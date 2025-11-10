R70: 'A COP 30 será a COP da verdade', diz André Corrêa Lago, embaixador da COP 30

Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões. Números sorteados foram 10 - 14 - 15 - 35 - 44 e 56.

Benefícios

Gastos com bônus de produtividade para servidores do INSS batem recorde e chegam a R$ 161 milhões.

PATRIMÔNIO

RESTAURAÇÃO

Ecos da COP 30: um dos patrimônios históricos e culturais mais emblemáticos da Amazônia, a Casa Goeldi será restaurada e transformada em um centro de inovação em tecnologias sociais, científicas e educacionais. O projeto é uma iniciativa conjunta da Embaixada da Suíça no Brasil, do Museu Paraense Emílio Goeldi, do governo do Pará, do Instituto Peabiru e de parceiros do setor privado. O projeto será apresentado hoje, no parque zoobotânico, durante um evento de mobilização de recursos que reunirá doadores já confirmados e potenciais apoiadores interessados em contribuir para a restauração.

INOVAÇÃO

Também no Emílio Goeldi, o Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID), por meio de seu programa regional Amazônia Sempre, abre, hoje, a “Estação Amazônia Sempre”. O espaço, fruto de parceria com o Museu e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), abrigará debates sobre o futuro da Amazônia. No local, estão programados mais de 120 eventos até o próximo dia 21, envolvendo oito países amazônicos e mais de 50 parceiros. A cerimônia de abertura vai reunir o presidente do Grupo BID, Ilan Goldfajn; o diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Júnior; e o embaixador da Suíça, Hanspeter Mock.

CONSERVAÇÃO

GUIA

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), lançou o “Roteiro e Orientações para Criação de Unidades de Conservação da Natureza Municipais no Estado do Pará”. O guia oferece apoio técnico e jurídico aos municípios que desejarem instituir áreas protegidas em seus territórios, detalhando passos, exigências legais e modelos de gestão. Atualmente, o Pará já conta com 42 unidades de conservação municipais, totalizando cerca de 88 mil hectares de áreas destinadas à proteção da biodiversidade.

AMAZÔNICO

RECADO

Em meio à visita do príncipe William a Belém, um presente inusitado chamou atenção: o “Cheirinho do Pará”. A iniciativa, promovida pela Cooperação de Juventude Amazônida pelo Desenvolvimento Sustentável (Cojovem), foi mais do que um simples mimo, mas um pedido perfumado pela criação da Secretaria Estadual de Juventudes no Pará e pela ampliação do orçamento destinado às políticas voltadas aos jovens.

MARAJÓ

INFÂNCIA

O governo do Pará firmou protocolo de intenções do projeto Barco Infância Segura, de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência no arquipélago do Marajó. A iniciativa é resultado de parceria do Estado com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Childhood Brasil, organização fundada pela rainha Sílvia, da Suécia, que participou da cerimônia ao lado do rei Carlos Gustavo. O projeto busca levar atendimento humanizado e serviços públicos a comunidades ribeirinhas da Amazônia. O Infância Segura funcionará como unidade fluvial de atendimento integrado, reunindo profissionais de saúde, assistência social, segurança pública e psicologia. A Childhood fará a mobilização de recursos para compra da embarcação, com apoio do Sistema Transporte.

INSTITUTO

SEM PERMUTA

Em meio aos boatos de que estaria negociando o uso de sua sede por terceiros, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) divulgou nota informando que desconhece “e não aceita” nenhum tipo de permuta envolvendo o Solar Barão de Guajará. Na nota oficial, a direção informa ainda que “tem zelado pela conservação do patrimônio histórico e pelo bom uso de suas dependências, que abrigam inestimável acervo e obras raras, por pesquisadores e estudantes que o frequentam diariamente”.

REFLORESTAMENTO

IMERSIVO

A startup francesa de reflorestamento Ecowisely chega ao Brasil tendo como porta de entrada Belém, junto com a COP 30. Criada pelo empreendedor Mohamed Moulaye, a empresa promete transformar colaboradores e clientes em guardiões da natureza. Por meio de gamificação, os participantes decidem o destino dos benefícios ambientais e acompanham em tempo real o crescimento de suas “florestas vivas”, formadas por árvores nativas e frutíferas. A porta-voz da empresa no Brasil é a paraense Ely Ribeiro.

Em Poucas Linhas

► Boa notícia, a capital paraense registrou redução de 59% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro de 2025, foram 813 confirmados e dois óbitos, segundo dados da Vigilância Epidemiológica de Belém.

► Entre os muitos alertas da organização dos espaços da COP 30 para os participantes do evento em Belém, um chamou a atenção: o aviso, enviado por e-mail, para que os visitantes não joguem papel ou absorventes higiênicos nos vasos sanitários do local. É que em muitos países, especialmente na Europa, as tubulações são preparadas para receberem esse tipo de material. Em Belém e na maioria das cidades brasileiras, como se sabe, o material é jogado em lixeiras disponibilizadas em banheiros e lavabos.

► Por falar em COP 30, as equipes de segurança fizeram no fim de semana uma varredura nos espaços que a partir de hoje abrigarão a conferência. E o Ministério Público Federal (MPF) anunciou que durante a Conferência vai receber denúncias também por WhatsApp. O atendimento será realizado 24 horas por dia, por todo o período do evento, que ocorre de hoje ao dia 21. Das 8h às 22h, o WhatsApp para denúncias será o (91) 98437-1299. Das 22h às 8h, o número de WhatsApp de plantão será o (91) 98404-6620.

► A jornalista e CEO da agência paraense Eko Layse Santos foi responsável por apresentar a cerimônia de abertura da Cúpula dos Líderes da COP 30, em Belém. A presença de Layse na conferência foi classificada como um momento simbólico para o setor da comunicação na região, sendo um exemplo de valorização dos profissionais locais.

► O juiz Emerson Benjamim Pereira de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), será um dos painelistas do evento “Litigância Climática no Mundo e na Amazônia”, que integra a programação oficial da COP 30 Brasil Amazônia. O encontro ocorrerá às 14h de hoje no Pavilhão Pará, na Green Zone (Sala Samaumeira).