R70: 'A crença das pessoas não pode ser usada na disputa política partidária'

Crediário

Empresas de cartão querem lançar um produto que promete parcelamentos em até 60 meses e taxas de juros menores.

Leilão eletrônico

A Alfândega da Receita Federal vai realizar, em 28 de março, mais um leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados.

"A crença das pessoas não pode ser usada na disputa política partidária.”

Rui Costa, ministro da Casa Civil, afirmou ontem que a religião não interferirá nas políticas públicas do governo. A declaração foi dada depois da reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT).

ENERGIA

RECORDE

Com mais uma onda de calor no Sudeste, o Brasil registrou um novo pico de consumo de energia na última sexta, às 14h37, quando atingiu a marca de 102.478 megawatts, sendo 92,5% do total atendido pelas fontes renováveis. No mesmo dia, à noite, a geração da Usina Hidrelétrica Belo Monte chegou a 11.000 MW, 12% da carga consumida no País naquele momento, devido a menor geração das fontes intermitentes. Essa quantidade de energia produzida equivale ao atendimento de 60 milhões de pessoas.

CONSUMO

Na sexta (15), durante a ponta de carga, Belo Monte gerou, sozinha, 6.500 MW, aproximadamente 6% de tudo que o Brasil precisava, o equivalente à demanda de 35,5 milhões de pessoas. Essa foi a segunda vez que o Brasil teve recorde de consumo instantâneo este ano. A primeira havia sido em 7 de fevereiro.

VIDA

PROVA

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS) está convocando os cerca de 10,3 mil aposentados e pensionistas, civis e militares, que participaram do Censo Previdenciário em 2022, para realizar Prova de Vida, de forma on-line, pelo aplicativo do órgão. A participação é obrigatória e quem deixar de fazer corre o risco de ter o benefício suspenso. O procedimento é necessário para evitar fraudes e pagamentos indevidos.

AUSÊNCIA

Estão fora da chamada 44.829 beneficiários que não fizeram a atualização dos dados no Censo Previdenciário em 2022. Estes devem comparecer, presencialmente, às unidades de atendimento do instituto, para realização do Censo Previdenciário 2024. De acordo com o último balanço, 17.742 beneficiários já se regularizaram e 27.087 ainda estão sendo aguardados. O recenseamento iniciado em janeiro tem o encerramento previsto para 28 de junho.

PARTIDO

DESFILIAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE-PA) deferiu, no início da noite de ontem, o pedido de desfiliação do deputado estadual Thiago Araújo, do Cidadania. Com a decisão do juiz federal José Airton de Aguiar Portela, Araújo poderá se filiar a outra legenda, sem risco de perder a cadeira na Assembleia Legislativa.

INSUSTENTÁVEL

O deputado que concorreu à prefeitura nas últimas eleições confirmou à coluna ser pré-candidato à disputa deste ano e tudo indica que assinará, nos próximos dias, sua filiação ao Republicano. O deputado justificou a ação após avaliar que sua permanência no Cidadania, que hoje é uma federação unida à sigla PSDB, estava insustentável “pela perseguição que vinha sofrendo”. Embora já tivesse a autorização do diretório nacional do Cidadania para se desfiliar sem a perda do mandato, Araújo optou por recorrer à Justiça Eleitoral, pleiteando a saída para evitar surpresas.

PSOL

RACHA

Lideranças do PSOL divulgaram documento contra a ameaça de expulsão da vereadora e professora Sílvia Letícia, que responde a apuração na Comissão de Ética da legenda. O documento foi assinado por 51 lideranças, entre elas nomes de peso nacional, como os deputados federais Glauber Braga (RJ), Sâmia Bomfim (SP) e Fernanda Melchionna (RS).

ESTATUTO

No documento, os psolistas afirmam que Sílvia Letícia não desrespeitou o estatuto do partido: “Sílvia Letícia está sendo acusada diante da Comissão de Ética por suposta infidelidade partidária, mas nenhum dos fatos que se denunciam configuram afronta à disciplina partidária, ao Estatuto, nem ao Programa do Partido”, diz um trecho.

ADVERSÁRIA

Sílvia Letícia é acusada de infidelidade partidária. Na Câmara de Vereadores, ela se tornou uma das principais críticas da gestão municipal do correligionário Edmilson Rodrigues, e recentemente anunciou que, na convenção interna, baterá chapa com o atual prefeito na tentativa de se lançar candidata do partido à prefeitura de Belém.

EM POUCAS LINHAS

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) firmaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a execução do projeto “Conservação e produção sustentável em novas áreas protegidas” e a implantação da Rede de Sementes do Estado do Pará. O acordo prevê ações de estudos, engajamento, mobilização e consulta às comunidades locais para criação de Unidades de Conservação (UCs) no município de Portel, no arquipélago do Marajó, e outra na região do Baixo Tocantins; além da consolidação dessas unidades e criação de uma estratégia estadual de sementes.

► Após reunião na manhã de ontem, o deputado estadual Erick Monteiro, atual líder da Federação PSDB/Cidadania na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), anunciou que terá apoio do União Brasil na disputa à prefeitura de Capitão Poço.O União Brasil é o partido do deputado federal licenciado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino.

► Neste mês dedicado às mulheres, o Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável recebeu nove jornalistas de veículos paraenses em sua sede, localizada em Belém, para uma roda de conversa sobre diversidade e o papel das mulheres na produção científica na Amazônia.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará (CRMV-PA), promove a partir de hoje o “Curso de Resenha, Pelagem e Coleta para Exame de AIE e Mormo, Legislação e Treinamento do Sisbravet”. O curso é voltado para profissionais veterinários habilitados no Programa Estadual de Sanidade Equídea e contará com aulas teóricas e práticas. O objetivo é padronizar procedimentos de atuação, de acordo com o Programa Nacional de Sanidade Equídea. O Pará tem o terceiro maior rebanho de equinos do País. São 97.317 propriedades com criação de cavalos e uma população superior a 600 mil animais.