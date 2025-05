R70: 'A Amazônia me impactou profundamente', disse Sebastião Salgado

Inteligência artificial

Cientistas treinaram sistema de IA para identificar mulheres com maior risco de depressão pós-parto antes mesmo de saírem do hospital.

Frota protegida

A blindagem de carros elétricos cresce no Brasil. Eles já representam 7,5% do mercado automotivo nacional.

ADOÇÃO

INCENTIVO

Segundo dados divulgados pelo Tribunal de Justiça do Pará, existem hoje no Estado 86 crianças e adolescentes aguardando um lar. Quarenta e quatro delas já estão em processo de adoção. Este é o mês dedicado à adoção e a Justiça está concentrando esforços para chamar a atenção para o tema. O número de pais e mães que desejam adotar é maior que o de crianças em busca de um novo lar. Chega a 133, mas, de acordo com o Núcleo de Adoção da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, o desencontro se dá porque muitos meninos e meninas não se encaixam nos padrões buscados pela maioria desses pretendentes. Em Belém, por exemplo, em 2023, foram colocadas para adoção onze crianças com algum tipo de deficiência. Nenhuma delas conseguiu um novo lar.

ENTREGAS

A maioria das adoções consolidadas desde 2023, segundo a Justiça do Pará, revela que os postulantes consultados fazem pouca distinção entre o gênero da criança, embora ainda haja pequena preferência pelo gênero feminino. A maioria das famílias adotou crianças pardas do Estado. Outro dado divulgado pelo órgão foi de que, em 2024, o programa Entrega Protegida, que garante por lei o direito de gestantes ou mães darem seus filhos para adoção de forma legal e segura, recebeu 25 entregas.

TRABALHO

ACORDOS

Começa nesta segunda-feira (26) a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada para facilitar a solução de questões por meio de acordo de conciliação, resolvendo rapidamente processos que, pelo trâmite normal, podem durar em média dois anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, anunciou que as 56 Varas dos dois Estados vão participar da ação.

ESCOLAS

BUSCA

Durante este mês de maio, escolas dos 144 municípios paraenses estão realizando ação batizada de “Mobilização Busca Ativa Escolar”. Educadores, gestores e comunidades escolares estão empenhados em localizar e reintegrar estudantes que, por diversos motivos, se afastaram da escola. Neste ano, os próprios estudantes participaram ativamente das ações da Busca Ativa Escolar. A ideia é que eles ajudem a conscientizar os colegas sobre a importância da presença e permanência nas salas de aula.

INCENTIVO

A Secretaria de Estado de Educação do Pará informa que tem investido em uma matriz curricular com mais tempo de aula e atualizada, em alimentação escolar de qualidade, em escolas de ensino integral e em programas como o “Bora Estudar”, criado para reduzir a evasão. Lançado em setembro de 2023, ele prevê a concessão de auxílio financeiro de R$ 10 mil para construção, reforma ou ampliação da residência dos estudantes que se destacam no desempenho escolar, como aqueles que obtêm notas superiores a 900 na redação do Enem.

PRÊMIO

TCMPA

Começa no próximo dia 4 de junho as inscrições para o prêmio criado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) para premiar projetos municipais em oito áreas temáticas, entre elas saúde, educação, receitas públicas e inclusão. Batizado de TCMPA Boas Práticas, a premiação tem como público alvo prefeituras, câmaras de vereadores, servidores municipais e sociedade civil organizada. As inscrições devem ser feitas pelo site do Tribunal e a cerimônia de premiação dos projetos selecionados será realizada no segundo semestre deste ano.

GRIPE AVIÁRIA

ESCLARECIMENTOS

Foi marcada para a próxima terça-feira (27) a reunião da Comissão de Agricultura do Senado Federal com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Na pauta, o panorama atual da situação da gripe aviária no Brasil. Até o momento, o ministério investiga suspeitas de gripe aviária em nove municípios brasileiros. Três no Rio Grande do Sul, três em Santa Catarina e outros casos no Ceará, Tocantins e Pará. O requerimento para o convite ao titular do Mapa foi de autoria do presidente da CRA, o senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA).

EM POUCAS LINHAS

►O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou uma equipe de técnicos para realizar o Workshop Cadastur 3.0 no Marajó.

► A iniciativa é direcionada a comerciantes, donos de hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que terão a oportunidade de conhecer as novas ferramentas do Cadastur 3.0, plataforma oficial do Ministério para o cadastro e formalização de prestadores de serviços turísticos.

► Nesta segunda-feira (26) o evento será realizado em Ponta de Pedras e na quarta-feira (28) será a vez de Soure.

► O Sebrae no Pará promove, entre 26 e 30 de maio, a 16ª edição da Semana do MEI, evento voltado aos microempreendedores individuais da região.

Durante a semana serão ofertadas cerca de 430 capacitações, além de negociação de débito, orientações e formalização de MEI.

► De acordo com o Sebrae, existem atualmente no Pará 328.577 MEIs, sendo 99.037 em Belém.

► A Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza de 30 de maio a 6 de junho a II Semana Nacional dos Juizados Especiais.

► A programação contará com a participação dos ministros Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça.

► O seminário será realizado presencialmente no auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marco dos Santos (TJPA) e na Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA), com transmissão online.

► Empreendedores, investidores e interessados em inovação e sustentabilidade podem participar no dia 27 de maio, às 18h, no Elephant Coworking, em Belém, do evento gratuito de lançamento do Programa de Aceleração de Startups de Impacto, iniciativa da Coalizão pelo Impacto em parceria com a ACE Ventures e o Açaí Valley.

► As inscrições podem ser feitas no site do Açaí Valley.