a Unama e a Quadra Engenharia. A premiação será em dezembro, em 10 categorias.

► O adesivaço do Grupo Mundo Azul, realizado ontem na praça Batista Campos, já se tornou tradição na conscientização sobre o preconceito contra a pessoa com autismo. São cinco anos de trabalhos de conscientização sobre o autismo, celebrados este final de semana com o lançamento da @revistaautismo, junto com a Campanha 2024, com o tema “Valorize as capacidades e respeite os limites”.

► A liderança política, resultado do trabalho realizado na região nordeste do Pará, rendeu premiações aos membros da família Tonheiro, liderada pelo deputado estadual Antônio Tonheiro. A engenheira agrônoma Socorro Tonheiro, pré-candidata à prefeitura de Garrafão do Norte; a médica veterinária Fernanda Tonheiro, pré-candidata à prefeitura de Capitão Poço; e Marcos Tonheiro, prefeito de Irituia, despontaram como destaques na premiação “50 personalidades mais influentes do Pará”, realizada na noite de sexta-feira (5), no Hangar.

► O Grupo Afya, referência em educação e soluções para a prática médica no país, está expandindo sua atuação no Pará. Com cursos de graduação em Medicina nos municípios de Bragança, Abaetetuba, Marabá e Redenção, o Grupo inaugura no dia 23 deste mês, no bairro Nazaré, a primeira unidade de pós-graduação em Belém, com evento que reunirá autoridades públicas e privadas da área de saúde.

► Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), município de Dom Eliseu, apreenderam neste sábado 60 toneladas de soja transportadas em um caminhão oriundo de Balsas (MA), com destino a Paragominas, nordeste do Pará.