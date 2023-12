R70: 'A cabeça dele é muito fértil'

Exercício diário

Estudo realizado no Reino Unido mostra que subir 50 degraus de escada reduz o risco de doenças cardiovasculares em 20%.

Internet 5G

A Agência Nacional de Telecomunicações disponibiliza a internet 5G para mais 623 municípios a partir desta segunda-feira.

"A cabeça dele é muito fértil.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ao ser questionado sobre a intenção de Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, de abrir uma sucursal da empresa no Oriente Médio.

CARNE

EXPORTAÇÃO

Mais uma boa notícia para as exportações de carne do Pará. Uma missão da República das Filipinas que já havia manifestado interesse em exportar carnes do Estado esteve na semana passada no Pará e formalizou esse interesse em reunião com a direção da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Os integrantes do Bureau of Animal Industry do Departamento de Agricultura do país asiático estiveram acompanhados de auditores fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária.

OFICIAL

A formalização foi feita depois que a comitiva atestou o trabalho do Serviço Veterinário Oficial do Estado, que atua para garantir a sanidade dos animais de produção com vistas à importação de aves e carne bovina, que agora vão também para as Filipinas. O país tem dificuldade de criar um rebanho próprio por território de apenas 300 quilômetros e todo formado por ilhas - são mais de sete mil. A população de mais de 111 milhões de habitantes desenvolve apenas a economia baseada em atividades turísticas e industriais.

POLO

PERMISSÃO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) entregou para 11 empreendedores, entre designers, ourives e lapidários, que integram o programa Polo Joalheiro do Pará, o Termo de Permissão de Uso das unidades comerciais do interior do Espaço São José Liberto (ESJL). O documento assegura aos profissionais o uso do local para a produção e comercialização de gemas e joias genuinamente paraenses. O espaço também receberá manutenção corretiva em diversas áreas. A primeira fase atenderá toda a parte elétrica e sistema de proteção contra incêndio. Serão contemplados ainda revitalização interna, avaliação estrutural, banheiros e iluminação, entre outros.

CONVENÇÃO

CULTURA

O Pará será representado por 40 delegados, de todas as regiões do Estado, na 4ª Convenção Nacional de Cultura, que será realizada de 4 a 8 de março de 2024. A eleição dos representantes paraenses que participarão do encontro nacional ocorreu durante a Conferência Estadual de Cultura, realizada na semana passada, em Belém. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura junto com o Conselho Estadual de Cultura (CECPA), contou com a participação de representantes da sociedade civil de diversos municípios paraenses, eleitos pelos Conselhos Municipais de Cultura, além de representantes institucionais de órgãos ligados à política cultural. Durante três dias, sociedade civil e poder público definiram juntos propostas para o Plano Estadual do setor.

UNIVERSIDADES

VERBA

Em reunião em Brasília com o ministro da Educação, Camilo Santana, o senador paraense Beto Faro (PT) pediu a recomposição orçamentária das universidades federais e institutos federais de todo o País para o ano de 2024. O senador Beto Faro pediu também atenção diferenciada ao Pará, por este estar posicionado entre as unidades da Federação com baixo índice de formação superior. Apenas 13% da população de todo o Estado conquistaram o diploma universitário.

CONSELHEIROS

FORMAÇÃO

Começa hoje, em Belém, o Curso de Formação de Conselheiros Tutelares - Gestão 2024-2027, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A formação é pré-requisito para que os 80 conselheiros tutelares eleitos em Belém assumam seus cargos em 2024. Os 80 conselheiros de Belém foram eleitos no último dia 1º de outubro, em uma eleição que ocorreu em todo o Estado, por meio de urnas eletrônicas e manuais. Somente na capital foram computados mais de 100 mil votos. No total, 258 candidatos concorreram a 80 vagas, incluindo as ilhas. A distribuição dos conselheiros eleitos é realizada por distritos administrativos, com 10 conselheiros para cada região, sendo cinco titulares e cinco suplentes que assumirão os cargos no próximo dia 10 de janeiro.

VIDA

PROVA

Aposentados e pensionistas do município de Belém nascidos em dezembro têm até o próximo dia 30 para fazer a Prova de Vida. O procedimento pode ser feito virtualmente por meio do aplicativo Meu RPPS. A Prova de Vida pode ser feita também presencialmente, na sede do Instituto de Previdência do Município de Belém. Os segurados que fizeram aniversário em novembro e perderam o prazo, podem fazer a Prova de Vida apenas presencialmente até o fim deste mês.

EM POUCAS LINHAS

► O Instituto Estadual Carlos Gomes promoverá, de hoje até quinta-feira (7), o Encontro de Cordas. O evento contará com masterclasses gratuitas, oficina e recitais com a participação de músicos convidados, alunos e professores, proporcionando também vivências artísticas e acadêmicas.

► Responsável pelo projeto de reforma e requalificação do mercado de São Brás, a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) anunciou que a obra atingiu 25% e deve ficar pronta em agosto de 2024. Já foram concluídas etapas como escavações do subsolo, demolições, fundações e estruturas de concreto.

► O Ministério Público Federal prestará atendimento ao público, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, nos municípios de Jacundá, Tucuruí, Novo Repartimento, Goianésia e Tailândia. O público-alvo da ação são segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estão com dificuldades para marcação de perícias.

► A McLaren Racing se uniu à reflorestadora Mombak para a reconstrução de florestas em uma área no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará, por meio do Fundo de Reflorestamento da Amazônia. A gigante da Fórmula 1, criada há 60 anos pelo piloto de corridas Bruce McLaren, quer investir na remoção de carbono para compensar as próprias emissões durante as corridas de Fórmula 1 e outras competições das quais a equipe participa.

► O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) se reuniu com o secretário de Saúde de Belém, Pedro Ribeiro Anaisse, para cobrar providências contra os atrasos no pagamento de salários dos médicos que prestam serviços à prefeitura. Os profissionais alegam que os problemas são gerados pela falta de repasses às organizações sociais que gerenciam as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital. O secretário reconheceu um déficit de quatro meses, mas garantiu que repasses estão sendo feitos até o dia 10 de cada mês.