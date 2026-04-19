R70: 'A crise de confiabilidade do Poder Judiciário é séria', diz ministra Cármen Lúcia

Via consulta pública

Governo federal anuncia R$ 120 milhões para pesquisa clínica. Propostas podem ser apresentadas por hospitais e universidades

Promovida

PM que matou Thawanna Salmázio com tiro no peito na Zona Leste de São Paulo passa de estagiária a soldado.

SABINO

AGENDAS

Após nota oficial do PDT reafirmando a candidatura de Celso Sabino ao Senado, o deputado federal manteve a participação nas agendas da governadora Hana Ghassan e garante que segue dando apoio a ela na disputa ao governo. Sabino lembra que conhece Hana há muitos anos, desde que foi aprovado como auditor no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), onde à época foi recebido pela hoje governadora, que também é servidora de carreira da instituição. Sabino também tem reforçado que é pré-candidato ao Senado, mas afirma que ainda está focado no mandato na Câmara Federal, onde defendeu três pautas importantes: a urgência para tornar crimes de pedofilia inafiançáveis, o reforço à proteção de mulheres vítimas de violência, ambas em votação simbólica de urgência, e, em votação nominal, a inclusão do custo amazônico no financiamento da educação.

EMENDAS

BALANÇO

Dados da execução orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional apontam um avanço volumoso das emendas parlamentares no Pará. A trajetória de crescimento de recursos destinados ao Estado saltou de aproximadamente R$ 223 milhões em 2019 para R$ 1,19 bilhão em 2025. A ascensão dessa linha começa em 2022, o que indica uma capacidade crescente de alocação e execução de verbas federais. O relatório aponta ainda que as emendas individuais superaram as de bancada nos anos de 2023, 2024 e 2025. Esse fato sugere, segundo especialistas, maior autonomia e poder dos parlamentares, o que em tese, pode levar a uma distribuição mais pulverizada das necessidades das regiões paraenses.

APARTAMENTOS

AUMENTO

O paraense ainda mora predominantemente em casa, mas o número de apartamentos tem crescido. É o que revelam novos dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) divulgados na sexta-feira (17), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

COMPARATIVO

Em 2025, ano da coleta das informações, as casas representavam 94,3% do total de domicílios do Estado. Os apartamentos correspondiam a 5,3% (145 mil), enquanto uma parcela menor estava em habitações do tipo cômodos, cortiços ou “cabeça de porco”. Apesar da predominância das casas, os apartamentos apresentaram crescimento intenso. Entre 2016 e 2025, o número dessas unidades aumentou 90,8%, enquanto o de casas cresceu 19,9%.

MINERODUTO

PLANO

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realizará, nos dias 29 e 30l, um seminário para identificação de demandas do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da região do Mineroduto Paragominas-Barcarena. O evento, na sede do órgão, em Belém, terá o objetivo de definir ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável da área de influência do Mineroduto que abrange os municípios de Paragominas, Acará, Ipixuna do Pará, Tomé-Açu, Moju, Abaetetuba e Barcarena. Entre os convidados estão representantes de instituições públicas e privadas presentes no território, federações, associações e comunidades tradicionais, além de instituições de ensino e pesquisa e movimentos sociais.

DESENVOLVIMENTO

O Plano Mineroduto - tubulação subterrânea que transporta polpa de bauxita (mistura de minério e água) da mina, em Paragominas, até uma refinaria em Barcarena - deve prever as políticas públicas para a região, alinhadas com o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA 2024-2027), com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

ESTUDANTE

HOMENAGEM

O poeta Paes Loureiro será uma das presenças marcantes na solenidade de diplomação póstuma do estudante Cezar Leite, que ocorre na próxima quarta-feira (22), na Universidade Federal do Pará (UFPA). Atendendo a um convite especial feito pelo reitor Gilmar Pereira da Silva, Loureiro declamará um poema de sua autoria dedicado à memória do estudante, morto durante a ditadura militar. A participação do poeta confere um tom de profunda sensibilidade e força lírica ao ato, transformando a reparação institucional em um momento de celebração artística e resistência cultural. A cerimônia está marcada para as 15h, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da UFPA. O evento é aberto ao público e deve reunir familiares, militantes de direitos humanos e a comunidade acadêmica.

Em Poucas Linhas

► O Pará foi a unidade da Federação que apresentou menor percentual de habitações com apenas um morador, segundo dados da Pnad divulgados na semana passada pelo IBGE. Mesmo assim, o Estado segue a tendência nacional de aumento desse tipo de arranjo, subindo de 8,5% em 2012 para 13,4% em 2025, um aumento de 4,9 pontos percentuais.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) inaugurou em Altamira dois novos Pontos de Inclusão Digital (PIDs). As novas unidades foram instaladas nas comunidades de Vila Sol Nascente e Vila Canaã e são fruto de parceria com a prefeitura.

► Apesar do ponto facultativo desta segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes, o Parque da Cidade abrirá das 18h às 22h com entrada permitida até 21h30. Na terça-feira (21), o espaço estará aberto das 8h às 22h, com entrada até 21h30. Já o Mangal das Garças abrirá excepcionalmente na segunda-feira. Com isso, a manutenção será transferida para a quarta-feira, quando o parque ficará fechado à visitação.

► O Museu Paraense Emílio Goeldi promove na quarta-feira, Dia da Terra, o seminário “Habitar a Terra: saberes, literatura e resistência na Amazônia”. Será das 14h às 17h, no Campus de Pesquisa, no bairro Terra Firme e é aberto a estudantes, pesquisadores, educadores e interessados nas questões socioambientais e culturais da Amazônia.

► A crise no abastecimento de açaí em Belém é cada vez mais visível. Além dos preços altos, chama a atenção a quantidade de pontos de venda fechados na área central da capital e muitos simplesmente reduziram os dias de funcionamento.

► Projeto que Oscar Schmidt viabilizou venceu os Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), na categoria sub-18, em Brasília. “Mão Santa” conheceu equipe de Ponta Porã (MS) há 19 anos.