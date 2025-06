R70: 'A estagnação e a recessão não devem ser permitidas, em nenhuma circunstância', diz Putin

Futebol

Brasil quer aproveitar legado da Copa Feminina de 2027 e sediar Mundial de Clubes em 2029.

Reação

Agentes da Abin ameaçam greve para exigir afastamento do diretor indiciado pela Polícia Federal.

PARÁ

GARGALOS

É triste constatar que as principais obras de infraestrutura prometidas pelo governo federal no Pará não saem do papel, seja por exigências ambientais, seja pelo não atendimento às demandas das comunidades indígenas, originais. Estão paralisadas ou ainda sequer tiveram projetos iniciados. Obras como a Ferrovia do Grão, a Ferrogrão, entre Sinop, no norte do Mato Grosso, e os portos de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste paraense, com 930 quilômetros de extensão, que viabilizaria o escoamento de boa parte da produção de grãos da região Centro-Oeste pelo rio Tapajós. Também permanecem paralisadas as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no município de Itupiranga, essencial para a navegabilidade da hidrovia do rio Tocantins de Marabá, no sudeste do Estado, aos portos de Vila do Conde, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

POBREZA

O Pará também sofre as consequências da morosidade do Ibama para liberar a exploração de blocos na foz do rio Amazonas, na chamada Margem Equatorial, começando com a perfuração de um poço pioneiro na costa atlântica do Amapá. Os royalties da exploração petrolífera na Margem Equatorial poderiam mudar da água para o vinho a situação de milhares de famílias não apenas no Amapá, mas também nos 17 municípios que estão localizados no arquipélago do Marajó, no Pará, muitos dos quais estão incluídos na relação dos que apresentam pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

ENERGIA

O Pará também se destaca entre os maiores produtores de energia do Brasil, tendo em seu território duas entre as três maiores usinas hidrelétricas do Brasil: Tucuruí, no rio Tocantins, e Belo Monte, no Rio Xingu. Apesar disso, o paraense paga uma das maiores tarifas de energia elétrica do País. O Estado continua sendo visto como almoxarifado, contribuindo com grande parte do superávit da balança comercial brasileira, mas sem receber a compensação merecida.

TRÂNSITO

PUNIÇÃO

Já não era sem tempo. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para definir como infração grave o ato de atirar, do veículo, objetos ou substâncias em vias públicas. A proposta dobra o valor da multa quando a conduta tiver potencial para provocar incêndios.

GRAVIDADE

Relator do projeto, o deputado Gilson Daniel (Pode-ES) afirmou que a “atual classificação da conduta de atirar do veículo objetos ou substâncias como infração média não reflete adequadamente a gravidade de suas potenciais consequências”.

COMISSÕES

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definir a lista de objetos e substâncias com potencial incendiário.

PENSÕES

ACORDOS

Realizada neste mês de junho, a 3ª Semana de Conciliação do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (Igepps) resultou em acordos extrajudiciais - 26 conciliações - que representam mais de R$ 260 mil em recursos recuperados ao fundo previdenciário. Informações falsas direcionadas a familiares de aposentados e pensionistas falecidos, de que teriam direito a receber até três salários do ex-segurado como auxílio para custear despesas funerárias, têm motivado processos judiciais, movidos pelo Igepps. O órgão reitera que nenhum valor referente a benefícios pagos pelo Igepps pode ser sacado da conta do ex-beneficiário. A comunicação do óbito do segurado é obrigatória, e o recebimento indevido de pensões e aposentadorias configura crime de estelionato qualificado.

MALÁRIA

COMBATE

Criada na semana passada, a Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária na Amazônia (Fpema) terá como meta erradicar a doença no País até 2035. O grupo trabalhará em cinco eixos estratégicos de atuação: vigilância em saúde; planejamento e captação de recursos; instrumentalização legal e política; pesquisa científica; e mudanças ambientais e climáticas.

AMAZÔNIA

A Região Amazônica concentra, atualmente, 99% dos casos registrados no País. Entre janeiro e abril do ano passado, foram cerca de 45 mil registros, queda de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério da Saúde, esses resultados refletem as ações para ampliação do diagnóstico e o tratamento da doença.

Em Poucas Linhas

➤ A Xerfan Advocacia recebe na terça, 24, em seu lounge corporativo, um encontro promovido pelo portal Belém Negócios, para debater o novo cenário do agronegócio paraense. O evento reunirá autoridades, empresários do setor produtivo e especialistas jurídicos, com foco na integração entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

➤ Entre os convidados estão o secretário estadual Giovanni Queiroz, o economista Benedito Mutran Neto, o advogado Ulysses Nooblath (Direito Empresarial e Agropecuário) e o pecuarista Altair Burlamaqui. A idéia é fomentar diálogos estratégicos para fortalecer o agro na Amazônia.

➤ A 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua publicou edital convocando credores da massa falida da empresa Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda para a segunda fase de pagamento dos créditos.

➤ O atendimento será feito de 23 de junho a 6 de julho. Os credores que já participaram da primeira etapa - quando receberam 50% dos valores devidos - terão os pagamentos restantes feitos de forma automática, com base nos dados bancários já informados.

➤ Com essa etapa, será concluído o passivo financeiro da massa falida.

A Editora Appris, do Paraná, está lançando o livro “Decidir-se”, de autoria do jornalista Walbert Monteiro, cronista de O Liberal.

➤ Essa é a primeira produção do autor em nível nacional. A obra pode ser adquirida em livrarias e sites.

➤ Na segunda-feira, alunos de canto lírico do projeto de extensão Núcleo Experimental de Repertório para Cantores (Nerc), do Instituto Estadual Carlos Gomes, apresentam músicas latinas e hispânicas, às 18h, na Sala Ettore Bosio, com entrada franca. A apresentação faz parte das atividades pedagógicas.