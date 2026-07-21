Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'A dor é muito grande', diz Lionel Messi após vice na Copa

Lionel Messi, craque argentino, publicou uma mensagem nas redes sociais, ontem, em que fala sobre a frustração com o fim do sonho do tetracampeonato mundial. “Também quero parabenizar a Espanha pelo título”, disse ainda.

Eleições 2026

TSE abre prazo para solicitação de voto em trânsito. Pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto.

Fim de ciclo

Pesquisa “Eu Vi o Brasil - O país do futebol?” mostra que brasileiro projeta futuro da Seleção sem Neymar.

TEATROS

CANDIDATURAS

Foi aberta no domingo (19), em Busan, na Coreia do Sul, a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Na pauta, um assunto que diz respeito diretamente aos nortistas e aos paraenses em especial: a concessão do título de Patrimônio Mundial para o Theatro da Paz, de Belém, e para o Teatro Amazonas, de Manaus. O comitê é formado por 21 membros eleitos entre os 196 países e têm a missão de definir quais novos espaços devem ser inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e fazer o monitoramento sobre a conservação dos sítios já inscritos.

ANÁLISE

Na reunião de Busan serão analisadas 30 candidaturas, incluindo as duas principais casas de espetáculos das capitais nortistas. O encontro vai até 29 de julho e a expectativa é de que a análise das candidaturas dos teatros seja feita entre 24 e 27. A Unesco informa que o título de Patrimônio Mundial “reconhece e protege sítios de Valor Universal Excepcional - sejam eles naturais, culturais ou mistos - para as gerações presentes e futuras”.

ROGÉRIA

FORMULÁRIO

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofícios com pedidos de informações sobre atos normativos internos que determinem a verificação do preenchimento do formulário na instrução de feitos judiciais e procedimentos extrajudiciais de casos de violência contra pessoas LGBTQIA+. Os documentos foram enviados à Justiça Federal, ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), à Defensoria Pública do Estado (DPE-PA) e à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A ação é parte de inquérito instaurado para acompanhar a implementação e a utilização do Formulário de Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente às Pessoas LGBTQIA+ (Formulário Rogéria).

EXIGÊNCIA

Aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Formulário Rogéria deve ser aplicado em todas as situações de acolhimento a pessoas LGBTQIA+ potencialmente vítimas de violência, em especial nos momentos de registro de ocorrência policial. A ferramenta busca identificar situações de risco, embasar investigações e evitar a revitimização de pessoas LGBTQIA+.

ESCRAVIDÃO

RESGATE

Repercutiu nacionalmente o caso de um homem de 65 anos resgatado na semana passada no Pará em condições análogas à escravidão. O homem foi encontrado em propriedade rural na Estação Ecológica Terra do Meio, localizada em parte dos municípios de Altamira e São Félix do Xingu.

CRIME

Segundo informações da Auditoria-Fiscal do Trabalho, a vítima estava isolada há oito anos no local, “sem água potável, com alimentação precária e moradia sem condições higiênicas”. O idoso não teve a identidade revelada.

BEM-ESTAR

CONCORRÊNCIA

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) abriu licitação para contratar uma plataforma corporativa de bem-estar destinada aos servidores. O aviso de pregão eletrônico foi publicado na edição da sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE). A contratação prevê a disponibilização de uma plataforma integrada com serviços voltados à promoção da qualidade de vida, incluindo atividades físicas, apoio à saúde mental, orientação nutricional, educação financeira, entre outras ações de bem-estar.

DIOCESE

CRIAÇÃO

A diocese de Bragança será desmembrada e dará origem a uma nova diocese. A informação foi confirmada pelo bispo da cidade, dom Raimundo Possidônio. A criação de uma nova circunscrição eclesiástica depende da aprovação da Santa Sé e, segundo ele, faz parte do processo de reorganização da Igreja para atender ao crescimento das comunidades católicas. Ainda não há informações sobre os municípios vão compor a futura circunscrição, tampouco a previsão para a instalação oficial.

FRAUDE

ALERTA

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Belém divulgou nota alertando para fraudes cometidas com o uso de aplicativos de mensagem. Os criminosos usam o nome do órgão e fazem cobranças indevidas da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) para microempreendedores individuais (MEI). Nas mensagens, também usam o nome do Ministério das Cidades. A orientação é para que os contribuintes não façam pagamento por meio de links, chaves Pix, ou meios não oficiais da secretaria.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) deu início ontem a um Mutirão Oftalmológico, realizado por meio do programa Mais Especialistas. A ação prevê mil consultas oftalmológicas pré-operatórias e 380 cirurgias eletivas. A programação segue até o dia 26.

► O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas promove oficinas gratuitas de pintura abstrata todos os sábados de julho, das 10h às 12h, como parte da programação da exposição “Anos 80, pro dia nascer feliz”. As atividades são gratuitas e para todas as idades, sem inscrição prévia.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) oferta, no mês de julho, programação gratuita voltada ao público infantil em Bragança e Salinópolis. As atividades incluem jogos e várias ações educativas sobre segurança no trânsito. Em Bragança, as atividades são realizadas aos sábados, das 17h às 20h, na orla da cidade. Em Salinópolis, são diárias, das 19h às 22h30, na orla do Maçarico.

► Dica para quem vai ficar em Belém nesta reta final do veraneio: o Theatro da Paz mantém visitas guiadas de terça-feira a domingo durante este período de férias escolares. As visitas ocorrem das 9h às 12h e das 14h às 17h, de terça a sexta-feira, e das 9h às 12h aos sábados e domingos. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O circuito tem duração de 45 a 60 minutos, ocorrendo de hora em hora. Passa pelos salões, camarotes e pela grandiosa sala de espetáculos, revelando detalhes da arquitetura neoclássica e a história do ciclo da borracha.